Le festività natalizie stanno volgendo al termine, ma a Cermenate gli appuntamenti per stare in compagnia all'interno della propria comunità non mancheranno non solo questo fine settimana - sabato 6 e domenica 7 gennaio 2024, ma per tutto il primo mese dell'anno.

A Cermenate un gennaio ricchissimo di eventi: il calendario completo

Gli appuntamenti organizzati, o sostenuti attraverso il patrocinio, dell'Amministrazione comunale e dalle associazioni del paese partono da questo fine settimana.

Pranzo dell’Epifania: pasti a domicilio per gli over 80 che vivono soli

Il Gruppo Sportivi Montesordesi e l'Amministrazione comunale hanno organizzato, in occasione della ricorrenza dell’Epifania, la preparazione e la consegna a domicilio di un pasto agli anziani, over 80, che vivono soli in paese. I pasti verranno consegnati sabato 6 gennaio 2024, all’ora di pranzo, grazie al contributo dei Volontari civici comunali e degli amministratori.

Tombolata dell’Epifania per over 65 e accompagnatori

Torna, sabato 6 gennaio 2024, il tradizionale appuntamento con la Tombolata dell’Epifania per over 65 e accompagnatori, dalle 15 alle 17.30 presso l'auditorium comunale di via G.B. Grassi. L'Amministrazione comunale in collaborazione con l’Associazione Fuori Controllo, offre tramite questa iniziativa, un pomeriggio di incontro all’insegna dello svago, in chiusura delle festività natalizie. I tanti premi in palio sono offerti dalle attività commerciali del territorio.

Per informazioni sulle prenotazioni contattare il numero di telefono 031-7776141. Inoltre è possibile prenotare - entro il 4 gennaio 2024 - il servizio di trasporto a cura dei Volontari civici comunali ai numeri 031-7776183 o 031-7776140.

Torneo di Burraco aperto a tutti

Domenica, 7 gennaio 2024, l’Amministrazione comunale propone, in chiusura delle festività natalizie, un torneo di burraco a partire dalle 15, alla mensa scolastica di via E. Montale. Per effettuare le iscrizioni è possibile contattare il numero di telefono 031-7776141, entro e non oltre le 18 del 6 gennaio 2024.

Gli altri appuntamenti di gennaio

Gruppo di lettura "Biblionauti": "Il pane perduto"

Il gruppo di lettura "Biblionauti" torna a riunirsi mercoledì, 17 gennaio 2024, alle 20.45 nella biblioteca civica di via Scalabrini 153 per parlare del romanzo “Il pane perduto” di Edith Bruck, della casa editrice La nave di Teseo.

La protagonista del romanzo, Ditke, una giovane tredicenne ebrea, una notte durante la settimana di Pasqua viene deportata e ciò segna per lei la fine della libertà e l’inizio di un vero e proprio incubo. La sua infanzia, come il pane della festa lasciato a lievitare, resta sepolta dalla polvere nella casa ormai vuota.

Aver letto il romanzo non è obbligatorio, poiché il gruppo di lettura è un momento in cui è possibile scambiare quattro chiacchiere, condividendo pareri, emozioni e letture in compagnia di altri lettori, proprio per scoprire nuovi libri da leggere. Se si ha interesse nella lettura del libro proposto, lo si può trovare nel catalogo provinciale e al prestito presso la biblioteca civica.

Nuove proposte a cura di Associazione Mirabilia

L'Associazione culturale "Mirabilia" propone, anche nei primi mesi del 2024, visite e uscite culturali in collaborazione con il Comune.

Sabato 13 gennaio 2024, in occasione della ventiseiesima edizione della manifestazione "Luci d'artista", "Mirabilia" organizza una visita guidata della città di Torino, illuminata dalle opere di artisti italiani e stranieri. I partecipanti si ritroveranno alle 9 a Cermenate e partiranno per Torino con pullman privato. Dopo l’arrivo avranno tempo a disposizione per il pranzo libero e nel pomeriggio approfitteranno della visita guidata al centro storico con passeggiata per ammirare le "Luci d’Artista".

Sabato 27 gennaio 2024, per la prima volta a Milano, avrà luogo a Palazzo Reale l’esposizione dedicata al grande pittore Doménikos Theotokópoulos (Creta, 1541-Toledo, 1614), universalmente conosciuto come El Greco. Sarà l’occasione per ammirare l’estetica iconica di un artista che ha rielaborato stili provenienti da tradizioni diverse, in un processo che lo ha reso uno dei più grandi pittori europei della storia.

La mostra vanta prestigiosi prestiti internazionali, con oltre 40 opere del maestro cretese. L’appuntamento all’ingresso della mostra è previsto per le ore 11:15.

Sabato 3 febbraio 2024, un’altro appuntamento a Palazzo Reale a Milano: la mostra "Morandi 1890-1964" ideata e curata da Maria Cristina Bandera, tra le più importanti e complete sul pittore bolognese, in continuità con il consolidato apprezzamento della sua opera in prestigiose sedi internazionali, dal Metropolitan Museum di New York (2008), al Pushkin di Mosca, al Guggenheim di Bilbao (2019). Un'esposizione di circa 120 opere ripercorre l’intera carriera artistica - cinquant'anni di attività dal 1913 al 1963 - del pittore bolognese, attraverso prestiti da importanti istituzioni pubbliche e da prestigiose collezioni private. L’appuntamento all’ingresso della mostra è previsto per le ore 12:45. Entrambe le visite guidate sono a cura di Chiara Periti, storica dell’arte.