Zero punti per la Campi Reali, murata a Prata di Pordenone

L’ultima trasferta stagionale in casa della Tibet Prata di Pordenone non ha regalato sorrisi alla Campi Reali Cantù: 3-0 il risultato.

Campi Reali a bocca asciutta

La Campi Reali torna senza punti dall’ultima trasferta stagionale in casa della Tinet Prata di Pordenone. Più efficaci in attacco (58%) e a muro (7 a terra) i friulani, che si prendono l’intera posta. Da segnalare un buon apporto da parte della panchina canturina, con Quagliozzi top scorer di Cantù. Coach Alessio Zingoni schiera Federico Bonacchi al palleggio, Gaetano Penna opposto, Luka Tadic e Matteo Meschiari schiacciatori, Nicola Candeli e Gioele Taiwo centrali, e Luca Butti libero. Coach Mario Di Pietro deve rinunciare allo squalificato Kristian Gamba, quindi spazio a David Umek in diagonale ad Alessio Alberini, con Jernej Terpin e Marcin Ernastowicz in banda, Francesco Fusaro e Nicolò Katalan al centro, e Alberto Benedicenti libero.

La cronaca della partita

A inizio primo set la Tinet prova a scappare (7-4), ma una pipe attaccata out da Ernastowicz permette alla Campi Reali di tornare sotto (8-7). E’ di nuovo lo schiacciatore polacco a rilanciare l’azione di Prata di Pordenone, e Coach Zingoni ferma il gioco (12-9). Al rientro in campo i padroni di casa non perdono il ritmo, e il coach canturino chiama il suo secondo time-out (15-9). Gli ospiti non riescono a trovare il bandolo della matassa, e i friulani piazzano il colpo decisivo (18-9, break di 8-0). Chiude il parziale la new entry Pillon (25-12).

L’inizio di secondo set è in equilibrio fino al turno in battuta di Alberini, che piazza un ace, e convince Coach Zingoni a fermare il gioco (10-7). Terpin continua a martellare da ogni zona del campo, e il Coach canturino chiama il suo secondo time-out in breve tempo (12-8). Lo schiacciatore friulano piazza tre ace di fila, e la Tinet piazza lo strappo decisivo (16-8). La Campi Reali prova ad accorciare le distanze con un muro di Taiwo che convince Coach Di Pietro a parlarci su (22-16), ma Prata di Pordenone riprende la marcia fino a chiudere il parziale con Katalan (25-17).

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La Campi Reali è molto fallosa a inizio terzo set, e Coach Zingoni ferma tutto (4-1). La Tinet non perde il ritmo, e il Coach canturino chiama il suo secondo time-out in breve tempo (6-1). Quagliozzi dai nove metri mette in crisi la ricezione di Prata di Pordenone, e Coach Di Pietro vuole parlarci su (9-7). Terpin si scatena, l’opposto canturino sbaglia due attacchi, e i padroni di casa scappano (14-7). Umek dà man forte al compagno, e la distanza tra le squadre aumenta (18-9). Pertoldi prova ad accorciare le distanze con un ace (19-13), ma i lombardi non riescono a ricucire lo strappo. Chiude parziale e partita una battuta lunga di Meschiari (25-16).

Le parole di coach Zingoni

Queste le parole di coach Alessio Zingoni a fine partita: “Il campionato va onorato, e oggi non l’abbiamo fatto. Cercheremo di farlo domenica prossima, visto che giocheremo in casa nostra e sarà l’ultima della stagione. Voglio fare i complimenti a Prata e a chi ha giocato meno durante l’anno ed è entrato a gara in corso perché da loro ho visto voglia di fare eben”.

Il tabellino

TINET PRATA DI PORDENONE 3 – CAMPI REALI CANTU’ 0 (25-12, 25-17, 25-16)

TINET PRATA DI PORDENONE: Alberini 1, Umek 11, Terpin 14, Ernastowicz 10, Fusaro 6, Katalan 9, Benedicenti (L1), Pillon 1, Sist 1, Meneghel. N.E.: Scopelliti, Aiello, Bruno (L2). All: Di Pietro, 2° All: Baldon (battute vincenti 7, battute sbagliate 9, muri 7).

CAMPI REALI CANTU’: Bonacchi, Penna 1, Tadic 4, Meschiari 4, Candeli 4, Taiwo 3, Butti (L1), Martinelli, Quagliozzi 9, Pertoldi 5, Bianchi, Clemente Gonzales, . N.E.: Maletto, Ivanov (L2). All: Zingoni, 2° All: Roncoroni (battute vincenti 3, battute sbagliate 9, muri 2).