Castelmarte: dopo quattro anni ritorna la Festa Alpina

Il Gruppo Alpini di Castelmarte ha deciso, dopo quattro anni, di tornare a organizzare, la Festa Alpina, una delle manifestazioni più importanti dell’intero anno sociale. La manifestazione era stata sospesa a causa della pandemia.

Castelmarte: torna la Festa Alpina

L’appuntamento è fissato per le sere di venerdì 8 e sabato 9 settembre 2023, dalle 19 presso l’Oratorio San Giovanni Bosco a Castelmarte. Nel menù di quest’anno è stata inserita una novità, la polenta, che potrà essere degustata con cervo in salmì o con le tradizionali specialità alla piastra, oltre ai primi piatti di pasta con sugo e ragù. È gradita la prenotazione contattando Marco Minoretti (333 7473858) o Nicola Pischetola (340 3713339).

"Non era giusto – ha spiegato il capogruppo Marco Minoretti (nella foto)– che la Festa Alpina cessasse di esistere. Anche se i soci Alpini, a causa dell’età e dell’abolizione della leva obbligatoria, sono ormai diventati pochi, abbiamo chiesto aiuto e collaborazione alle altre associazioni locali. Il Gruppo Alpini di Castelmarte venne fondato ufficialmente 14 ottobre 1984 (l’anno prossimo infatti celebrerà il 40° anniversario) e organizzò la prima Festa Alpina addirittura nell’estate antecedente. Sarà un modo per ricordare – ha aggiunto Minoretti – tutti gli Alpini e gli Amici che nel corso degli anni hanno collaborato, in particolare quelli che non

sono più tra noi".