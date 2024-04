Week end nero per le lariane, Mariano fuori dai playoff, Cantù GSV subito ko nei playout

Week end nero per le tre squadre lariane in serie C femminile.

Gare da dimenticare

Avventura finita nei playoff lombardi per la Nonna Papera Mariano che pur vincendo la gara di ritorno degli ottavi di finale a Vimercate per44-46 (6-14, 11-20, 35-33) è stata eliminata non essendo riuscita a ribaltare il -11 subito in casa nel match d'andata. Ma la squadra brianzola di coach Dionigi Cappelletti ci ha provato e per metà gara è stata vicina all'impresa grazie ad un'ottima difesa che ha di fatto imbrigliato l'attacco di casa. Poi però dopo l'intervallo la squadra locale ha reagito e piazzato il parziale che ha ricucito lo strappo e spento le speranze del Mariano che chiude così la stagione.

Queste tutte le sfide dei playoff

Gallarate-Rezzato 64-50 (54-36), Geas Sesto-Fernese 57-57 (72-50), Lecco-Melzo 63-31 (46-44), Cascina Parre-Corsico 51-34 (49-59), Ororosa Bergamo-Gavirate 78-62 (63-55), Nibionno-San Gabriele 86-38 (67-38), Dipo Vimercate-Nonna Papera Mariano 44-46 (52-41), Legnano-Brixia Brescia 72-48 (66-43).

Anche nei playout brutte notizie per le due squadre nostrane a caccia della salvezza. Villa Guardia ha perso gara 1 in casa beffata in rimonta dal QSA Milano mentre il Btf Cantù si è dovuto arrendere sul campo del Basket Lodi . Gara 2 mercoledì 24 ore 21.30 Btf Cantù-Lodi, sabato 27 aprile ore 21.15 QSA-Villa Guardia,

Queste tutte le sfide dei playout - gara 1

Tradate-Cappuccinese 77-42, Villa Guardia-QSA Milano 52-56, Vigevano-Crema 38-71, Lodi-Cantù 57-44, Cremonese-Garbagnate 53-58, Vorbano-Trezzano 68-59.