Zero punti per la Campi Reali: 3-1 a Porto Viro

La Campi Reali Cantù lotta per quattro set a Porto Viro contro i padroni di casa della Alma Inox 2 Emme Service, ma sono i veneti a portare a casa tre punti molto pesanti in ottica salvezza. Non bastano i 19 punti di Penna per mandare la disfida al tie-break.

Campi Reali a mani vuote

Coach Alessio Zingoni schiera Luca Martinelli al palleggio, Gaetano Penna opposto, Luka Tadic e Matteo Meschiari schiacciatori, Nicola Candeli e Gabriele Maletto centrali, e Luca Butti libero. Coach Matteo Bologna risponde con Nicola Zonta in cabina di regia, Giulio Pinali opposto, Lorenzo Magliano e Jan Klobucar in banda, Alex Erati e Mattia Eccher al centro, e Davide Morgese libero.

A inizio primo set un ace di Tadic permette alla Campi Reali di andare a +2 (3-5), ma il turno in battuta di Zonta ribalta il punteggio, e Coach Zingoni ferma il gioco (10-8). Al rientro in campo due pipe consecutive di Klobucar permettono alla Alma Inox 2 Emme Service di portarsi a +4 (12-8). Cantù lotta su ogni pallone, ma Meschiari attacca out, e Coach Zingoni vuole parlarci su (17-12). Pinali è falloso, e i canturini tornano sotto (18-16). Porto Viro cresce a muro, e riporta le distanze dove erano (21-16). E’ lo strappo decisivo: i lombardi provano a rientrare (21-18, time-out Coach Bologna), ma Morgese è ovunque in difesa, e il parziale si chiude con un’invasione di Ivanov (25-19). L’inizio di secondo set è in equilibrio fino al muro di Erati su Maletto che manda la Alva Inox 2 Emme Service a +2, con Coach Zingoni a fermare il gioco (11-9). Porto Viro non perde il ritmo, Erati blocca una pipe di Meschiari, e Coach Zingoni vuole parlarci su (16-11). Candeli suona la carica, la Campi Reali accorcia le distanze, e Coach Bologna ferma tutto (17-15). Al rientro in campo Cantù continua a martellare, Taiwo mura Klobucar per il pareggio a quota 18, e Coach Bologna chiama il suo secondo time-out. Un ace di Martinelli porta in vantaggio i canturini (18-19), ma i veneti ritornano a macinare gioco e ribaltano di nuovo tutto con un break di 5-0. Il parziale viene chiuso da Klobucar (25-21). Il terzo set inizia con le squadre in perfetto equilibrio fino alla pipe attaccata out da Ivanov che manda la Alva Inox 2 Emme Porto Viro a +2, con Coach Zingoni che ferma il gioco (13-11). Klobucar manda i suoi a +3 (14-11), ma un ace di Taiwo riapre tutto (14-13). Candeli mura Magliano per il sorpasso esterno, e Coach Bologna vuole parlarci su (15-16). Al rientro in campo la Campi Reali non perde il ritmo e si porta a +3 (16-19). Un’invasione di Taiwo riporta sotto Porto Viro (19-20), ma un ace di Penna ricaccia indietro gli avversari, con Coach Bologna che chiama il suo secondo time-out (19-22). Si scatena Klobucar, e Coach Zingoni ferma tutto (21-22). Martinelli e Maletto murano Klobucar per il primo set point canturino (22-24), e una battuta in rete di Pinali chiude il parziale (23-25). A inizio quarto set la Alva Inox 2 Emme Service parte a razzo, e Coach Zingoni chiama due time-out in breve tempo (9-4). Il Coach canturino le prova tutte, ma la Campi Reali non riesce a ricucire lo strappo che, anzi, aumenta (15-6). E’ l’allungo decisivo: Porto Viro resiste ai tentativi di rimonta di Cantù (20-14, time-out Coach Bologna), e chiude parziale e partita con Eccher (25-15).

Il tabellino

ALVA INOX 2 EMME SERVICE PORTO VIRO 3 – CAMPI REALI CANTU’ 1 (25-19, 25-21, 23-25, 25-15)

ALVA INOX 2 EMME SERVICE PORTO VIRO: Zonta 1, Pinali 15, Magliano 19, Klobucar 19, Erati 7, Eccher 10, Morgese (L1), Mazzon, Chiloiro, Ferreira Silva 1, Sperandio. N.E.: Maghenzani, Brondolo , Lamprecht (L2). All: Bologna, 2° All: Zambonin (battute vincenti 2, battute sbagliate 10, muri 10).

CAMPI REALI CANTU’: Martinelli 4, Penna 19, Tadic 3, Meschiari 7, Candeli 9, Maletto 4, Butti (L1), Quagliozzi 1, Pertoldi, Ivanov 10, Taiwo 2. NE: Moscatelli, Bianchi (L2). All: Zingoni, 2° All: Roncoroni (battute vincenti 5, battute sbagliate 14, muri 4).

Arbitri: Andrea Clemente (Parma) e Claudia Angelucci (Rimini)

Addetto al videocheck: Gabriele Barbieri

Le parole di coach Zangoni

Queste le parole di coach Alessio Zingoni a fine partita: “E’ stata una prestazione come non ce la aspettavamo, specialmente nel muro-difesa. Abbiamo fatto fatica, siamo riusciti ad arginarli poche volte nonostante abbiamo battuto meglio del solito, perché hanno ricevuto spesso con la palla staccata. In attacco ‘ni’, e questo non ci ha permesso di portare a casa punti. Sappiamo che questa è una sconfitta pesante, ma di sicuro non molleremo finché la matematica non ci darà una sentenza. Ci sarebbe piaciuto dedicare la vittoria a Bonni (il palleggiatore Federico Bonacchi, operato di appendicectomia martedì scorso, ndr), che è stato tutta la settimana in ospedale. Però questi ragazzi stanno dando tutto, quindi la responsabilità la prendo io”.