Doppio evento “Ascoltare la montagna: il San Primo tra sentieri e musica”

Un doppio evento, domenica 9 novembre a Bellagio, per conoscere e apprezzare il Monte San Primo: “Ascoltare la montagna: il San Primo tra sentieri e musica”.

Camminata e musica in montagna

Per domenica prossima, il Coordinamento Salviamo il Monte San Primo (formato da 39 associazioni) propone il doppio evento dal titolo “Ascoltare la montagna: il San Primo tra sentieri e musica”: al mattino una ​Camminata sul Sentiero Italia e al pomeriggio “Musica per il Monte San Primo”.

Il ritrovo sarà alle 9 al parcheggio della stazione di Canzo per la condivisione della auto, con cui ci si dirigerà verso il San Primo di Bellagio intorno alle 9.30. La camminata avrà una durata di 3 ore circa ed è adatta a chi ha un discreto allenamento in montagna; il percorso è infatti lungo 7 km circa, con un dislivello di 450 m. Si raccomandano, dunque, scarponcini e abbigliamento da montagna.

Dalle 13 alle 14 ci sarà il pranzo, al sacco (da preparare in autonomia). A seguire ci sarà l’evento musicale: ritrovo alle 14 nei pressi dell’Alpe Borgo per l’esibizione dei gruppi Tou e la Vale, duo acustico; Flûte en vacances, La forma delle nuvole.

La partecipazione ai due eventi è libera, ma è consigliata la prenotazione via email a info@bellagiosanprimo.com. In caso di maltempo, la camminata e l’evento musicale saranno annullati. L’organizzazione declina ogni e qualsiasi responsabilità per incidenti o danni a persone o cose durante l’iniziativa. Per informazioni e per condividere le auto (carpooling) dalla stazione di Canzo, si può già scrivere alla mail di riferimento.