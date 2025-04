Cosa fare a Como e provincia nel week-end: gli eventi di sabato 12 e domenica 13 aprile 2025

Un'occasione per vivere questi prossimi tre giorni in serenità, magari partecipando anche a qualche evento sul nostro territorio. Ecco quindi la nostra consueta selezione di appuntamenti di cosa fare nel week-end!

Cosa fare a Como e provincia



Sabato 12 aprile, alle 17, nel centro culturale Spazio Volta 3, si terrà un incontro durante il quale verrà svelata la nuova edizione del «Tessitore». «L'articolo storico è dedicato alla ex linea del tram tra Mozzate-Appiano Gentile e Camerlata, che transitava anche da Lurate Caccivio fino alla metà degli anni 50», fa sapere Roberto Ghioldi, curatore dell’annuario.

All’interno troviamo poi altri articoli, come la storia del ristorante «Al Trullo», di Italo Briccola, del volontario Giacomo Armellini o sul raduno sezionale degli Alpini. L’ingresso alla presentazione è libero ed è, ovviamente, aperta a tutta la cittadinanza. Lurate Caccivio - L’annuario della Pro loco si presenta.Sabato 12 aprile, alle 17, nel centro culturale Spazio Volta 3, si terrà un incontro durante il quale verrà svelata la nuova edizione del «Tessitore». «L'articolo storico è dedicato alla ex linea del tram tra Mozzate-Appiano Gentile e Camerlata, che transitava anche da Lurate Caccivio fino alla metà degli anni 50», fa sapere Roberto Ghioldi, curatore dell’annuario.All’interno troviamo poi altri articoli, come la storia del ristorante «Al Trullo», di Italo Briccola, del volontario Giacomo Armellini o sul raduno sezionale degli Alpini. L’ingresso alla presentazione è libero ed è, ovviamente, aperta a tutta la cittadinanza.

Guanzate - Via Crucis sul viale del santuario. Domenica 13 aprile, partenza, alle 15. dai «Quattro profeti». Davanti a ognuna delle 14 cappelle artisticamente dipinte dal pittore Mario Bogani nel 1983, si sosterà in preghiera per una breve meditazione sulla passione di Gesù. La celebrazione si concluderà all’interno del santuario. Con questo rito si verrà introdotti alla settimana santa che avrà il suo culmine il 20 aprile quando, in santuario, alle 7, verrà celebrata la messa solenne che ogni anno richiama numerosissimi fedeli guanzatesi e dei paesi limitrofi. Domenica 27 aprile, festa della Divina misericordia alle 15.

Uggiate con Ronago - Intitolazione piazza Fiamme gialle, il programma dell’intitolazione. Sabato 12 aprile, alle 10.30 inizierà la cerimonia in via I Maggio a Uggiate col ricevimento e l’accoglienza delle autorità civili e militari, delle sezioni «Anfi» invitate, di associazioni d’Arma e civili. Alle 11, alzabandiera. Seguirà la deposizione di una corona di alloro al monumento ai Caduti con benedizione e lettura della preghiera del finanziere. Saranno poi le autorità a intervenire e dare il proprio contributo, così come l’unità cinofila del Gruppo di Ponte Chiasso che si esibirà in una dimostrazione. Inoltre, possibile ulteriore esibizione con l’elicottero della sezione Aerea di Venegono. Per concludere, alle 12, rinfresco.

Uggiate con Ronago - L’associazione sportiva dilettantistica Ultra Di di Lurate Caccivio è pronta per la sfida. Domenica 13 aprile, a partire dalle 9.30, via al torneo «Nord Cup Basket» che vedrà un centinaio di atleti di otto compagini impegnati in altrettante sfide al mattino e, dopo la partita arcobaleno delle 13, in due match nel pomeriggio. A seguire, le premiazioni.

Faloppio - Sono in programma per sabato 12 aprile, le diverse attività organizzate dal Comune e dedicate a bimbi e bimbe per aspettare insieme l’arrivo della Pasqua. E il programma è davvero ricco: dalle 14.30 alle 15.15 laboratorio di baby sensorialità dedicato a bambini dai 2 ai 5 mesi, dalle 15.30 alle 16.15 ci sarà un momento di gioco psicomotorio per i piccoli da 1 a 5 anni, dalle 16.30 alle 17.15 laboratorio di baby gym per bimbi dai 6 ai 12 mesi. Queste attività appena descritte saranno condotta da Alessandra Salmaso, psicomotricista relazionale e consulente olistica perinatale. Parallelamente, dalle 14.30 alle 17.30, sarà messo a disposizione del materiale per gioco libero e attività creative, cui le famiglie potranno accedere liberamente. Inoltre, per tutta la durata del pomeriggio sarà presente Barbara Colours per il truccabimbi.

Cosa fare a Cantù e provincia

Cadorago - Una camminata nel verde del parco del Lura per aiutare la Croce azzurra. L’iniziativa, quest’anno alla 9° edizione, è organizzata dall’associazione di primo soccorso (con le sedi a Cadorago e a Limido Comasco, e a Fenegrò per quel che riguarda la Protezione civile) in collaborazione con i Maneranners e l’associazione sportiva Bulgorello. E’ in programma per domenica 13 aprile. Si tratta di un evento ludico motorio al quale possono partecipare grandi e piccoli: sono previsti tre percorsi su strada e in parte nel parco del Lura, da 6, 12 e 21 chilometri. Sono percorribili da tutti. Il ritrovo è alle 8 in via Dante, alla sede della Croce azzurra. I singoli possono iscriversi anche prima della partenza, che avverrà dalle 8 alle 9.30 (le iscrizioni dei gruppi invece dovevano pervenire entro ieri sera, venerdì). Per informazioni e iscrizioni si può inviare una mail a francesco.mancuso@ croceazzurracadorago.it oppure si può chiamare il 347-3338867. La camminata vuole essere un aiuto concreto per la Croce azzurra. Il personale dipendente e i volontari cercano di dare una risposta concreta alle continue esigenze di una popolazione in continua crescita e sempre più bisognosa di servizi e assistenza.

Fino Mornasco - Una conferenza in occasione dell’ottantesimo anniversario della Liberazione è la proposta della biblioteca. In collaborazione con l’Istituto di Storia Contemporanea «Pier Amato Perretta» di Como, la biblioteca comunale ha organizzato per sabato 12 aprile una conferenza dello storico Giuseppe Calzati sulla Resistenza antifascista a Fino Mornasco e nella Bassa Comasca. L’incontro rientra nell’ambito delle iniziative del Comitato per le celebrazioni dell'Ottantesimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo, a cui il Comune di Fino Mornasco aderisce. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare all’incontro che si svolgerà dunque sabato 12 aprile a partire dalle 17 in biblioteca.

Cantù - «Porte aperte». E’ il titolo della nuova iniziative promossa congiuntamente dall’associazione Avis presieduta da Lino Malanca e dall’associazione Aido guidata da Sergio Cattaneo. E’ in programma per oggi, sabato 12 aprile. Nella fascia oraria infatti compresa tra le 9 e le 13 la sede di Avis ubicata in via Alciato 7, nella quale trova collocazione anche la base operativa di Aido, rimarrà aperta al pubblico. L’apertura al pubblico della sede di Avis e Aido sarà l’occasione per tutti coloro che sono interessati di conoscere da vicino queste due realtà a cui si associa la «Cultura del dono», la quale si concretizza nel consenso espresso da un numero sempre maggiori di persone alle donazioni di sangue attraverso Avis, degli organi e dei tessuti attraverso Aido.

Cosa fare a Erba e provincia

Rogeno - Sabato 12 aprile appuntamento insieme agli esperti del Gruppo micologico Brianza di Rogeno alla scoperta della natura. "Rogeno in cammino" sarà un’escursione in mezzo al verde al fine di approfondire le erbe e i fiori della campagna. Il ritrovo è previsto alle 14 nell’area mercatoria (in viale Piave).

Valbrona - Torna sabato 12 aprile l’appuntamento mensile con il mercatino solidale della parrocchia di Visino, in via Roma dalle 14 alle 18. Stavolta il focus sarà sui libri: sulle bancarelle si potranno trovare volumi filosofici, storici, geografici, religiosi, d’arte, autobiografie, classici, narrativa, gialli, thriller, per ragazzi. Tutti avranno il costo di un euro. I libri armony e per bambini avranno invece un costo di 50 centesimi. Non solo, perché si potranno anche acquistare vestiti usati primaverili a 3 euro e non mancherà il solito mercatino del riuso con vasellame, rame, oggettistica, quadri, cornici, giochi per bambini. I proventi, lo ricordiamo, andranno a favore della parrocchia di Visino e in particolare saranno destinati ai lavori alla fognatura dell’oratorio.

Inverigo - appuntamento in biblioteca con "Nati per Leggere", incontro dedicato ai bimbi da 0 a 5 anni con i loro genitori. In programma letture a tema. Sabato alle 10 in biblioteca.