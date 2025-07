Con “Piazza in festa” si stimolano arte, cultura e partecipazione

Venerdì 11 luglio, dalle 20 alle 24, piazza Motta ad Albese con Cassano si trasformerà in uno spazio di espressione collettiva, accoglienza e racconto, con l’evento conclusivo del progetto Satura: un’iniziativa che è riuscita a stimolare arte, cultura e partecipazione consapevole sul territorio. Un evento organizzato dal partenariato del progetto Satura e a cura di WeRoof APS, Anticamera APS e Human.raw ETS: “Piazza in festa”. Per sua natura, infatti, la piazza è un luogo libero di incontro e per un giorno diventerò esempio di azione collettiva. Uno spazio che accoglie, in cui cura e attenzione si coltivano attraverso la festa, l’espressione artistica e il dialogo tra generazioni. La musica elettronica farà da filo conduttore, simbolo di un divertimento responsabile, del ritrovarsi e riconoscersi nel rispetto reciproco e nella cultura dello spirito critico. In un tempo in cui i giovani si sentono esclusi dal proprio territorio, in cui il protagonismo è indebolito, l’iniziativa nasce dall’esigenza di riscoprire la piazza come spazio vivo, da abitare insieme, condividendo responsabilità e libertà. Autogestione, cultura e socialità sono al centro di questo momento, pensato per ricostruire legami e immaginare nuove forme di comunità.

Naoto Sound System

A fare da cornice, elemento essenziale del quadro, l’impianto musicale di Naoto Sound System e la presenza delle opere delle artiste Chiara Antonelli e Clara Corbisiero.

Dalle 20 alle 24, dunque, si susseguiranno attimi di confronto e condivisione, per restituire alla piazza il suo ruolo di cuore pulsante della comunità. Sarà inoltre possibile cenare grazie alla ricca offerta di Vegami, gastronomia vegana comasca. Evento gratuito con registrazione consigliata al link diffuso sulle pagine social.

Spirito di iniziativa giovanile