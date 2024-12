A Cantù è arrivato San Remigio

Grande festa a Cantù dove si è svolta la manifestazione “Arriva San Remigio”, organizzata dalla Pro Cantù

La festa

La manifestazione si è svolta martedì e mercoledì e grazie all'associazione a tutti gli alunni delle prime classi elementari sono stati dati in dono degli zainetti con pastelli per realizzare dei disegni che saranno in seguito oggetto di una mostra. I tema scelto è: Cantù è il mio paese.

I panni del vescovo Remigio sono stati indossati per l'occasione da Paolo Calvo