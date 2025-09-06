54° Trofeo Ugo Frigerio: la marcia torna in paese

La tradizione della marcia torna protagonista a Canzo: domani, domenica 7 settembre, andrà in scena la 54esima edizione del Trofeo Ugo Frigerio, storica manifestazione su strada intitolata al grande campione olimpico della marcia.

Appuntamento domani

L’evento, organizzato dall’Atletica Triangolo Lariano in collaborazione con il Comune di Canzo e con il supporto della Fidal, richiama ogni anno atleti da tutta la Lombardia e da diverse regioni italiane, confermandosi una delle prove più longeve e prestigiose del calendario nazionale della marcia.

Il percorso cittadino, che si snoda tra le vie del centro, offrirà come sempre uno spettacolo tecnico e agonistico di alto livello, con gare dedicate a tutte le categorie – dai giovanissimi del settore promozionale fino agli assoluti e master. Il ritrovo degli atleti è fissato in piazza Giovanni XXIII, cuore pulsante della manifestazione, da cui prenderà vita l’intero programma di gare nonché le premiazioni finali.

“Un sentito ringraziamento va all’Amministrazione comunale di Canzo e ai negozianti del paese, che con il loro sostegno e la loro disponibilità hanno reso possibile l’organizzazione della manifestazione, confermando ancora una volta quanto lo sport possa essere un momento di unione per l’intera comunità – così il presidente Gianni Cifaldi – Il Trofeo Frigerio non è solo una gara, ma anche una festa dello sport: un’occasione per avvicinare il pubblico alla disciplina della marcia, fatta di eleganza, resistenza e grande disciplina tecnica. Invitiamo tutti gli appassionati e i cittadini di Canzo a partecipare e a sostenere gli atleti lungo il percorso, contribuendo a mantenere viva una tradizione sportiva che da oltre mezzo secolo rende onore alla marcia italiana”.