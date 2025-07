Week-end all’insegna della velocità a rotelle: a Cantù pattinaggio corsa su strada

Campionati italiani

Il CT azzurro Presti: "Ottime indicazioni per i Mondiali cinesi di settembre”.

A Cantù ultimo week-end all’insegna del grande pattinaggio con i campionati italiani corsa su strada. Assegnati i titoli 2025 per le categorie Senior, Junior, Allievi, Master e Ragazzi.

Pattinaggio su strada e premi

La manifestazione ha visto assegnare i titoli 2025 per le categorie maschili e femminili di Senior, Junior, Allievi, Master e Ragazzi. Evento targato Skate Italia - Federazione Sport Rotellistici e organizzato dal Gruppo Pattinatori Mobili Cantù. In programma anche il Trofeo Skate Italia, dedicato alla categoria dei Ragazzi 12. A contendersi i titoli oltre 1.000 atleti che hanno dato spettacolo sui 348 metri in asfalto dell’impianto Toto Caimi e sul tratto stradale di via San Giuseppe.

Pattinaggio corsa con numeri in costante crescita che segue il trend positivo e il grande appeal delle discipline su rotelle. Ulteriore conferma che arriva da questi ultimi Assoluti Strada di Cantù.

Competizioni condizionate dalla pioggia che ha costretto gli organizzatori a cambiare il programma delle gare, con gli atleti comunque in grado di regalare un grandissimo show. Tante le conferme per il Commissario Tecnico azzurro, Massimiliano Presti, in vista dei prossimi impegni internazionali, primo fra tutti il Campionato del Mondo, in programma in Cina il prossimo settembre. “Siamo reduci da un bellissimo Europeo disputato in Germania meno di due settimane fa - ha detto il CT azzurro - Per non perdere questo stato di forma e di concentrazione, dal 21 al 27 agosto abbiamo organizzato un pre-raduno di una settimana in Abruzzo, nella pista di Montesilvano. Qui sceglierò chi convocare per la competizione iridata. Questo Campionato italiano di Cantù ha evidenziato una grande organizzazione. Gli atleti hanno avuto modo di confrontarsi su un percorso veloce e duro da cui sono nate delle gare davvero emozionanti. Inoltre il tempo incerto ha dato modo ai pattinatori di correre con la pioggia. Non mi è dispiaciuto, perché serve saper dare il massimo anche in condizioni meteo non proprio ottimali”.

A Cantù saluta il pattinaggio corsa, con l’ultima gara disputata proprio al pattinodromo Caimi dove ha mosso i primi passi, il 39enne Fabio Francolini; per lui 57 titoli italiani, 16 titoli europei e 4 titoli mondiali. Appende i pattini al chiodo anche il pluricampione ed ex azzurro Daniele Di Dio Trebastoni che tanto ha dato al pattinaggio.

Con la 100 metri sprint in corsia arrivano i primi titoli nazionali dei Campionati Italiani su strada. Nonostante le condizioni meteo instabili, si sono laureati campioni nazionali Senior nella 100 metri sprint in corsia Alessio Piergigli e la “sorpresa” Valentina Buccolini. Nel maschile, dietro al blasonato Piergigli, medaglia d’oro con un tempo di 9.929, si sono posizionati Giacomo Mazza (10.140) e Andrea Menegaldo (10.303). Mentre tra le donne Valentina Buccolini riesce a superare al fotofinish l’ostica avversaria Alice Sorcionovo: la prima ha chiuso in 11.186, la seconda in 11.236. Chiude il podio la trevigiana Ilaria Carrer (11.416) che conquista il bronzo ai danni di Elisa Scassellati.

Tra gli Junior mette la medaglia d’oro al collo il campione europeo di categoria Cristian Scassellati che, con 10.130, è riuscito a superare il padrone di casa della Gp Mobili Cantù Lorenzo Maggioni (10.520); terza posizione per Tommaso Ceccarello, 10.683. E poi si arriva alle Junior con la caterpillar Sofia Paola Chiumiento, pluripremiata ai recenti Europei in Germania, a sbaragliare nuovamente la concorrenza in 10.926, seguita in scia da Asia Negri (11.136) e da Ludovica Clelia Deimani (11.462).

Verdetti non scontati agli assoluti strada 2025. Tra gli Junior sia Guglielmo Lorenzoni che Cristian Scassellati tra i più forti atleti a livello mondiale della categoria, per via di infortuni e cadute, sono rimasti fuori dai giochi nelle gare di sabato 26. Inoltre tra i Senior anche Asja Varani è costretta a fermarsi dopo un infortunio, questo anche per preservarsi e rimettersi in forma prima dei Mondiali.

Medaglie

Le prime medaglie di sabato sono quelle delle gare lunghe a punti. Nella 10.000 metri Senior donne, con 43 pattinatrici alla partenza, alcune big sono state coinvolte in una caduta; questo ha di fatto condizionato la gara. Ecco allora che gestisce bene la situazione e si laurea campionessa italiana Luisa Sophie Woolaway (Skating C. Cassano MI), seguita da Irene Falaschetti (Patt. Sambenedettesi AP) e Federica Di Natale (Cpga Asd AQ). La campionessa europea Giulia Presti, rialzatasi velocemente dopo la caduta, ha chiuso quarta. Tra i compagni del maschile oro per Marco Bedon (Pol. Bellusco MB), al suo primo titolo Senior individuale, argento per Lorenzo Bosco (Rolling Bosica TE) e bronzo per Mattia Niero (Gs Scaltenigo VE) che vince la prima medaglia Senior e si posiziona davanti al fratello e pluricampione Daniel Niero (Cs Aeronautica Mi. RM). Nella categoria Junior le gemelle Castorina (Diavoli Rossi CT) non scherzano: primo gradino per Martina (vincitrice anche della 15 mila m a eliminazione), terzo per Giorgia. In mezzo si piazza l’atleta della capitale Elisa Folli (Debby Roller Team RM). Nel maschile la medaglia più preziosa la porta invece a casa il talentuoso Giorgio Erba Ghiso (Roma 7 pattinaggio), ma non mollano nemmeno Andrea Di Paola (Rolling Bosica TE) e Mattia Ricca (Anpinline Cologno Monzese MI). Gara della 5.000 metri per gli Allievi e le Allieve. Qui a salire sul gradino più alto del podio sono stati Giorgia Fossemò Salvemme (Rolling Bosica TE) e Carlo Tagliabue (Asd Brianza Inline CO).

Si passa poi alla velocità e all’adrenalina pura per la gara 1 giro sprint. Tra le Senior pronto riscatto per Alice Sorcionovo (Luna Sports Academy AN) che chiude in 35.485. In scia Ilaria Carrer (Pol.Va Casier TV) e Valentina Buccolini (Apd Juvenilia MC). Secondo titolo italiano per il Senior Alessio Piergigli (Luna Sports Academy AN) che, dopo aver vinto la 100 metri sprint in corsia, chiude il giro sprint in 31.366, lasciandosi alle spalle Giacomo Mazza (Skating C. Rovigo) ed Enrico Salino (Vittoria Torino). Tra le Junior si fa un bel regalo di compleanno la pluripremiata agli Europei in Germania Sofia Paola Chiumiento (Asd Mens sana 1871 SI) che, con 34.888, mette al collo la seconda medaglia d’oro nazionale dopo quella della 100 metri sprint in corsia. Argento per Elisa Folli (Debby Roller Team RM) e bronzo per Ludovica Clelia Deimani (Savona Inline SV). Nella gara gara 1 giro sprint Junior men a spuntarla è invece Francesco Onesti (Patt. Piombinese LI) che chiude in 33.805; si ferma in seconda posizione Giorgio Ghiso Erba (Roma 7 Pattinaggio), chiude Gioele Arena (Diavoli Rossi CT). Nella categoria Allievi primo gradino del podio per Vittoria Andreetta (Adhp Gruppo Cosmo VE) con 36.534 - per lei secondo titolo nazionale - e Juri Levorato (Patt. Spinea VE) con 34.001.

“Questi Campionati italiani sono stati un’ottima riconferma dopo i risultati ottenuti nella recente competizione Europea - le parole dell’azzurro Alessio Piergigli, due titoli nazionali a Cantù - Li ho vissuti anche come banco di prova e di allenamento in vista dei Mondiali in Cina dove punto a conquistare l’oro”.

Si arriva alla seguitissima Team sprint: una gara particolarmente sentita, perché in grado di scaldare non solo il pubblico, ma anche le squadre e le società. Ecco allora che per la categoria Senior donne a spuntarla sono Carola Falco e Melissa Gatti (Asd Brianza Inline CO) mentre tra i colleghi del maschile esultano Giuseppe Bramante e Giacomo Mazza (Skating C.Rovigo). Tra le Allieve brave a sbaragliare l’agguerrita concorrenza Kristal Dengo ed Emma Rossetto (Skating C. Pertichese PD), ma un grande applauso arriva anche per il team locale degli Allievi, con Riccardo Gerosa e Lorenzo Maggioni (Gp Mobili Cantù CO) che conquistano un bellissimo oro.

Il Campionato italiano 2025 si è chiuso con le 15.000 metri a eliminazione di domenica 27 luglio. E tra le Senior, dopo la caduta nella 10 mila a punti che l’ha tenuta lontana dal podio, trova il pronto riscatto la campionessa europea Giulia Presti (Rolling Bosica TE), alle sue spalle Giulia Lollobrigida (Fiamme Azzurre RM) e terza Sofia Saronni (Pol. Bellusco). Nei Senior mette al collo la seconda medaglia d’oro tricolore l’azzurro Giuseppe Bramante (Skating C. Rovigo). Daniel Niero (Cs Aeronautica Mi. RM) argento e Alessio Clementoni (Rolling Bosica TE) bronzo. Tra le Junior trova la seconda medaglia d’oro dell’Italiano, Martina Castorina (Diavoli Rossi CT), argento per Elisa Folli (Debby Roller Team RM) e bronzo per Carola Falco (Asd Brianza Inline CO). Mentre negli Junior arriva la conferma del mai domo Giorgio Ghisio Erba (Roma 7 Pattinaggio), già vincitore della 10 mila metri a punti; alle sue spalle Gioele Citterio (Asd Brianza Inline CO) e Marco Pieraccini (Asd Mens Sana 1871 SI). Infine, nella 10.000 metri a eliminazione, tra le Allieve si fa notare la giovane e talentuosa Giorgia Fossemò Salvemme (Rolling Bosica TE), già vittoriosa nella 5.000 metri a punti, mentre tra gli Allievi vince Daniele Pennavaria (Vittoria Torino).

Campionati di Cantù che hanno visto gareggiare anche le categorie Master (dagli Over 40 agli Over 70), nella 10 mila metri in linea e nella la 5.000 metri in linea combinata. Gare della 5000: Nella Over 30 femminile oro per Simona Spinozzi (Patt. Sambenedettesi AP), per i colleghi del maschile titolo che va a Mattia Selan (S. Club Comina PN). Nelle Over 40 prima Sanna Marta (Pol.Va Casier TV), negli uomini sbaraglia la concorrenza Andrea Mantegazza (Asd Inline 360 MI). Primo gradino del podio tra le Over 50 per Ljuba Meneghetti (S. Club Comina PN). Negli Over 50 uomini oro per Benedetto Ricci (Roller Green AP). Over 60 donne con Monica Cais e Anna Gallonetto (entrambe S.Club Comina PN) e Desiana Caniatti (Roller C.Scaligero VR). Uomini Over 60: Giuseppe Cortese (Asd Pattinaggio Floridia SR), Sebastiano Pisano (Centro tempo Libero VA) e Nicola Favaro (Gs Scaltenigo VE). Infine Over 70 in grande spolvero con il podio di Gianfranco Milli (Pattinamelia TR), Emilio Boicelli (US Invicta Skate MO) e Flavio Rigon (Vittoria Torino).

Infine per la 10.000 metri in linea Master maschile conquistano l’oro: Riccardo Rondina (Over 30 Roller C. Lendinara RO), Luciano Siringo (O40 Skating In Line Priolo SR), Raffaele Di Nuzzo (O50 Vittoria Torino), Giuseppe Cortese (O60 Asd pattinaggio Florida SR), Gianfranco Milli (O70 Pattinamelia TR). Tra le donne primo gradino del podio per: Simona Spinozzi (Over 30 Patt. Sambenedettesi AP), Marta Sanna (O40 Pol.Va Casier TV), Luisa Bozzo (O50 Patt. S.Mauro TO), Desiana Caniatti (O60 Poller C. Scaligero VR).