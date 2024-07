Asso Eventi Letterari presenta "Sangue e fango", libro-inchiesta sulla strage di Erba

Asso Eventi Letterari, rassegna di incontri mensili con gli autori, mercoledì 24 luglio 2024 ospiterà Paolo Moretti che parlerà del suo libro-inchiesta "Sangue e fango".

La strage di Erba da un punto di vista inedito

L'appuntamento è organizzato dal Comune di Asso (assessorato alla Cultura) in collaborazione con la biblioteca civica "Ivano Ferrarini" e la Libreria Torriani di Canzo. Mercoledì al centro della presentazione ci sarà un caso che fa ancora molto discutere, in particolare negli ultimi giorni con l'ultima udienza tenutasi in Tribunale a Brescia per valutare la riapertura del processo.

Paolo Moretti in "Sangue e fango" offrirà un punto di vista inedito su quello che per molti è il caso di cronaca nera più controverso di sempre. Nel resoconto giornalistico dell'autore, infatti, la strage di Erba viene raccontata dando voce ai parenti delle vittime e una lettura rigorosa degli atti.

La serata, con appuntamento dalle 21 in sala consiliare nel municipio di Asso, è a ingresso libero. Si tratta dell'ultimo incontro estivo della rassegna Asso Eventi Letterari, che poi riprenderà nel mese di settembre.