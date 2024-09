Weekend di tornei: a Inverigo il 3° Memorial Nespoli di DR1, a Cermenate il Trofeo Epifani giovanile

A fine settembre scatteranno in primi campionati regionali di basket ma intanto è tempo di tornei per molte squadre lariane. In questo weekend fari puntati su Inverigo dove la società locale organizza il 3° Memorial Nespoli, quadrangolare riservato a squadre di Divisione Regionale 1 maschile con in campo i locali de Il Gigante, Le Bocce Erba , Indipendente Appiano Gentile e Binzago. Un ghiotto antipasto del campionato lombardo che scatterà il 27 settembre.

Il programma completo del 3° Memorial Nespoli

Sabato 14 settembre: semifinali ore 18 Appiano-Binzago, ore 20-30 Inverigo-Erba.

Domenica 15: ore 17 finale 3°-4°, ore 19.30 finale 1°-2° posto.

Fine settimana all'insegna di tornei giovanili invece a Cermenate dove la società padrona di casa organizza il 7° Trofeo Epifani che quest'anno sarà dedicato alle categorie Under19 e Under17.

Ecco il programma dei Tornei Epifani 2024

Sabato 14 settembre: le semifinali Under17 ore 15 Cermenate-Cusano, ore 17 Seregno-Lecco; le semifinali Under19 ore 19 Cermenate - Tigers Milano, ore 21 Daverio-Treviglio.

Domenica 15 tutte le finali: Under17 ore 14.30 finale 3°-4° posto, ore 16.30 finale 1°-2° posto; U19 ore 18.30 finale 3°-4° posto, ore 20.30 finale 1°-2°- posto.