Week-end di tornei per il PGC: gli U17 trionfano al Memorial Merlati ad Asti

E’ andato in archivio ancora un week-end ricco di soddisfazioni per le squadre del PGC, Progetto Giovani Cantù.
Successo ad Asti per il PGC
Copertina meritata per gli Under17 Eccellenza griffati Buelli&Rasero guidati da coach Antonio Visgiglia, che hanno conquistato il Memorial Alberto Merlati di Asti. Dopo aver battuto in semifinale Borgomanero per 95-70 (27-16, 48-37, 74-57. Cantù: Sironi 9, Villa 10, Castoldi, Fossati 7, Zotti Pavlovic 6, Ventura 23, Buzzi 2, Pozzi 7, Fortis 14, Alexa 6, Martinalli 4, Ring 6. All. Visciglia, Vice All. Rumi, Pietri, Girotto) la squadra canturina si è ripetuta ieri – domenica 21 settembre, battendo in finalissima anche il GranTorino per 125-72 (Cantù: Marelli 2, Sironi 4, Villa 14, Fossati 10, Zotti 10, Ventura 19, Pozzi, Fortis 23, Leto 1, Alexa 11, Martinalli 8, Ring 21. All Visciglia, Girotto, Pietri, Rumi, Besio). Inoltre, ciliegina sulla torta, la nomina di Simone Ventura come MVP del torneo.
Uniweb Under14 seconda al Memorial Capelli
Buon secondo posto per l’Uniweb Cantù Under14 al Memorial Angelo Capelli organizzato a Cernusco. La squadra canturina diretta da coach Matteo Bonassi in finalissima si è arresa dopo un tempo supplementare ai padroni di casa del Basket Cernusco in volata per 60-63.
Under13 PGC a Seregno nel Torneo Giangio Forever
Ai piedi del podio, invece, si è conclusa l’avventura della Geneco Cantù Under13 Gold al prestigioso Torneo Giangio Forever sul campo di Seregno. Nella finale per il 3-4° posto i canturini si sono arresi alla Blu Orobica Bergamo per 55-65 (Cantù: Bianchi 8, Casati 2, Guglielmetti 1, Marzioli 2, Montorfano 2, Neuman 10, Novelli, Rizzini 4, Sellitto 11, Sibio 11, Tinirella, Valsiglio 4).