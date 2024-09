A Cermenate in scena la Festa dello Sport

Una giornata a tutto sport. E' in programma per quest'oggi, sabato 14 settembre, l'Open day dello sport, quest'anno alla seconda edizione, evento, patrocinato dal Comune di Cermenate organizzato da «Smart Family Hotel» e si svolgerà all'Hotel Gardenia Fiera (che fa parte per l'appunto dello «Smart Family Hotel»).

L'appuntamento

Dalle 11 fino alle 17 nel complesso di via Maestri Comacini si potranno conoscere le realtà sportive del territorio: ci si potrà avvicinare e apprendere le attività che vengono svolte per bambini, ragazzi e adulti. Si avrà la possibilità di praticarle con istruttori e allenatori, e quindi, una volta superata la fatica fisica, si potrà ritemprare il corpo con specialità per tutti i gusti.

L'open day dello sport durerà l'intera giornata: dalle 11 alle 17 all'Hotel Gardenia Fiera e, nell'ambito della sua bellissima cornice, si potranno visitare gli stand allestiti, si potranno incontrare le società sportive, conoscerne le attività, provare i giochi e quindi assistere ad alcune esibizioni. Dalle 11.45 alle 12.15 ci sarà un incontro con Roberta Amadeo, pluricampionessa mondiale di handbike e presidente della sede comasca dell'Aism, l'Associazione italiana sclerosi multipla.

Dalle 12.30 alle 14 invece, ci sarà la possibilità di fermarsi a pranzo con le specialità preparate dal «MamaGina».

L'arco di tempo che va dalle 14 alle 14.30 sarà dedicato alla respirazione: a coordinare questo momento ci sarà Elia Molteni , fisioterapista del Como 1907. La partecipazione all'evento è libera e gratuita: si potrà passare liberamente anche solo per dare un'occhiata.