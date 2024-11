"Ambiente, turismo, società: quale futuro?" se ne parla ad Asso

Questa sera, venerdì 15 novembre 2024, nel salone consiliare del Comune di Asso si terrà la conferenza “Ambiente, Turismo, Società: quale futuro?” organizzata dall’Amministrazione Comunale e dalla Biblioteca Civica “Ivano Ferrarini” di Asso.

Relatore Franco Bramani

Appuntamento alle 21. Relatore sarà Franco Bramani, da sempre frequentatore di ambienti naturali e antropizzati, conosciuto ad Asso per essere stato consigliere, vice presidente e presidente del CAI Asso per diversi anni. Scalatore di vette, viaggiatore ed esploratore, sensibile alle problematiche umanitarie, Franco ha realizzato diversi documentari sulle sue esperienze in vari Paesi del mondo, più molti altri su diverse tematiche, con molteplici proiezioni e conferenze.

Questa volta, i temi toccheranno alcuni argomenti di estrema attualità, trattati ormai quasi quotidianamente dai mass media, con riferimenti anche a situazioni e realtà locali, esempi e considerazioni maturate in molti anni di esperienze pratiche e dirette, corredate da foto e immagini inedite. Sarà inoltre proiettato il documentario “Sprazzi di storia del Triangolo Lariano”.

L'ingresso è libero.