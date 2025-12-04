Cosa fare a Como e provincia nel week-end: gli eventi di sabato 6 e domenica 7 dicembre 2025

Un’occasione per vivere questi prossimi tre giorni in serenità, magari partecipando anche a qualche evento sul nostro territorio. Ecco quindi la nostra consueta selezione di appuntamenti di cosa fare nel week-end!

Cosa fare a Como nel week-end

Olgiate Comasco – Sabato 6 e domenica 7 dicembre, in piazza della chiesa parrocchiale, asporto d’Avvento con gli Alpini. Polenta e spezzatino di manzo.

Olgiate Comasco – Domenica 7 dicembre, nel salone della Pineta il “Pranzo di Natale per i capelli d’argento” (over 80), organizzato dal Comune e dal Vespa Club.

Veniano – Comune e oratorio insieme “Aspettando il Natale”. Un appuntamento dedicato ai più piccini, dove divertimento e aggregazione saranno assicurati, condito dal magico spirito natalizio. L’evento è per lunedì 8 dicembre. Alle 10.30 i fedeli saranno chiamati alla preghiera, nell’edificio di culto dedicato a Sant’Antonio Abate. Nel pomeriggio, alle 14.45, nell’area della Casa della gioventù San Carlo Acutis, arriverà Babbo Natale, che attenderà i piccini a bordo della sua slitta e riceverà le letterine con la lista dei doni desiderati. Alle 16 spettacolo di incantesimi, bolle, fuoco, magia, bevande calde e tanta allegria.

Como – “A spasso con l’architetto”, un tour alla scoperta di un quartiere straordinario, tra Lago di Como e stadio “Sinigaglia”. Domenica 7 dicembre, alle 11, guida d’eccezione: Attilio Terragni, architetto, pronipote di Giuseppe Terragni e direttore dell’Archivio Terragni. Il tour si concentra in un quartiere straordinario, nato da un progetto unitario e coraggiosamente avveniristico: un disegno urbano in cui sport, cultura, memoria e vita quotidiana si intrecciano in un’unica e sorprendente visione. Edifici simbolo di questa esperienza urbanistica: lo stadio “Sinigaglia”, il solenne Monumento ai Caduti, la storica Piscina Sinigaglia, l’inconfondibile Hangar e la sede Canottieri Lario. Conclusione al Novocomum, sede dell’Archivio Terragni. Costi e iscrizioni su wwwslowlakecomo.com.

Alta Valle Intelvi – Sabato 6, domenica 7 e lunedì 8 dicembre, dalle 15 alle 18.30, mercatino di Natale a Ramponio. Domenica 7 dicembre, alle 15 nella suggestiva location di Villa Turconi a Lanzo, inaugurazione della mostra dei presepi e concerto gospel.

Villa Guardia – “Il Natale si accende” al parco comunale. Appuntamento lunedì 8 dicembre con l’accensione dell’albero e un pomeriggio organizzato da Pro loco e associazioni del paese per vivere a pieno la magia natalizia. Alle 15.30 inaugurazione del busto di Garibaldi a cura e alla presenza dell’Amministrazione comunale, alle 16 laboratori, racconti e canti natali saranno proposti ai più piccini. Alle 17 merenda e un’atmosfera calda e festosa per accendere il presepe e il grande albero, donato da Anas e i suoi sponsor. Il tutto sarà accompagnato dalle note della Scuola di Musica. Contestualmente, da domenica 7 dicembre sarà visitabile la mostra dei presepi “La Stella si è fermata qui”, allestita in chiesetta a Maccio con natività provenienti da tutto il mondo. Sul sito web del santuario gli orari di apertura al pubblico.

Montano Lucino – L’associazione Pesi Massimi raccoglie fondi per Aibws davanti a un bel piatto di cassoeula. Lunedì 8 dicembre il bar Dalì di Montano ospita l’evento benefico il cui ricavato andrà a favore dell’Associazione Italiana sulla sindrome di Beckwith-Wiedemann. Da mezzogiorno, sarà possibile la consumazione sul posto o da asporto, con prenotazione (375-9356893).

Uggiate con Ronago – Si aspetta il “Natale nel bosco”. Il periodo più festoso e magico del Natale è ufficialmente iniziato e tra le diverse iniziative pensate per attendere il 25 dicembre. Quale modo migliore di vivere il momento, se non con una delle tante e diverse idee lanciate dalla biblioteca comunale di Uggiate con Ronago? Ecco l’evento pensato per filo e per segno. Il programma realizzato è adatto a tutti i piccini: lunedì 8 dicembre, alle 14.30 partenza dalla chiesa sul colle di Somazzo, frazione di Uggiate, per un pomeriggio di letture in cammino con musiche e sorprese. La partecipazione all’iniziativa dai toni magici è aperta a tutti.

Faloppio – Arriva la magia del Natale con i mercatini dei Fulcitt. L’intraprendente gruppo gagginese ha terminato i preparativi per l’evento di domenica 7 dicembre, patrocinato dall’Amministrazione. Ad animare il centro storico di Gaggino (via Matteotti e sue traverse), tra le 10 e le 18.30, più di 60 espositori con produzioni artigianali. E ancora: cinque punti ristoro coordinati da Alpini, Gagginese, Bue grasso, Fulcitt e scuola dell’infanzia don Celestino Raveglia (caldarroste e vin brulé, polenta e spezzatino, griglia, pizzoccheri, cioccolata, zucchero filato e molto altro), attività in zona Municipio (letture per i bambini col Teatro dei Sussurri, spettacolo circense e la casa di Babbo Natale) e chiesa vecchia (giochi in legno e decorazioni). Il fiore all’occhiello sarà il “Xmas game tour”: un premio in palio per coloro che completeranno i giochi negli stand di AltreDirezioni, Bagaii, Gagginese e scuola dell’infanzia. In conclusione, tra le 18.30 e le 22.30, grande festa con il CheersMas Night: apericena (panini con salamelle, birra artigianale), musica live (Musi Preti) e dj set (dj Zaffo e Dj J3ph).

Binago – Letture natalizie con Ben e Prince. Sabato 6 dicembre, alle 10 in biblioteca, lettura assistita con i cani in un’attività pensata per i bimbi, dai 4 anni. Sentir leggere una bella storia è una delle attività che più piacciono ai bambini e con la possibilità di stare accanto ad un cane amante delle coccole. I giovani partecipanti ascolteranno delle belle storie di Natale e realizzeranno una decorazione natalizia, godendo insieme della positiva e stimolante presenza degli animali. Ingresso libero. Lunedì 8 dicembre, dalle 17 in Sala consiliare, “Chiedi chi era John Lenon», la vita e le canzoni di un genio insicuro. Conduce Paola Angeli. Lunedì sarà anche la “Giornata del Ringraziamento”. Dopo la messa delle 10.30 benedizione dei mezzi agricoli al parcheggio di via San Francesco.

Guanzate – E’ dicembre e il Natale è pronto ad avvolgerci con il suo clima di gioia. E’ tempo dei mercatini dei Mangiacuscienza. Come di consueto, torna anche quest’anno l’iniziativa organizzata dalla storica associazione guanzatese, per una giornata da gustare in compagnia. Un appuntamento davvero imperdibile pensato sia per i più grandi che per i piccini. Dalle 10 alle 17.30 di domenica 7 dicembre, le associazioni del territorio, l’Amministrazione comunale e, ovviamente, i Mangiacuscienza, uniranno le forze per una giornata speciale. Caldarroste e vin brulé (in collaborazione con gli Alpini), menù con piatti della tradizione la faranno da padrone (cassoeula e polenta e zola anche su prenotazione), ma non mancheranno anche momenti di gioco e la presenza degli hobbisti con i loro stand, 29 in totale. Nel pomeriggio, a partire dalle 14.45, letture animate con “Un sabato da favola”, merenda alle 15.30 e arrivo di Babbo Natale un quarto d’ora più tardi. Come sempre, lo storico sodalizio ha pensato a tutto e non mancheranno i gonfiabili. Un programma ricco che, anche gli anni scorsi, ha trovato il favore delle migliaia di persone che hanno scelto di fare visita ai mercatini di Natale. In caso di maltempo l’evento verrà annullato. Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero di telefono 339-3566896 o mandare una e-mail a mangiacuscienza@gmail.com.