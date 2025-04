Cosa fare a Como e provincia nel week-end: gli eventi di sabato 19 e domenica 20 aprile 2025

Un'occasione per vivere questi prossimi tre giorni in serenità, magari partecipando anche a qualche evento sul nostro territorio. Ecco quindi la nostra consueta selezione di appuntamenti di cosa fare nel weekend!

Cosa fare a Cantù nel week-end

Mariano Comense - In occasione delle celebrazioni per il millenario del battistero di San Giovanni, giovedì 17 aprile si è aperta una mostra che andrà avanti fino al 24 dello stesso mese. All’interno dello spazio espositivo «La Bottega», che sorge in via Santo Stefano 51, la Comunità pastorale, col patrocinio del Comune, ha organizzato un’esposizione fatta di foto e documenti che riguardano lo storico battistero e la capsella. Di seguito gli orari di apertura: sabato 19 aprile, 19 aprile dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18.30, il 20 aprile dalle 9 alle 12, il 21 aprile dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18.30, infine il 22, 23 e 24 aprile dalle 16 alle 18.30.

Cosa fare a Erba nel week-end

Valbrona - Gli Alpini del paese invitano tutti alla "tombolata pasquale": appuntamento domenica 20 aprile, alle 20.30 nella sala consiliare del Comune di Valbrona. Il gioco della tombola sarà accompagnato dai canti del coro delle penne nere. Il ricavato della serata andrà in beneficenza.

Cosa fare a Como nel week-end

Como - Slow Lake Como ha pensato un ricco programma di aperture speciali e visite guidate in occasione delle vacanze di Pasqua.

Una serie di opportunità, proposte in collaborazione con diversi soggetti locali, per andare alla scoperta della città e dei suoi luoghi di pregio culturale e storico, del Castel Baradello, dei percorsi del Parco regionale Spina Verde e dei paesaggi unici del Lago di Como. Sabato 19 aprile: dalle 9.30 alle 18 apertura del Castel Baradello; alle 21.30 tour serale al Castel Baradello. Domenica 20 aprile: dalle 9.30 alle 18 apertura del Castel Baradello; dalle 15 visita guidata a Villa Imbonati a San Fermo della Battaglia. Lunedì 21 aprile: dalle 9.30 alle 18 apertura Castel Baradello; alle 10 tour guidato sull’Isola Comacina; alle 15 visita al bunker antiaereo di Como. Prenotazioni su www.slowlakecomo.com.