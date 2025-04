Cosa fare a Como e provincia nel week-end: gli eventi di sabato 26 e domenica 27 aprile 2025

Un'occasione per vivere questi prossimi tre giorni in serenità, magari partecipando anche a qualche evento sul nostro territorio. Ecco quindi la nostra consueta selezione di appuntamenti di cosa fare nel weekend!

Cosa fare a Como nel week-end



Inoltre esposizione di book art e rassegna di quadri del compianto pittore olgiatese Mario Caracca: ognuna delle opere è acquisibile su offerta libera e l’intero ricavato andrà a favore delle missioni umanitarie di "Frontiere di Pace" in Ucraina. Ingresso libero. Olgiate Comasco - sabato 26 aprile e domenica 27 aprile al Medioevo di via Lucini, nell'ambito del festival "OlgiateCult" la mostra "Il segno grafico nell'incisione". Orari: oggi, sabato 26 e domenica 27 aprile dalle 15 alle 18;Inoltre esposizione di book art e rassegna di quadri del compianto pittore olgiatese Mario Caracca: ognuna delle opere è acquisibile su offerta libera e l’intero ricavato andrà a favore delle missioni umanitarie di "Frontiere di Pace" in Ucraina. Ingresso libero. Olgiate Comasco - sabato 26 aprile, alle 21 nell'auditorium di via Lucini, "Io, Donna Lombarda", Elsa Albonico si esibirà in un repertorio di canti della tradizione e brani d’autore, accompagnata al pianoforte da Alessio Penzo.

Ingresso libero

Olgiate Comasco - domenica 27 aprile, alle 17 al Medioevo di via Lucini, Michel Saini presenterà il libro "La pianta maestra". Ingresso libero.

Uggiate con Ronago - domenica 27 aprile, alle 14.30, “Caccia alle uova” proposta dalla Consulta giovani del paese. Appuntamento con giochi e laboratori per bimbi al parco comunale di via Aldo Moro, a Ronago.

Cosa fare a Cantù nel week-end

Fino Mornasco - Una mostra per celebrare gli 80° anni dalla Liberazione italiana e mostrare gli eventi che in questi ultimi anni sono stati realizzati per il 25 aprile è quella che è stata allestita in questi giorni. «Memoria resistente» è il titolo della mostra che si potrà quindi visitare in questi giorni, fino a domenica 27 aprile, e che è stata realizzata in sala Ottagono in via Brera. Nata da un’idea del Circolo Finese Fotoamatori è stata realizzata in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Fino Mornasco. «La nostra idea è stata quella di mostrare le foto delle varie celebrazioni del 25 aprile che sono state organizzate in questi anni», ha spiegato Vittorio Negretti, del Circolo Finese Fotoamatori. Sono 66 le fotografie in mostra: «Abbiamo raccolto le foto delle manifestazioni dal 2008 al 2024. Ne abbiamo scelte 66, le altre, circa una novantina, verranno proiettate in loop sulla Lim per tutta la durata della mostra. Volevamo fare un qualcosa di diverso quest’anno per celebrare questa ricorrenza così importante. Da qui l’idea di una mostra che potesse rimanere aperta anche i giorni successivi al 25 aprile», sempre Negretti. «Memoria resistente» è stata inaugurata ieri, venerdì 25 aprile, e sarà visitabile ancora sabato 26 e domenica 27 aprile dalle 10 alle 18.

Figino Serenza - La biblioteca comunale ha unito le proprie forze con la Pro loco Figino Serenza e ha organizzato la «Pesca dei Libri». Si tratta di un’iniziativa aperta a tutti, grandi e piccoli lettori. Comprando un biglietto della pesca o acquistando un libro usato si potrà aiutare la Pro loco ad acquistare libri nuovi o materiale per la biblioteca. L’evento si svolgerà domenica 27 aprile sotto i portici di Villa Ferranti in piazza Umberto I. «La Pesca dei libri» si terrà dalle 15 alle 18.