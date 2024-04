Weekend nero per Cantù e Cermenate, Rovello vince e si assicura i playout

Weekend nero per le due squadre nostrane nel girone Silver Ovest. Ancora al tappeto infatti sia Gorla Cantù travolta sul campo della capolista Opera che la Virtus Cermenate battuta in casa e agganciata dalla Sanmaurenze. Quando mancano solo due turni alla fine della seconda fase ora la lotta per il secondo posto utile per accedere ai playoff vede le due squadre brianzole duellare con la Sanmaurense.

I tabellini delle due brianzole

Opera - Gorla Cantù 93 - 60 Parziali 24-14, 53-24, 79-44

Gorla Cantù: Meroni Gregorio 26, Beltrami Andrea 15, Greppi Riccardo 9, Mazzoleni Federico 4, Cattaneo Luca 3, Tosetti Carlo 3, Clerici Filippo, Ferrari Luca, Marelli Tommaso, Mazzoleni Alessandro, Moscatelli Pietro, Toluwa George Miracle. All. Saibene.

Virtus Cermenate - Settimo Basket 71 - 76 Parziali 20-18, 35-42, 45-63

Virtus Cermenate : Tremolada Michele 22, Carioni Matteo 11, Lakivecic Jovan 10, Konate Ibrahim 8, Todorovic Luka 8, Camara Mamadou Diarra D. 4, Verga Simone 4, Cairoli Luca 2, Tyrtyshnyk Antony 2, Botta Pierfrancesco ne, Landonio Lorenzo ne, Lepri Jacopo ne. All. Fioretti.

I risultati del 2° turno ritorno del girone Silver Ovest

Delta Line Opera-Gorla Cantù 93-60, Cermenate-Settimo 71-76, Novate-Sanmaurense 66-75, Varedo-Aironi Robbio 91-86.

La classifica del girone Silver Ovest

Delta Line Opera 20; Gorla Cantù, Virtus Cermenate, Sanmaurense Pavia 14; Aironi Robbio, Novate 10; Settimo 8; Varedo 6.

Il cartellone del 3° turno ritorno del girone Silver Ovest

Sabato 27 aprile ore 17 Sanmaurense-Varedo, Settimo-Novate, ore 21 Gorla Cantù-Aironi Robbio; domenica 28 ore 18 Del ta Line Opera-Virtus Cermenate.

Spostandoci nel girone Silver Ovest bel colpo del Rovello Porro che battendo in casa l fanalino di coda Corsico si è assicurato con due turni d'anticipo l'accesso ai playout.

Il tabellino di

Basket Rovello - Basket Corsico 95 - 68 Parziali 24-16, 56-29, 83-42

Basket Rovello : Tomaselli Jacopo 27, Ronchetti Andrea 17, Pozzi Alessandro 15, Caccia Luca 11, Ronchetti Paolo 10, Olgiati Lorenzo 7, Banfi Emanuele 3, Rampoldi Davide 3, Losa Riccardo 2, Sgobbi Simone. All. Rossini

I risultati 2° turno ritorno del girone Bronze Ovest

Tromello-Venegono 88-93, Rovello Porro-Corsico 95-68, Virtus Luino-Cerro 73-84, Vigevano-Cusano 85-65.

La classifica del girone Bronze Ovest

Cerro 22, Venegono 20; Vigevano 14; Rovello, 12; Luino, Tromello 10; Cusano 4; Corsico 2.

Il cartellone 3° turno ritorno del girone Bronze Ovest

Venerdì 26 aprile Virtus Luino-Tromello, sabato 27 Cerro-Cusano, Corsico-Venegono, domenica 28 ore 17 Rovello-Vigevano.