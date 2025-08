Cosa fare a Como e provincia nel week-end: gli eventi di sabato 2 e domenica 3 agosto 2025

Fine settimana

Ecco una selezione di appuntamenti imperdibili per il fine settimana in arrivo.

Un'occasione per vivere questi prossimi tre giorni in serenità, magari partecipando anche a qualche evento sul nostro territorio. Ecco quindi la nostra consueta selezione di appuntamenti di cosa fare nel weekend!

Cosa fare a Como nel week-end

San Fermo della Battaglia - In agosto due tour tra storia e natura. Domenica 3 sarà alla scoperta della linea difensiva lungo i sentieri di confine tra Italia e Svizzera costruita durante la Prima guerra mondiale. Un itinerario guidato che permette di esplorare trincee, fortini e passaggi nascosti, luoghi leggendari percorsi da soldati, viandanti e contrabbandieri. Un’avventura, immersi nel contesto del Parco regionale Spina Verde, per esplorare la Linea di difesa Nord, conosciuta come Linea Cadorna, con le sue installazioni militari quasi intatte.

Ritrovo alle 10 a San Fermo della Battaglia, in Villa Imbonati (via Dunant). Durata del tour: circa due ore e mezza. Costo del tour: 15 euro per gli adulti, dai 6 ai 14 anni 9 euro, fino ai 5 anni gratuito. Iscrizioni su www.slowlakecomo.com.

Claino con Osteno - Camminare gustando un borgo suggestivo. Domenica 3 agosto uno degli eventi più golosi dell’estate lariana, la "Passeggiata Gastronomica", giunta alla nona edizione. Una giornata che promette di solleticare il palato e incantare gli occhi, immersi nel verde della Valle Intelvi e accarezzati dalla brezza del Lago Ceresio. Un percorso di 3 chilometri, articolato in 15 tappe gourmet: la manifestazione è organizzata dalla Pro loco di Claino con Osteno, con il patrocinio del Comune e la collaborazione di numerose realtà locali.

Quindici tappe da scoprire: dal profumo della polenta uncia alla freschezza dell’insalata di farro, passando per arrosticini, tartare, spezzatino di cinghiale e l’immancabile fugascin. Il menù della "Passeggiata Gastronomica" è un viaggio culinario stimolante. Durante la giornata sarà possibile visitare i gioielli architettonici del territorio - dalle chiese storiche ai murales del borgo dipinto di Claino - e godersi i concerti della banda "La Garibaldina", alle 12 a Claino e alle 14.30 a Osteno. Per chi vuole aggiungere un tocco d’avventura, incluso nel biglietto c’è anche un romantico minitour in battello sul Lago Ceresio: un giro panoramico per ammirare il golfo di Porlezza in tutta la sua bellezza, con partenze a rotazione dal pontile di Osteno tra le 13.45 e le 17.30. Informazioni e biglietti (25 euro, gratis fino ai 13 anni). Iscrizione e partenza: dalle 11 alle 12.30 al parcheggio di Barclaino. E’ possibile scrivere all’indirizzo e-mail prolococlainoconosteno@gmail.com oppure chiamare i numeri 338-7916462 (Matteo) e 339-7524270 (Francesca).

Rodero - Tre giorni di festa sul colle di San Maffeo.

Appuntamento in programma sabato 2, domenica 3 e lunedì 4 agosto la festa liturgica di Maria Regina degli angeli e la sagra di San Maffeo. Oggi, sabato 2 agosto, messa alle 8. Alle 18 celebrazione festiva: chiesa aperta dalle 17 alle 23. Domenica 3 alle 9.45 celebrazione solenne, lunedì 4 agosto alle 9 messa per tutti i defunti. La sagra dà appuntamento sabato 2 dalle 18.30 con le popolari costine, il falò e i fuochi d’artificio; domenica e lunedì a pranzo e a cena.

Guanzate - Il tempo è giunto. E’ tempo di «Guanzate sotto le stelle».

Non è un’estate che si rispetti senza uno dei più classici eventi promossi sul territorio guanzatese. Ancora una volta, infatti, l’associazione «Mangiacuscienza» sarà in prima fila per garantire l’ottimo servizio dell’immancabile appuntamento del mese di agosto. La serata è in programma per oggi, sabato 2 agosto: sarà caratterizzata da tanto divertimento. Location scelta per la manifestazione non poteva che essere la consueta piazza Partigiani, che si animerà a partire dalle 18.30. Si potrà ascoltare musica dal vivo oppure sarà possibile sedersi e gustare i manicaretti preparati dallo staff della cucina. Non mancheranno nemmeno i gonfiabili per i più piccoli. Un buon modo, quindi, per trascorrere del tempo in compagnia.

Cosa fare nel Marianese nel week-end

Mariano Comense - Ultimi eventi per chiudere l’estate marianese organizzata dalla Pro loco con il patrocinio del Comune. Domenica 3 agosto, in Villa Sormani ci sarà un pranzo con apertura cucina alle 12.30. Nel pomeriggio relax e giochi da tavolo nel parco. In serata poi dalle 19 sono in programma prima un aperitivo e poi la cena. A chiudere una bella anguriata finale. Info e prenotazioni per messaggio al numero 352-0031750.

Cosa fare a Erba nel week-end

Asso - Asso in Festa, Street Food: da venerdì 1 a domenica 3 agosto in piazza Mercato tre serate di buon cibo, musica e divertimento. Sabato servizio dalle 18 a mezzanotte, domenica dalle 11 alle 23.30; come musica sabato omaggio ai tormentoni estivi e domenica omaggio a Vasco.

Bellagio - Sabato alle 20.45 all'Auditorium Cappuccini della Fondazione Rockfeller, nell'ambito del Concorso Cosima Wagner, concerto di Vera Cecino (pianoforte) vincitrice dell'edizione 2024 per la sezione solisti. Con la partecipazione del quartetto d'archi dell'Orchestra di Bellagio e del Lago di Como. Ingresso libero.

Domenica, sempre nell'ambito del Concorso Cosima Wagner, si esibirà il vincitore dell'edizione 2025.

Caglio - Sabato Sagra dei pizzoccheri con la Pro Caglio: grigliata e la musica dei Noxout, dalle 19 in Arena. Domenica alle 21 tombolata dei bimbi, sempre con la Pro Caglio: musica, giochi e tanti premi per i piccini.

Sormano - Sabato 2 agosto alle 17 alla Casa dei Quadri di Sormano, sede della Fondazione Sormani/Prota-Giurleo ETS: incontro con la poesia di Antonia Pozzi (presentazione di Tiziana Mazza) e, a seguire, in piazza Santa Maria, Tendedero letterario montagnino.