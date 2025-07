Cosa fare a Como e provincia nel week-end: gli eventi di sabato sabato 26 e domenica 27 luglio 2025

Fine settimana

Cosa fare a Como nel week-end

Olgiate Comasco - Musica, sapori e sorprese da scoprire. Sabato 26 luglio, alle 21 in piazza Italia un altro concerto del cartellone di "Olgiate Estate 2025", con ingresso libero. Questa volta ecco il tributo ai Pink Floyd.

Nella stessa data un evento su misura per i giovani: “Maldifesta": dalle 17 nel parco di Villa Camilla espositori, artisti, buskers, associazioni e foodtruck. Dalle 21 a mezzanotte, al Medioevo, dj set con Disco Mangioni, Accidental, Collective. Presente anche Queen’s Bar. L’evento rientra nel Progetto Giovani Torrenti, su iniziativa di “Luminanda" in parternariato con "Altre Direzioni", cooperativa "Agorà 97", “Bagaii", Comune di Olgiate Comasco, Consulta Giovani di Uggiate, Coordinamento Giovani e “Lumilhub".

Lurate Caccivio - E’ estate ma la passione per il ciclismo non va in vacanza.

L’Unione sportiva oltronese, in collaborazione con l’associazione Remo Calzolari di Faloppio organizza una gara pensata per tutte le categorie di Giovanissimi. Appuntamento per domenica 27 luglio: intitolata alla memoria di Luigi Galdini, la competizione prevede partenza alle 9 dalla palestra comunale di via Roma. Si sfideranno la categoria G0, con iscrizioni al momento, e le categorie dalla G1 alla G6.

Tra le altre cose, la mattinata sarà anche l’occasione per festeggiare i 68 anni dell’Uso. Il modo migliore per diffondere la cultura dello sport, anche di quelle discipline magari meno praticate.

Cosa fare a Erba nel week-end

Asso - Sabato 26 luglio, "Luci al castello": la rievocazione medievale, organizzata da Asso Incontra, inizierà alle 16.30 con il corteo storico dal municipio; alle 18 apertura della taverna e tornei di scacchi viventi, concerti e spettacoli per tutti fino alle 23.

Barni - Sabato 26 "Gir di curiuus e di guluus": tour gastronomico per le corti alla scoperta dei sapori della tradizione con bancarelle.

Bellagio - Sabato 26 la Proloco Civenna organizza la "Festa campagnola" al parco Bellavista con salamelle e birra dalle 19, concerto karaoke in sax dalle 21. Domenica al Grand Hotel Villa Serbelloni, alle 20.45, concerto della Orchestre Symphonique des jeunes de Strasbourg (ingresso libero).

Caglio - Sabato 26 alle 16.30, la Comunità pastorale Madonna di Campoè organizza al Santuario un concerto di musica classica. La sera, alle 21, "Vintage music band" in arena, insieme alla Pro Caglio.

Lasnigo - Sabato 26 "Arte in vicolo" allo studio d'arte tipografica Pratiche dello Yajè: alle 17 esposizione di libri-scultura. Inoltre, sabato dalle 14 alle 21 e domenica dalle 9 alle 20 ci saranno le "Favole nel Borgo" per le vie del paese: un itinerario per grandi e piccini.

Magreglio - "Leggi più che puoi" domenica, dalle 10 alle 12.30 in biblioteca: riempiendo una borsa con tutti i libri che ci staranno, si potranno portare a casa a soli 10 euro. L’associazione Demes una man, domenica, organizza il "Pranzo di Betania" in piazza della chiesa alle 12.30.

Rezzago - Domenica visita guidata pomeridiana alla chiesa dei Santi Cosma e Damiano.