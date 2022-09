Auto d'epoca, il Tour del Lago di Como e della Valsassina è un percorso dal fascino irripetibile: tutto pronto per il 4 settembre.

L'evento

Domenica 4 settembre l’Auto Spa ospita la partenza dell’evento organizzato dal Classic&Sport Cars Club di Como. L’Auto Spa, in collaborazione con il Classic&Sport Club di Como, ha promosso l'evento dedicato alle auto storiche. Motori rombanti, grintosi, dal suono quasi musicale, saranno gli interpreti del Tour del Lago e della Valsassina, in programma domenica 4 settembre, a partire dalle 8.30.

Il programma

Nel parcheggio adiacente alla concessionaria, in via Milano 133, a Cantù, si ritroveranno i partecipanti per sfilare lungo i paesi della Brianza. Tra le curiosità, due modelli che hanno conquistato i mercati rimanendo delle guest stars ancora oggi, esemplari per veri intenditori: la famosa Audi 80 e il divertente Maggiolino.

Il percorso prevede un viaggio che porterà gli appassionati alla scoperta del lago e della Valsassina. Prima tappa Alzate Brianza, passaggio da Orsenigo, Alserio, Erba e arrivo a Lecco. La carovana proseguirà verso Varenna, per poi deviare in direzione Esino Lario, fino al Passo del Aguegli.

Alle 11.00 arrivo a Parlasco e visita del borgo; ripartenza alla volta di Ballabio e sosta per il pranzo al ristorante “4 stagioni”, a seguire le premiazioni.

In occasione del Tour del Lago e della Valsassina, la concessionaria ospiterà la partenza con una colazione speciale ai partecipanti e la consegna del Kit del giro del Lago.