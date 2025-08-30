Arriva la notte sotto le stelle

La manifestazione

L'evento si svolgerà venerdì 5 settembre

Si stanno scaldando i motori per la nuova edizione di "Cermenate sotto le stelle", manifestazione a cura di M20 Let's go on the road, con il patrocinio del Comune di Cermenate e in collaborazione con esercenti, associazioni e hobbisti del territorio. L’edizione 2025 della lunga notte di festa e divertimento si svolgerà venerdì 5 settembre.

Il programma

Cermenate sotto le stelle prenderà il via alle 18, coinvolgendo via Scalabrini e piazza XX settembre e i negozi rimarranno aperti. Lungo la via Scalabrini ci saranno diverse bancarelle. Non mancherà lo street food con truck selezionati che proporranno specialità per il palato e la presenza di birrifici. Ci saranno anche attività dedicate ai più piccoli come l’area bimbi con gonfiabili e quad e la possibilità di farsi fotografare con Spiderman. Dalle 19.45 in piazza ci saranno concerti d’archi, l’esibizione degli allievi della scuola di musica Il Flauto Magico e le performance di zumba e balli di gruppo a cura dell’Asd The Rose Dance. A seguire, fino a mezzanotte, dj set con musica degli anni ’80 e ’90.

Il commento del sindaco

Afferma il sindaco Luciano Pizzutto:

"Continuiamo come da tradizione, ormai da qualche anno, a proporre questo appuntamento che riscuote sempre molto successo. Una manifestazione realizzata con commercianti e associazioni del territorio grazie ai quali si realizza una serata di divertimento e musica. Un venerdì sera per chiudere l’estate, per ritrovarsi insieme in paese, incontrarsi e confrontarsi".

L'ordinanza

Per consentire la manifestazione è stata emessa un’ordinanza di chiusura al traffico di via Scalabrini e piazza XX settembre. Le vie verranno chiuse dalle 18 alle 24 di venerdì 5 settembre. Sarà previsto anche il divieto di sosta nelle zone interessate dall’evento (lungo via Scalabrini, nel tratto compreso tra via Lavezzari e via Montessori, su piazza XX Settembre e in via Garibaldi nel tratto compreso tra via IV Novembre e via Scalabrini). Sarà garantita la presenza di personale addetto alla viabilità durante la durata dell'iniziativa, nonché il passaggio di eventuali mezzi di soccorso.

Le parole degli organizzatori

Concludono gli organizzatori, M20 Let's go on the road: