Che successo per “Altrimenti ci arrabbiamo”

Piazza Mercato gremita e tanta voglia di divertirsi. Con questa splendida cornice di pubblico ed entusiasmo sabato Asso ha accolto la terza edizione di “Altrimenti ci arrabbiamo” tributo a Bud Spencer e Terence Hill.
L’evento
La manifestazione organizzata da Asso Incontra in collaborazione con il Gruppo Alpini di Asso e AssoTrota, ha richiamato una grandissima affluenza di persone, anche da fuori regione, confermando l’affetto senza tempo per la coppia del cinema italiano.
La colonna sonora della serata è stata affidata alle mani di DJ Arma, che ha fatto ballare e cantare i presenti con una selezione musicale impeccabile, capace di unire nostalgia ed energia.
Il momento più atteso della serata è stata l’iconica sfida a “birra e salsicce”. 13 concorrenti si sono sfidati all’ultimo boccone (ben 10 wurstel)) e all’ultimo sorso di birra (1 litro) in un clima di goliardia e tifo caloroso. Ad aggiudicarsi il podio della competizione gastronomica a tempo, sono stati tre superbi mangiatori: al terzo posto si è classificato Patrik con il tempo di 5:10, preceduto sul secondo gradino del podio da Giacomo Marchese arrivato e da Genova con 4:37. Il titolo di campione assoluto della serata è andato a Kristian Galluzzo di Ponte Lambro con il tempo di 3:37, decretando anche il record delle precedenti edizioni.
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Tripudio di costumi
Grande successo anche per il contest dei costumi a tema, che si è rivelato un vero tripudio di colori. Moltissimi partecipanti hanno sfoderato la fantasia, presentandosi vestiti con salopette, camicie a quadretti, cappelli da cowboy e persino un gruppo vestito da messicani. A catturare l’attenzione di tutti è stato anche un ragazzo che ha sfoggiato la celebre motocicletta di Terence Hill, con tanto di abbigliamento perfettamente coordinato a quello del personaggio originale.
Estremamente soddisfatti gli organizzatori, che a fine serata hanno voluto esprimere tutta la loro gratitudine:
«Vogliamo ringraziare di cuore tutti coloro che sono intervenuti all’evento per la splendida energia che hanno portato in piazza. Un ringraziamento immenso va a tutti i volontari che si sono prodigati senza sosta per la buona riuscita della manifestazione: il loro lavoro è stato il vero motore di questo successo».
L’evento si è chiuso con molto entusiasmo, con il pubblico già in attesa della prossima edizione.