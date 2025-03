Cosa fare a Como e provincia nel week-end: gli eventi di sabato 22 e domenica 23 marzo 2025

Un'occasione per vivere questi prossimi tre giorni in serenità, magari partecipando anche a qualche evento sul nostro territorio. Ecco quindi la nostra consueta selezione di appuntamenti di cosa fare nel weekend!

Cosa fare a Como nel week-end

Binago - La celebre commedia di Eduardo De Filippo «Filumena Marturano» andrà in scena sul palco del Cine Teatro di via Caduti. Appuntamento nella serata di sabato 22 marzo, dalle 20.30. A rappresentarla la compagnia amatoriale «Attori in soffitta», per la regia di Pasquale Bevilacqua. A recitare i tre atti: Patrizia Niniano (Filumena Marturano), Francesco Geografo, Francesca Bellucci, Giovanni Calvagno, Melania Riganti, Irene Ilacqua, Iva Montorro, Giancarlo Fabbian, Nicolò Bevilacqua, Massimiliano Ciocca, Mattia di Manno e Maria Caldarelli. La trama snocciola la divertente trovata di Filumena Marturano, donna matura e con un passato da prostituta, che si finge moribonda per farsi sposare, in punto di morte, da don Mimì Soriano, impenitente donnaiolo, col quale - dopo una relazione iniziata nelle case di tolleranza - vive da trent’anni vigilando sui suoi affari e amministrandone la casa. I biglietti (al costo di 12 euro) sono disponibili in prevendita sul sito attoriinsoffitta.it, ma anche acquistabili la sera della rappresentazione alla biglietteria della struttura parrocchiale.

Solbiate con Cagno - La Giornata mondiale della Felicità passa da Solbiate con Cagno. Le scuole dell’infanzia, «La Pro Concagno», le associazioni oratoriali e «Centro Progetti Educativi» propongono «Il menù della felicità». L’iniziativa si svolgerà domenica 23 marzo, dalle 15, al centro civico di Concagno. I più piccini saranno intrattenuti dallo spettacolo con «Magico Nanò» e dal laboratorio «Crea la tua pozione della felicità». Non mancherà una ghiotta merenda.

Beregazzo con Figliaro - La gara di motocross prenderà pertanto avvio nella mattinata di domenica 23 marzo. L’occasione è data dalla volontà di tenere viva la passione e, per la sesta edizione, il memorial «Ivan Riggi», ormai consolidato appuntamento per gli appassionati del genere. La manifestazione motoristica prevede gare di tre ore, a squadre - e anche match per i piccoli con la sessione mini-cross - e si svolgerà nell’area industriale e artigianale di via Ceré, a fianco della provinciale Lomazzo - Bizzarone. L’associazione «Uniti per Ivan», che organizza l’evento, è nata dall’iniziativa di Paolo Riggi, fratello di Ivan, grande appassionato di motocross. Ivan Riggi morì nel 2017, all’età di 28 anni, a seguito di un malore. Il programma della giornata - supportata dal «Team Hazzard» di Binago e da «Loreno Race» - prevede dalle 9 il mini-cross. Nel pomeriggio l’avvio delle tre ore di gare.

Colverde - «Quiz Game»: continuano gli appuntamenti dedicati ai giovani, grazie all’iniziativa proposta dall’Amministrazione comunale. Un’altra opportunità per coloro che vorranno mettere alla prova le proprie conoscenze di cultura generale e trascorrere un piacevole momento di condivisione in compagnia di amici, a due passi da casa. L’appuntamento è per sabato 22 marzo, alle 18, al centro polifunzionale di via Roma 310, nella frazione di Gironico.

Per partecipare non è necessario avere specifiche conoscenze: serve essere mossi dalla voglia di trascorrere un momento di condivisione in compagnia di coetanei. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 392-2660870 oppure rivolgersi alle biblioteche comunali.

Cosa fare a Erba nel week-end

Canzo - Tornano le "Incursioni" del Giardino delle Ore al teatro Sociale. Domenica 23 marzo, alle 17.30, la compagnia teatrale erbese porta in scena una proposta primaverile per famiglie, inclusiva e partecipativa. Si tratta dello spettacolo di clownerie intitolato "In attesa". Una proposta dai 6 anni in su.

Merone - Anche la biblioteca comunale vuole celebrare tutti i papà con un evento speciale dedicato ai più piccoli e ai loro genitori. Sabato 22 marzo, la sala ragazzi della biblioteca ospiterà l'iniziativa "Tante storie con papà", un momento di letture e condivisione pensato per coinvolgere i bambini e le bambine dai 3 agli 11 anni insieme ai loro papà. Appuntamento alle 10.

Cosa fare a Cantù nel week-end

Mariano Comense - Sabato 22 marzo, alle 16 in Villa Sormani andrà in scena l’inaugurazione di «Vedere oltre», mostra di arte contemporanea che andrà a supportare i progetti di arteterapia per i bambini del servizio di Neuropschiatria infantile, branca della medicina che si occupa dei disturbi neurologici, psichiatrici e del neurosviluppo in età evolutiva. «Ben 32 artisti esporranno e venderanno i loro quadri con lo scopo di devolvere tutto il ricavato alla cooperativa Arti e pensieri (con sede a Milano, ma che si occupa di arterapia anche in città, ndr)», ha spiegato l’artista Akila Porage, curatore della mostra.