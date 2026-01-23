Cosa fare a Como e provincia nel week-end: gli eventi di sabato 24 e domenica 25 gennaio 2026

Un’occasione per vivere questi prossimi tre giorni in serenità, magari partecipando anche a qualche evento sul nostro territorio. Ecco quindi la nostra consueta selezione di appuntamenti di cosa fare nel week-end!

Cosa fare a Como nel week-end

Como – Invito a manifestare contro le guerre. Una domenica per metterci la faccia, rispondendo alla chiamata a raccolta promossa dal Coordinamento comasco per la pace e dalle molteplici realtà che organizzano il calendario del Mese della Pace 2026. Il 25 gennaio, infatti, l’appuntamento con la tradizionale Marcia della Pace sprona a partecipare. Ritrovo alle 13 in piazzale Montesanto, davanti alla caserma De Cristoforis. Da lì prenderà il via il corteo, che si concluderà alle 16.30 in centro.

Il programma della manifestazione prevede interventi di Margherita Coppi (Arci Tom – Global Sumud Flotilla) e Duccio Facchini (Altreconomia). L’iniziativa ha la finalità di aggregare quante più persone possibile, con l’intento di sensibilizzare alla pace e a una cultura che condanni il dilagare dei conflitti nel mondo. La marcia del 25 gennaio avrà anche una connotazione solidale: durate l’evento domenicale sarà proposta una raccolta fondi a sostegno della Casa di Resistenza del Collettivo autonomo lavoratori portuali di Genova.

Como – Nella Sala Bianca del Teatro Sociale riprende la rassegna «Camera con musica». Domenica 25 gennaio, alle 11, il primo appuntamento insieme agli allievi del Conservatorio di Como. Interpreti del concerto sono Francesca Conte e Samuele Piccolo ai violini, Alice Daverio alla viola e Riccardo Binda al violoncello: una dedica a due capisaldi del repertorio quartettistico tra Ottocento e Novecento. Il programma, intitolato «L’inafferrabile potere del suono», mette in dialogo l’estrema concentrazione espressiva di Anton Webern con la drammatica intensità lirica di Franz Schubert. Aprono il concerto i Fünf Sätze für Streichquartett op. 5 di Webern, segue lo Streichquartett n. 14 in re minore, D. 810 “Der Tod und das Mädchen” di Schubert. Biglietti in vendita sul sito www.teatrosocialecomo.it e in biglietteria a Teatro. Posto unico 10 euro.

Como – Nuova iniziativa di Ecoinformazioni, con una relatrice speciale. Sabato 24 gennaio, alle 18.15, incontro con la giornalista Giuliana Sgrena, in dialogo con Celeste Grossi. Al centro il tema «Informazione in tempi di guerra»: per riflettere a partire dall’ultimo libro della giornalista, «Me la sono andata a cercare. Diario di una reporter di guerra». L’appuntamento – inserito nel calendario del Mese della Pace 2026 – si tiene nella sede di Asylum, in via Colonna. Prima dell’incontro sarà allestito un buffet. L’ingresso è libero. Il libro di Giuliana Sgrena documenta la violenza e la sopraffazione nei più importanti conflitti degli ultimi trent’anni, dando al giornalismo di guerra anche un punto di vista femminile. Sgrena è stata per quasi trent’anni inviata speciale: Algeria, Iraq, Somalia, Afghanistan, Siria ed Eritrea. Nel libro spicca il ricordo di colleghi come Ilaria Alpi e Maria Grazia Cutuli, che hanno pagato con la vita la loro volontà di testimonianza. C’è il peso che tutto ciò lascia nella propria esistenza: per Sgrena è il rimorso per la morte di Nicola Calipari, colui che l’aveva liberata dal sequestro di un gruppo islamista in Iraq, ucciso da un soldato americano sull’auto che li stava portando all’aeroporto di Baghdad.

San Fermo della Battaglia – Il Forum Famiglie Como promuove un incontro con gli autori del libro «La luce nella masseria». Oggi, sabato 24 gennaio, alle 20.45 in Villa Imbonati (frazione Cavallasca), l’intervento di Roberto Moliterni e Saverio D’Ercole, che hanno scritto a quattro mani il libro da cui è stato tratto un film Rai di grande successo. «La luce nella masseria» è stato finalista del Premio letterario Pontremoli Città del Libro e della Famiglia 2025. A dialogare con gli autori sarà la giornalista Erica Lattanzi. L’iniziativa è organizzata nell’ambito del progetto Stand Up.

Lurate Caccivio – La Pro loco presenta l’annuario «Il Tessitore». Come ormai da tradizione consolidata e pure apprezzata, la storica associazione di Lurate Caccivio riproporrà il volume che racconta i fatti salienti dell’anno da poco concluso. Il titolo dato quest’anno al volume è «Ottone Visconti, la fuga a Castello». All’interno dell’annuario è possibile trovare numerosi argomenti: la Curt Granda di Caccivio, i 40 anni della cooperativa L’Ancora, il ricordo di Giampaolo Strada, i 30 anni della Pro loco di Lurate Caccivio, la storia del carnevale, la ripresa del cineteatro Pax, il secolo di vita del «Caffè del Borgo» e il premio «Maestri Comacini» alla nuova palestra di Lurate. La presentazione si terrà sabato 24 gennaio, alle 17, nello Spazio Volta 3.

Villa Guardia – Sabato 24 gennaio, dalle 14, in via Tevere, Giornata della Casetta dell’Acqua. Proprio ai più piccoli è dedicata l’iniziativa: a chi di loro parteciperà, verrà regalata una maglietta. Gli adulti, invece, potranno ricevere omaggi e promozioni sui prodotti AqvaGold, acquistare tessere e carte prepagate e ottenere crediti acqua da utilizzare senza limiti di tempo in tutte le Casette AqvaGold.