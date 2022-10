Alla Libreria di Via Volta si racconta il delitto

Nell'ambito della rassegna di incontri con l'autore dal titolo "Raccontare il delitto" questa sera alla Libreria di Via Volta di Erba si tiene il secondo appuntamento.

Ospiti due professori di criminologia dell'Università Milano-Bicocca

A partire dalle 19 di questa sera, 12 ottobre, gli autori Adolfo Ceretti e Lorenzo Natali, presenteranno il loro libro dal titolo "Io volevo ucciderla". Nell'opera trattano il tema della narrazione del delitto, ovvero di come l'omicida dà sfogo al flusso dei ricordi della sua infanzia, dei legami familiari, degli incontri, per dare un possibile senso al suo gesto estremo. I due autori dialogheranno con l'avvocato Olga Camossi e si parlerà della narrazione del crimine da parte di chi compie il gesto violento e di come la narrazione possa illuminare sulle motivazioni che hanno portato a tale comportamento.

La settimana prossima poi, sempre nell'ambito della rassegna, sarà la volta di un grande giallista italiano, Gianni Biondillo, e del suo ispettore Ferraro impegnato a risolvere l'ennesimo caso di omicidio a Milano. L'appuntamento sarà per mercoledì 19 ottobre sempre a partire dalle 19, quando l'autore dialogherà con la romanziera Elizabeth Cappa.

Tutti gli incontri sono a ingresso libero.