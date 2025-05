Cosa fare a Como e provincia nel week-end: gli eventi di sabato 24 e domenica 25 maggio 2025

Un'occasione per vivere questi prossimi tre giorni in serenità, magari partecipando anche a qualche evento sul nostro territorio. Ecco quindi la nostra consueta selezione di appuntamenti di cosa fare nel weekend!

Cosa fare a Como nel weekend

Olgiate Comasco - «Festa delle regioni nelle vecchie corti»: sabato 24 maggio, terza edizione dell’evento che sciorina cucina lombarda a Somaino, siciliana in centro con gli «Amici di San Cataldo», calabrese nel parco comunale di Villa Peduzzi col «Vespa Club Olgiate Comasco», pugliese a Baragiola con la neonata associazione «Cortile di Baragiola». In cabina di regia il sodalizio vespistico presieduto da Graziano Mirandi, ancora una volta impegnato con un programma all’insegna di variegate proposte gastronomiche. Lo stesso «Vespa Club Olgiate Comasco» per l’occasione si sdoppierà per coprire due location. Una ventina di soci del sodalizio vespistico sarà attiva in sede a Somaino, con la collaborazione degli Alpini di Beregazzo che cucineranno i pizzoccheri. Altri venti volontari del «Vespa Club Olgiate Comasco» saranno nel parco di Villa Peduzzi.

Gli «Amici di San Cataldo» saranno in via Tarchini 2: Cu cina attiva da mezzogiorno. Il menù: pasta alla Norma, pasta al forno, salsiccia, patatine alla piastra, stigliole, panino e panelle, arancine, pizza siciliana, grandi cannoli con ricotta. Dalle 18, con l’aperitivo, l’apertura delle altre tre location. Nel parco di Villa Peduzzi il «Vespa Club Olgiate Comasco» valorizzerà la Calabria con tagliere regionale, pasta silana, pipi e patate, patatine e salamella, polpette al sugo e fritte, salsiccia calabrese; musica con Dj Mercury e tributo a Vasco Rossi. A Somaino menù di Lombardia col «Vespa Club Olgiate Comasco» e il gruppo «Auto d’epoca con stile» nella sede in via Pellegrini: tagliere regionale, risotto con osso buco, pizzoccheri, patatine e salamella, panini assortiti e dolce. Musica con Dj Mario.

A Baragiola in primo piano la Puglia: orecchiette con cime di rapa, cozze alla tarantina, brasciole al sugo, panino con zampina, sgagliozze, patatine fritte. Musica con Jumble six e Geffer Electric 4th.

Montano Lucino - Tutti invitati alla «Festa della musica». Sabato 24 maggio, alle 10 all’area fiera di Montano, l’evento organizzato a chiusura del progetto «Musica nelle scuole» per le primarie.

Montano Lucino - Tutto pronto per la «Grande festa di fine anno». L’asilo di Montano invita sabato 24 maggio, alle 18 con street food e tanti divertimenti. Alle 20 musica dal vivo.

Montano Lucino - Il corpo musicale «Giuseppe Garibaldi» invita al concerto «E la vita, la vita» dedicato alla ricorrenza del XXVII Maggio. Alle 21 di sabato 24 maggio, nell’auditorium di via Lancini, avrà inizio il concerto della storica associazione musicale con il coro «Sem chi inscì cui scusaritt». Dirige il maestro Quirini Pisaniello

Cosa fare a Cantù nel weekend

Capiago Intimiano - «Il linguaggio dei colori» è il titolo della mostra che si potrà visitare sabato 24 e domenica 25 maggio al Castello di Ariberto. Organizzata dall’assessorato alla Cultura, si tratta di una mostra di pittura collettiva che vedrà la presenza di numerosi artisti locali che esporranno le loro opere nelle sale del castello di Ariberto a Capiago Intimiano. L’esposizione, a ingresso libero, si potrà visitare dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.

Fino Mornasco - Sabato 24 maggio si svolgerà la nuova edizione della Festa dello Sport. Organizzata dalla Consulta giovani in collaborazione con il Comune di Fino Mornasco, la manifestazione è ormai giunta al suo quinto anno e si terrà al centro sportivo comunale di via Leonardo da Vinci. Dalle 10 ci saranno tornei di basket 3vs3, beach volley 4vs4 e calcetto 5vs5. La giornata è dedicata a tutti i ragazzi e le ragazze tra i 18 e i 35 anni e l’iscrizione ai tornei è gratuita. I ragazzi e le ragazze si sfideranno dunque per tutta la giornata, dalla mattina fino al tardo pomeriggio. Durante la manifestazione sarà attivo il servizio bar e cucina, che sarà gestito dal gruppo degli Aristomatti in collaborazione con il Circolo ricreativo finese.



L'evento, che ha l'obiettivo di coinvolgere anche tante famiglie, ha il patrocinio del Comune di Mariano Comense. Mariano Comense - «Un giorno con i popoli italici e gli antichi abitanti del territorio di Mariano Comense», è questo il titolo dell'evento che domenica 25 maggio, sarà di scena nella cornice di Villa Sormani. Dalle 10.30 del mattino fino al tardo pomeriggio la storica villa si animerà grazie a un'iniziativa portata avanti dal Gruppo Archeologico Comasco in collaborazione con Legio VIII Augusta di Milano e GACom. Sarà una giornata decisamente ricca di attività dove si farà un tuffo nel passato di Mariano. Verrà allestito un banco militare, ci sarà un banco didattico sulla cucina e l'alimentazione dei popoli antichi e un altro sulla medicina antica. Si parlerà anche di religione, lingue e scritture, mentre nel pomeriggio si potranno conoscere le didattiche militari. E' stata organizzata anche una conferenza del GACom con una breve introduzione ai popoli dell'Italia antica prima dei romani. Spazio anche allo street food con i piatti dell'antica Roma: puls, grigliate di maiale, vino e idromele.

Cosa fare a Erba nel weekend

Magreglio - Sabato 24 maggio, al Museo del Ciclismo del Ghisallo verrà presentato il libro dedicato a Luigi Ganna, dal titolo "40,405". Appuntamento alle 11 con l’autrice Stefania Bardella, pronipote di Luigi Ganna, e Michela Moretti Girardengo, pronipote di Costante Girardengo. 40,405 sono proprio i chilometri percorsi in un’ora dall’uomo dei record che impose il suo primato nel 1908 sul velodromo di Porta Ticinese. L’iniziativa è promossa dal museo insieme all’Asd Ganna e alla famiglia Ganna. Proprio quest’ultima porterà al Ghisallo il Trofeo senza fine che resterà esposto, in prestito, fino all’8 giugno. Inoltre, sempre oggi verrà presentato il progetto giovanile dell’Asd Ganna.