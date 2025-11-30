Weekend dolce per Under14 e Under13 Cantù: doppietta vincente nel Gold

Weekend dolcissimo per le due squadre del Progetto Giovani Cantù impegnate nei campionati Gold lombardi.

Le gare

L’Uniweb Cantù Under14 ha sbancato Legnano con un centello impressionante confermandosi in vetta al Girone B regionale. La squadra canturina diretta da coach Matteo Bonassi tornerà in campo già martedì 2 dicembre quando ospiterà la Robur Varese alle ore 19.15.

Il tabellino di Aba Legnano-Uniweb Cantù 28-104

Parziali: 8-29, 15-54, 23-84

Uniweb Cantù: D’Aloia 11, Mascheroni 6, Formenti 14, Olgiati F. 7, Gallinoni 6, Balestrini 10, Galimberti 25, Moscatelli 4, Santonastasi 6, Olgiati R. 10, Aiolfi 5. All. Bonassi, Vice All. Cipolletta.

Bel successo casalingo invece per gli Under13 della Geneco Cantù che hanno regolato la Forti e Liberi Monza in progressione per 82-55. Cantù di coach Matteo Alberio resta al quarto posto nel girone B e tornerà in campo sabato 6 dicembre quando renderà visita al Bernareggio alle ore 16.

Il tabellino di Geneco Cantù-FL Monza 82-55

Parziali: 18-12, 39-26, 61-40

Geneco Cantù: Guglielmetti 3, Marzoli 1, Balestrini 4, Casati 7, Tinivella 1, Sellitto 13, Valsiglio 6, Manalo 4, Rizzini 5, Neuman 14, Sibio 5, Reclari 11. All. Alberio, Vice All. Besio.