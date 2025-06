W l'ItalBasket: travolge la Francia e conquista il Bronzo Europeo

Mamma mia che azzurre. L’Italbasket ieri, domenica 29 giugno, ha scritto pagine di storia indelebili.

Italbasket, ce l’hai fatta

La nazionale femminile ha scritto la storia e dopo 30 anni ha conquistato la medaglia di bronzo al FIBA Women’s EuroBasket 2025. Le azzurre capitanate dalla cestista di Asso Laura Spreafico hanno compiuto l'impresa superando nella finale per il 3°-4° posto la quotata Francia per 69-54 salendo così sul podio che mancava da ben 30 anni. Un bronzo che luccica e che premia la squadra azzurra di coach Andrea Capobianco, grande protagonista di questi Europei con ben cinque vittorie e la sola sconfitta di 2 punti subita in semifinale contro il Belgio, campione in carica. Ma quella sconfitta ha dato la spunta finale alle azzurre che trascinate da una suntuosa Cecilia Zandalasini hanno condotto la gara in progressione contro la Francia meritandosi il terzo gradino del podio continentale. E ora è festa grande per tutto il basket italiano.

Il tabellino di Italia-Francia 69-54

Parziali:23-22, 42-36, 53-45

Italia: Keys 5, Pasa 6, Verona 11, Zandalasini 20, Pan 3, Cubaj 10, Madera 5, Santucci, Fassina 5, Andrè 4, Spreafico, Trimboli . All: Capobianco

I risultati dell'Italbasket agli Europei

Finale 3°-4° posto Italia-Francia 69-54

Semifinale Italia-Belgio 64-66

Quarti di finale: Italia-Turchia 76-74 dts

Il programma del girone B

Mercoledì 18 giugno

ore 17.30 Slovenia-Lituania 71-77

ore 21.00 Serbia-Italia 61-70

Giovedì 19 giugno

ore 17.30 Lituania-Serbia 74-63

ore 21.00 Italia-Slovenia 76-66

Sabato 21 giugno

ore 17.30 Slovenia-Serbia 84-69

ore 21.00 Italia-Lituania 65-51

Classifica girone B

Italia 6 (3/0), Lituania 4 (2/1); Slovenia 2 (1/2) Serbia 0 (0/3)

Le azzurre agli Europei

0 Jasmine Keys 1997 1.87 A-C Famila Schio

6 Francesca Pasa 2000 1.80 P Asvel Feminin

8 Costanza Verona 1999 1.70 P Famila Schio

9 Cecilia Zandalasini 1996 1.85 A Golden State Valkyries

11 Francesca Pan 1997 1.80 G Umana Venezia

13 Lorela Cubaj 1999 1.92 C Umana Venezia

14 Sara Madera 2000 1.87 A-C La Molisana Campobasso

18 Mariella Santucci 1997 1.70 P Umana Reyer Venezia

19 Martina Fassina 1999 1.82 G Umana Venezia

22 Olbis Futo Andrè 1998 1.92 C Famila Schio

23 Laura Spreafico 1991 1.82 G-A Geas Sesto S.Giovanni

99 Stefania Trimboli 1996 1.75 P La Molisana Campobasso

Allenatore Andrea Capobianco