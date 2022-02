iniziativa

Arcellasco: laboratori creativi in oratorio per prepararsi al Carnevale

Inizia oggi la serie di incontri con i laboratori creativi di Carnevale per i bambini. Si tratta di quattro domeniche in oratorio, pensate per stare tutti insieme e prepararsi alla grande festa delle maschere realizzando i propri travestimenti.

Le attività sono organizzate dall’oratorio Cristo Re di Arcellasco. Oggi, domenica 13 febbraio, dalle 15 alle 17.30 il primo incontro con giochi, balli e laboratori. Domenica prossima, 20 febbraio, invece, è prevista una passeggiata tutti insieme, con partenza alle 14 dall’oratorio. Mentre domenica 27 febbraio ci sarà un altro pomeriggio di giochi, balli e laboratori per creare e preparare la propria mascherina, dalle 15 alle 17.30.

Sabato 5 marzo, infine, festa di carnevale in oratorio, tra giochi, scherzi e divertimento.

Sulla pagina Facebook «Arcellasco c’è» è possibile trovare il form con cui iscriversi alle diverse attività, che si terranno tutte nel rispetto delle normative anti Covid, che non impediscono comunque di incontrarsi in sicurezza e condividere momenti di gioia e divertimento.