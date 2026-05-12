Un vero e proprio tributo a due icone del cinema e della cultura pop italiana. Parte il conto alla rovescia per il ritorno dell’evento “Altrimenti ci Arrabbiamo – tributo a Bud Spencer e Terence Hill”, organizzato dall’associazione Asso Incontra in collaborazione con Gruppo Alpini Asso e AssoTrota.

Ad Asso torna “Altrimenti ci Arrabbiamo” con la gara “Ce la giochiamo a birra e salsicce”

L’appuntamento è fissato per sabato 30 maggio 2026 in Piazza Mercato ad Asso e prevede uno dei momenti più attesi e goliardici: la sfida “Ce la giochiamo a birra e salsicce”, ispirata alla celebre scena del film “Altrimenti ci arrabbiamo”. La competizione, che prenderà il via alle ore 21, vedrà dei coraggiosi partecipanti sfidarsi in una prova di resistenza e velocità: mangiare 10 würstel e bere 1 litro di birra nel minor tempo possibile.

La novità dell’edizione 2026

Quest’anno l’evento si arricchisce di una nota di colore: gli organizzatori hanno indetto un contest per il miglior costume a tema. I partecipanti e il pubblico sono invitati a indossare capi d’abbigliamento o accessori che richiamino i personaggi e le atmosfere dei film della coppia più amata del cinema italiano. Il travestimento più originale e fedele all’originale riceverà un premio speciale durante la serata.

Premi e Regolamento

In palio per il vincitore della gara “Birra e Salsicce” ci sono ben 10 litri di birra, ma non mancheranno premi per tutti i partecipanti. Le iscrizioni sono aperte a tutti i maggiorenni fino a un massimo di 18 concorrenti. La quota di partecipazione è di 20 euro, da corrispondere direttamente in loco prima del via.

La festa inizierà già dalle ore 19 con l’apertura della cucina, che proporrà un menù dedicato (immancabili i fagioli alla Bud Spencer) accompagnato dalle iconiche musiche delle colonne sonore dei film.

Come iscriversi

Per partecipare alla gara è necessario inviare una mail all’indirizzo asso.incontra@gmail.com o mandare un messaggio WhatsApp al numero 348 7735667 entro e non oltre mercoledì 27 maggio. Un evento che promette divertimento ma anche buon cibo, e come dicono gli organizzatori: “Venite numerosi ad Asso… altrimenti ci arrabbiamo!”. Per ulteriori dettagli sull’evento e per consultare il regolamento completo della sfida è possibile visitare i canali social di Asso Incontra.

credit foto: pagina Facebook Asso Incontra