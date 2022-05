Con la parrocchia... un po' di storia di Merone

Cultura

Appuntamento in occasione della Patronale.

Serata che ripercorre il passato meronese.

Al centro i lavori di riorganizzazione dell'archivio parrocchiale

Sarà una serata interessante, non solo per i meronesi, ma anche per tutti gli amanti della storia locale. Si svolgerà mercoledì, 4 maggio, l'iniziativa promossa dalla parrocchia dei Santi Giacomo e Filippo e dalla biblioteca comunale. Si intitola "Un po' di storia di Merone" e prevede l'avvio alle 21.15 presso la chiesa parrocchiale. Si racconteranno i lavori di riordino e restauro dell'archivio parrocchiale di Merone e Moiana effettuato dalla dottoressa Donata Diamanti. Sarà un'occasione per saperne di più della storia di Merone. I lavori saranno presentati da don Mirko Guardamiglio dell'archivio diocesano di Milano.

Festa patronale

L'iniziativa è inserita all'interno dei festeggiamenti in onore dei Patroni, i Santi Giacomo e Filippo. Proprio martedì, 3 maggio, è la giornata solenne dedicata ai due Patroni: alle 20.30 si terrà la messa con il rito del faro dei martiri in chiesa presieduta da monsignor Maurizio Rolla, vicario episcopale. Vi prenderanno parte tutte le associazioni del paese.