Cosa fare a Como e provincia nel week-end: gli eventi di sabato 3 e domenica 4 gennaio 2026

Un’occasione per vivere questi prossimi tre giorni in serenità, magari partecipando anche a qualche evento sul nostro territorio. Ecco quindi la nostra consueta selezione di appuntamenti di cosa fare nel week-end!

Cosa fare a Como nel week-end

Olgiate Comasco – E’ tutto pronto per il concerto dell’anno. Lunedì 5 gennaio, alle 21, al Medioevo, il Corpo musicale olgiatese, diretto dal maestro Edoardo Piazzoli, invita la cittadinanza al tradizionale “Concerto di gala”. L’edizione 2026 sarà speciale. Lunedì, insieme alla banda, si esibirà anche il coro gospel Free Angels’ Voices, realtà di Albiolo nata nel 2000 e “adottata” da Olgiate Comasco. Durante il concerto verrà consegnato il riconoscimento Ape d’oro, che richiama uno dei simboli presenti sullo stemma della città. Riceveranno la benemerenza civica Pietro Ballerini e Luigi Roncoroni per la loro dedizione al volontariato.

Como – Una volta al mese si va alla scoperta del duomo. Grazie a una nuova collaborazione tra Slow Lake Como e l’Ente Chiesa Cattedrale da sabato 29 novembre è cominciata una nuova esperienza che, appunto mensilmente, prevede l’apertura esclusiva per lasciarsi avvolgere dal silenzio e dall’armonia del duomo. Occasioni preziose per scoprire luoghi e aspetti della cattedrale poco noti, viverne con lentezza e curiosità i significati profondi. A guidare l’esperienza sono figure designate dall’Ente Chiesa Cattedrale, che custodiscono la sua secolare e affascinante storia. Con la loro voce e il loro sguardo sapiente, accompagneranno i visitatori tra bellezza, architetture simboliche, narrazioni e significati spirituali. Un’esperienza che ha il merito di intrecciare cultura, spiritualità e meraviglia. Un momento da vivere lentamente. Durante le visite sarà anche possibile accedere alle balconate superiori, per ammirare l’interno dall’alto, e sarà mostrato l’organo, strumento musicale tra i più pregiati del Nord Italia. Le visite guidate, nel periodo delle festività, sono dedicate al legame tra il duomo e il Natale: la luce che nasce, l’incarnazione raccontata dalla pietra, e dalla tradizione viva della comunità. La tappa di gennaio è prevista proprio per la giornata di sabato 3 gennaio. Ritrovo in piazza Grimoldi (davanti all’InfoPoint del Broletto) alle 18.30.

Il tour approfondito ha una durata di un’ora e mezza. Costo di partecipazione: adulti 18 euro, bambini 6-14 anni 10 euro, fino ai 5 anni gratis. Per dettagli e iscrizioni: www.slowlakecomo.

Como – Torna, a grande richiesta, la speciale visita guidata al Museo della Seta. Per il pomeriggio di sabato 3 gennaio, alle 16, l’appuntamento è in particolare con la mostra “I Fili del Destino” che presenta le opere dell’artista veneziana Teodolinda Caorlin: il tour è accompagnato dagli operatori museali. Costo di partecipazione: 7 euro. Prenotazione obbligatoria, scrivendo all’indirizzo di posta elettronica prenota@museosetacomo.com.

Al museo di via Castelnuovo è allestita anche la mostra temporanea dedicata a una delle figure più originali e anticonformiste del calcio italiano: il compianto comasco Gigi Meroni. L’esposizione è ospitata in Sala Penelope: aperta lo scorso 17 dicembre, proseguirà fino al prossimo 27 gennaio: “Il mito della “farfalla granata” rivive nei cimeli calcistici, nelle fotografie, nelle opere d’arte e nei disegni per tessuti che ne svelano l’anima d’artista”, sottolineano gli organizzatori della mostra.

Como – Domenica 4 gennaio, alle 10 a Como, l’opportunità di partecipare a un tour speciale alla scoperta delle bellezze nascoste di uno dei luoghi più noti della città e di un edificio poco distante ancora sconosciuto a molti. L’itinerario avrà inizio dalla basilica di Sant’Abbondio, uno dei capolavori del Romanico europeo. Edificata a partire dal V secolo d.C., cattedrale nel IX, ricostruita nell’XI, quando divenne sede di una comunità benedettina cluniacense, conserva l’abside affrescata in stile gotico nel 1341, bellissimo e affascinante. Saranno mostrati anche dettagli poco conosciuti di questo meraviglioso luogo di culto così importante per la nostra città. Seguirà la visita alla piccola chiesa dei Santi Cosma e Damiano, aperta straordinariamente: un edificio romanico, nei pressi di una struttura paleocristiana, che conserva al suo interno un prezioso affresco trecentesco e il ciclo del primo Cinquecento del maestro rinascimentale che da qui trae il nome. Un viaggio tra storia, bellezza, identità, in collaborazione con la Società Archeologica Comense. Ritrovo alle 10 all’esterno della chiesa di Sant’Abbondio, in via Regina Teodolinda 35. Costo del tour guidato: adulti 15 euro, dai 6 ai 14 anni 5 euro, fino ai 5 anni gratuito. Dettagli e iscrizioni: www.slowlakecomo.com.

Montano Lucino – “Cinema party” in oratorio. La parrocchia di Montano organizza un pomeriggio cinematografico, l’invito per i bambini è per sabato 3 gennaio, alle 15.30: proiezione di “Zootropolis”, film d’animazione del 2016 coideato e diretto da Byron Howard e Rich Moore, un successo firmato “Walt Disney Animation Studios”. Il film racconta la storia di Judy, una coniglia poliziotta, che insieme alla volpe Nick indaga su misteriose sparizioni che minacciano l’armonia della città. Non mancheranno bibite e pop-corn per i partecipanti. L’intero ricavato del pomeriggio andrà a sostegno delle iniziative della parrocchia.

Rodero – Torna la tradizionale tombola dell’Epifania organizzata dalla comunità pastorale. L’appuntamento è fissato per lunedì 5 gennaio, alle 20.30, nella palestra della scuola primaria di via Varese. La serata è aperta a tutti, grandi e piccoli, e offrirà ricchi premi, tanta allegria e buona compagnia. Un’occasione speciale per festeggiare insieme le festività, all’insegna del divertimento.