Che successo per “Altrimenti ci arrabbiamo”

La manifestazione organizzata da Asso Incontra in collaborazione con il Gruppo Alpini di Asso e AssoTrota, ha richiamato una grandissima affluenza di persone, anche da fuori regione, confermando l’affetto senza tempo per la coppia del cinema italiano.

La colonna sonora della serata è stata affidata alle mani di DJ Arma, che ha fatto ballare e cantare i presenti con una selezione musicale impeccabile, capace di unire nostalgia ed energia.

Il momento più atteso della serata è stata l’iconica sfida a “birra e salsicce”. 13 concorrenti si sono sfidati all’ultimo boccone (ben 10 wurstel)) e all’ultimo sorso di birra (1 litro) in un clima di goliardia e tifo caloroso. Ad aggiudicarsi il podio della competizione gastronomica a tempo, sono stati tre superbi mangiatori: al terzo posto si è classificato Patrik con il tempo di 5:10, preceduto sul secondo gradino del podio da Giacomo Marchese arrivato e da Genova con 4:37. Il titolo di campione assoluto della serata è andato a Kristian Galluzzo di Ponte Lambro con il tempo di 3:37, decretando anche il record delle precedenti edizioni.