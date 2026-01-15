Cosa fare a Como e provincia nel week-end: gli eventi di sabato 17 e domenica 18 gennaio 2026

Un’occasione per vivere questi prossimi tre giorni in serenità, magari partecipando anche a qualche evento sul nostro territorio. Ecco quindi la nostra consueta selezione di appuntamenti di cosa fare nel weekend!

Cosa fare a Como nel week-end

Albiolo – Torna la festa di Sant’Antonio: celebrazioni, buon cibo e tanto divertimento per aiutare la parrocchia.

Tra tradizione, fede e momenti di condivisione, Albiolo torna a celebrare la tanto attesa ricorrenza di metà gennaio con un ricco programma pensato per grandi e piccini. Sabato 17, dalle 17.30 in oratorio sarà possibile gustare trippa e porchetta da asporto: un appuntamento che inaugura il fine settimana di festa e permette di portare a casa i sapori della tradizione, in attesa delle celebrazioni della domenica.

Gli appuntamenti proseguono nella mattinata di domenica 18, con la messa in chiesa parrocchiale fissata per le 10.30. Al termine della funzione, alle 11.15, in piazza della Chiesa ci sarà la tradizionale benedizione di auto, moto e degli animali domestici: uno dei momenti più caratteristici della festa di Sant’Antonio, molto partecipato da famiglie e appassionati. Nel pomeriggio, a partire dalle 15, l’oratorio ospiterà la grande tombolata, un appuntamento atteso soprattutto dai più giovani, ma capace di coinvolgere intere famiglie: i bambini fino ai dieci anni riceveranno una cartella gratuita a ogni giro. Numerosi e interessanti i premi in palio, tra cui una lezione con giro a cavallo al “Ranch Badabo”, un buono per un bagno di vapore, il gioco in scatola de “La ruota della fortuna” e un prodotto per la cura dei capelli “Cotril”. Alle 18 spazio infine all’estrazione della lotteria, che vede come primo premio un divano a tre posti con penisola. Sono già oltre 4.000 i biglietti venduti dalla parrocchia in queste settimane, ma sarà comunque possibile acquistarli anche durante la giornata.

Lurate Caccivio – Il falò ritorna a Castello dopo la pausa dello scorso anno. Sabato 17 gennaio, per la gioia di grandi e piccoli, il fuoco tornerà a divampare sul campo di calcio proprio di fianco alla piccola chiesa della parrocchia di San Martino. Un lavoro di squadra per un’organizzazione che si preannuncia perfetta, grazie all’impegno dei laboriosi volontari. Ricco il programma. Si inizierà alle 14.30 con la benedizione degli animali. Non solo, a seguire, nel corso del pomeriggio, merenda per i bambini presenti. Alle 18.30, invece, come vuole la tradizione, messa nella piccola chiesa di Castello e benedizione del sale e del pane. Apertura della cucina a partire dalle 19. Ovviamente, il menù sarà da leccarsi i baffi con trippa, cervo con polenta, capriolo con polenta, polenta e zola, patatine fritte e dolci fatti in casa. Non mancheranno, come normale che sia, vino e birra in grande quantità, oltre salamella e patatine, costine e porchetta. Verso le 21, il momento tanto atteso con l’accensione del falò di Sant’Antonio.

Veniano – Prende avvio venerdì 16 gennaio, con un concerto che ha concesso l’esibizione di ben tre cori, la festa patronale dedicata Sant’Antonio Abate. Un grande evento di fede molto atteso per tutta la comunità parrocchiale. Sabato 17 gennaio giornata che il calendario dedica al santo, messa nella chiesa a lui dedicata, nella parte bassa del paese. Nel pomeriggio, alle 15, prime confessioni riservate agli studenti di quarta elementare. Alle 17 messa prefestiva. Alle 20 cena in oratorio, con ben tre scelte di menù. La festa proseguirà anche nella giornata di domenica 18 gennaio. Dalle 9 lungo via Nazione Italiana (parte alta), largo Europa e via Alpi sarà allestito il mercatino «Hobbisti e sapori», che si protrarrà per tutta la giornata. Alle 10.30 messa solenne e, a seguire, alle 11.30, benedizione delle auto e delle moto. Nel pomeriggio, alle 15.30 recita dei vespri e processione con la statua del santo per le vie del paese. Alle 16.30 tutti in oratorio. Ingresso libero per attività aggregative dedicate a grandi e piccini. Spettacolo di magia del Cappellaio Matto e una ricca pesca di beneficenza. Alle 18, al calar del sole, si procederà con l’accensione del tradizionale falò dedicato proprio a Sant’Antonio. Per i partecipanti non mancherà una calda bevanda da assaporare attorno al fuoco, grazie all’intraprendenza dei volontari degli oratori. Vin brulè, cioccolata calda e tè. L’iniziativa vede la collaborazione tra la parrocchia, l’assessorato alla Cultura e gli oratori della comunità pastorale Beata Vergine del Carmelo.

Como – Dalla collaborazione tra Slow Lake Como e il Teatro Sociale di Como ecco un nuovo tour, in dialogo con l’attuale stagione teatrale “Fairplay”.

E’ in programma per la mattinata di sabato 17 gennaio, con inizio alle 10, la speciale visita guidata che unisce la scoperta del prestigioso teatro cittadino, noto come Piccola Scala, a una passeggiata inedita nel centro storico dedicata ai grandi sportivi comaschi. La prima parte del tour cammina all’interno del Teatro Sociale di Como, uno dei teatri storici più importanti del Nord Italia, inaugurato nel 1813, l’anno più noto agli appassionati di musica per la nascita di Richard Wagner e Giuseppe Verdi.

La visita permette di conoscere la sala dalla caratteristica forma a cassa di violoncello, i palchi storici e alcuni spazi dietro le quinte, normalmente non accessibili al pubblico. Un’occasione per osservare anche il teatro come luogo di lavoro, preparazione e organizzazione: aspetti che trovano molte affinità con il mondo dello sport.

Terminata la visita al teatro, il percorso continua nel centro storico di Como. Durante la passeggiata guidata saranno raccontate le storie di atleti nati, cresciuti o sportivamente legati alla città, che hanno contribuito a renderla conosciuta a livello nazionale e internazionale. Tra i protagonisti del racconto: Gigi Meroni, talento originale del calcio italiano, cresciuto a Como; Stefano Borgonovo, esempio di determinazione e forza personale; Piero Poli, campione olimpico di canottaggio e figura simbolo della Canottieri Lario, e i grandi protagonisti del canottaggio comasco, disciplina storicamente legata al lago e alla città.

Il “Como Fairplay Tour” propone un racconto accessibile e curioso, fatto di risultati sportivi, percorsi personali e aneddoti, senza retorica, in dialogo con l’attuale stagione “Fairplay” del Teatro Sociale di Como. Un’esperienza pensata per chi desidera conoscere la città attraverso le sue storie di sport, tra teatro e spazio urbano. Ritrovo presso il Teatro Sociale in piazza Verdi. Durata del tour: circa due ore. Costo di partecipazione: 15 euro, fino ai 3 anni gratis. Per le iscrizioni alla visita guidata: https://www.slowlakecomo.com.