A Bizzarone è tempo di street food con la cucina argentina

Organizzate a Bizzarone, tra giovedì 8 e domenica 11, delle giornate dedicate all'arte culinaria argentina e ad alcuni tributi musicali.

Una braceria argentina nell'olgiatese

Bizzarone si trasforma, per quattro giorni, in un "barrio" argentino. Precisamente tra via delle Ginestre e via Agnelli si terrà un evento improntato sui sapori e profumi argentini, con carne e verdure alla griglia - asado, entraña, churrasco e costine, cartocci vegetariani, chorizos - birra fresca, musica dal vivo e un mini luna park. Per l'occasione, che sarà accessibile liberamente e gratuitamente, saranno disponibili servizi bar e ristorazione - che offriranno anche dei dolci - e un'area relax con alcuni tavoli.

L'evento, organizzato da "Italia on the road" e "Via Audio", con il patrocinio del Comune e in collaborazione con l’associazione "BizzaronEventi", aprirà alle 18 di giovedì e venerdì, con aperitivo e cena. Di sabato e domenica, invece, ci si potrà presentare a partire dalle 11, con la possibilità di pranzare.

I tributi musicali

In ogni serata, dalle 21, si terranno dei piccoli concerti. Per cominciare, giovedì 8 maggio arriverà la Compagnia del Blasco, con un tributo a Vasco Rossi. Venerdì 9 sarà il turno dei Queen, mentre sabato 10 toccherà a Max Pezzali e agli 883 con l'88Band. Infine, per domenica 11 si esibiranno i Liga Rockstar, che omaggeranno Ligabue.