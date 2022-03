l'offerta

La promozione comprenderà i recuperi contro Pistoia, il 16 marzo; contro UCC Piacenza, il 23 marzo; e, infine, contro Monferrato, il 30 marzo; tutte le gare si disputeranno di mercoledì sera, alle ore 20:30.

Pallacanestro Cantù lancia “Wednesday Package”, promozione aperta a tutti i tifosi biancoblù che prevede l’acquisto dei biglietti per le tre partite infrasettimanali che l’Acqua S.Bernardo affronterà nel mese di marzo, in casa, al “PalaBancoDesio”.

“Wednesday package”: promo 3x2 per i tifosi del Pallacanestro Cantù

La promozione comprenderà i recuperi contro Pistoia, il 16 marzo; contro UCC Piacenza, il 23 marzo; e, infine, contro Monferrato, il 30 marzo; tutte le gare si disputeranno di mercoledì sera, alle ore 20:30. La promo sarà un 3×2. Il tifoso canturino, dunque, avrà l’opportunità di assistere a tre partite al costo di due. Di seguito i prezzi dei biglietti:

PREZZI INTERI

Parterre € 100,00

Tribuna I Anello € 50,00

Gradinata I Anello € 36,00

Curva € 26,00

II Anello € 26,00

PREZZI RIDOTTI

Parterre € 100,00

Tribuna I Anello € 40,00

Gradinata I Anello € 28,00

Curva € 20,00

II Anello € 20,00

*I ridotti valgono per gli under-14 e gli over-70.

I biglietti possono essere già acquistati online al seguente link:

https://www.vivaticket.com/it/biglietto/wednesday-package/176825

In alternativa, da lunedì 14 marzo, i biglietti potranno essere acquistati presso la sede di Pallacanestro Cantù, in via Giacomo Matteotti 53, a Cermenate. Di seguito, tutti i giorni di apertura:

Lunedì 14 marzo ore 16:00-19:00

Martedì 15 marzo ore 16:00-19:00

Venerdì 18 marzo ore 16:00-19:00

Sabato 19 marzo ore 10:00-13:00

Lunedì 21 marzo ore 16:00-19:00

Martedì 22 marzo ore 16:00-19:00

Lunedì 28 marzo ore 16:00-19:00

Martedì 29 marzo ore 16:00-19:00

Il giorno delle partite le casse del PalaDesio apriranno alle ore 19:00.

Una nota importante: il biglietto per assistere alle tre gare sarà unico, pertanto, Pallacanestro Cantù suggerisce ai suoi sostenitori di conservarlo con estrema cura.