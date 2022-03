La guardia di Cantù in mattinata ha partecipato ad un incontro con gli alunni dell'istituto "Bruno Munari" di Cantù

Zack Bryant questa mattina ha incontrato gli alunni dell'istituto "Bruno Munari" nell'ambito del progetto "A scuola di Basket",

Dopo la grande prestazione di ieri sera Zack Bryant non si ferma, questa mattina il campione americano ha incontrato gli alunni di tre classi dell'istituto "Bruno Munari" di Cantù, regalando una mattinata di sport e sorrisi agli studenti.

Zack Bryant, MVP anche a scuola

Ieri sera è stato uno dei giocatori chiave per la vittoria di Cantù contro la Bakery Piacenza, 40 punti e 10 rimbalzi in 57' per lui, oggi invece è stato protagonista dell'incontro con tre classi dell'istituto "Bruno Munari" all'interno del progetto "A scuola di basket". Nella quarta tappa del progetto Bryant non si è limitato a dialogare per oltre un'ora con i giovani alunni ma ha anche saputo lasciargli a bocca aperta con un paio di schiacciate stupefacenti. Il campione statunitense, ancora carico per via del match, ha catturato l'attenzione dei bambini e si è anche messo a disposizione per domande e curiosità. Infine i partecipanti all'incontro saranno ospitati dalla Pallacanestro Cantù per il match contro Treviglio, che si terrà domenica 10 aprile al "PalaBancoDesio". Una mattina diversa per tutti, piena di divertimento e istruzione.