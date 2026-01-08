Cosa fare a Como e provincia nel week-end: gli eventi di sabato 10 e domenica 11 gennaio 2026

Un’occasione per vivere questi prossimi tre giorni in serenità, magari partecipando anche a qualche evento sul nostro territorio. Ecco quindi la nostra consueta selezione di appuntamenti di cosa fare nel week-end!

Cosa fare a Como nel week-end

Lurate Caccivio – Dopo la partenza a pieno regime del cineteatro Pax e l’ottimo riscontro ottenuto dalla programmazione autunnale che, in più di un evento, ha fatto registrare il tutto esaurito, è venuto il momento di dare il benvenuto a quella invernale.

Domenica 11 gennaio, alle 16, lo spettacolo “Gli sporcelli”, messo in scena dalla compagnia delleAli Teatro. Gli Sporcelli sono personaggi brutti e cattivi del libro di Roald Dahl, un classico della letteratura per l’infanzia, che daranno vita a una esilarante storia narrata, suonata e illustrata dal vivo.

Como – Ultimi giorni per visitare la mostra “Antonio Sant’Elia. Visioni futuriste tra Como e Milano”. L’esposizione alla Pinacoteca Civica di Como è visitabile fino a domenica 11 gennaio, ultima data di apertura. La mostra è dedicata ad Antonio Sant’Elia, figura chiave dell’architettura futurista e protagonista assoluto del rinnovamento del pensiero architettonico del primo Novecento. Valorizza il profondo legame dell’architetto con la sua città natale, mettendo in dialogo Como e Milano come luoghi reali e immaginati della sua straordinaria ricerca progettuale. Il percorso espositivo approfondisce i progetti urbanistici e architettonici visionari elaborati tra il 1913 e il 1914. Al centro della narrazione, il confronto tra la città esistente e la tensione futurista verso una trasformazione radicale dello spazio urbano.

Como – Al Museo della Seta l’inizio del nuovo anno coincide con una full immersion tra proposte culturali. “I Fili del Destino”, mostra delle opere di Teodolinda Caorlin, in occasione del finissage, invita a una visita guidata in programma nella mattinata di domenica 11 gennaio, nella sede museale di via Castelnuovo. L’appuntamento avrà inizio alle 11. Per partecipare è necessaria la prenotazione obbligatoria all’indirizzo di posta elettronica: prenota@museosetacomo.com. Al Museo della Seta è allestita anche la mostra temporanea dedicata a una delle figure più originali e anticonformiste del calcio italiano: il compianto comasco Gigi Meroni. L’esposizione è ospitata nella Sala Penelope: aperta lo scorso 17 dicembre, la mostra proseguirà fino al prossimo 27 gennaio. Come detto, le iniziative messe in campo dal Museo della Seta di Como sono molteplici: per domenica 11 gennaio, dalle 14.30 alle 17, è previsto un laboratorio di uncinetto con Rifaproject. In questo caso, però, si tratta di un evento che ha già fatto registrare il sold out: focalizzato sulle creazioni all’uncinetto, mette al centro l’utilizzo di stoffe di recupero tessile.

Como – Una finestra aperta sulle tradizioni ucraine, un invito al “Concerto di Natale”. In primo piano, nella chiesa di San Donnino, in via Diaz 125 a Como, ci saranno canti ucraini antichi e moderni: protagonista il gruppo di musica cristiana Metanoya. L’appuntamento è in calendario per la serata di sabato 10 gennaio, con inizio alle 18. L’iniziativa è organizzata come momento di ritrovo per lodare Gesù e, al contempo, sensibilizzare al sostegno alla popolazione ucraina, dal febbraio 2022 continuamente bersagliata dalla guerra. Una modalità concreta per garantire aiuto è veicolata attraverso una raccolta fondi: il gruppo è impegnato in concerti in tutta Italia, in diverse città in cui sono attive comunità ecclesiali ucraine dell’Esarcato apostolico per i fedeli cattolici ucraini di rito bizantino. Il tour offre l’opportunità di aiutare in particolare i medici impegnati al fronte, le parrocchie della Chiesa greco cattolica nelle zone di prima linea e i seminaristi del Seminario teologico cattolico di Leopoli. Dopo la tappa comasca, preceduta da quelle a Napoli, Pompei, Caserta, Aversa, Roma, Subiaco, Mantova e Bergamo, il concerto successivo sarà domenica 11 gennaio a Milano.