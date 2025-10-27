Castagnata, chiusa con entusiasmo la decima edizione

La manifestazione autunnale è organizzata da Asso Incontra e in collaborazione con Gruppo Alpini di Asso e AssoTrota: partita il 12 ottobre e replicata il 19 si è chiusa ieri, domenica 26 ottobre

Decima edizione dell’amata castagnata

L’ultimo dei tre appuntamenti ha confermato il successo di questa tradizione autunnale molto amata, che anche quest’anno ha unito buona cucina, spirito di comunità e tanta allegria. Si è conclusa la tradizionale castagnata giunta alla decima edizione: un evento che è stato organizzato da Asso Incontra con il supporto degli Alpini e di AssoTrota. La manifestazione ha animato ieri, domenica 26 ottobre, piazza Mercato ad Asso.

Buon cibo e attività per i più piccoli

Accanto alle caldarroste, però, c’era anche a disposizione la cucina. Protagonista del menù la polenta uncia, accompagnata da salamelle, dolci, caldarroste, paradello e vin brulè. Non sono mancati i sorrisi dei più piccoli grazie all’angolo truccabimbi e l’atmosfera di festa è stata resa ancora più speciale dalla presenza degli Alpini, con i loro tradizionali panettoni e pandori.

Tanto l’affetto dimostrato dai visitatori

In tanti hanno approfittato della bella giornata e sono passati da piazza Mercato a gustare le caldarroste e i piatti proposti dai volontari, confermando l’affetto del pubblico verso una manifestazione che da anni rappresenta un punto di riferimento per l’autunno assese:

“Un ringraziamento sincero va a tutti i volontari di Asso Incontra, gruppo Alpini di Asso e AssoTrota, per il grande impegno e la collaborazione che hanno reso possibile anche questa edizione”.

Prossimo appuntamento: Halloween Party

La Castagnata si è chiusa così con tre domeniche di successo, tra buon cibo, sorrisi e momenti di condivisione. Gli organizzatori ricordano che il prossimo appuntamento in programma sarà quello di venerdì, 31 ottobre. A partire dalle 17 si svolgerà lo spaventoso Halloween Party sotto i portici della biblioteca assese. Previste letture spaventose, accompagnate da merenda (dis)gustosa, musica e tanto divertimento per grandi e piccini.