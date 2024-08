Cosa fare a Como e provincia nel weekend, gli eventi di sabato 10 e domenica 11 agosto

Un'occasione per vivere questi prossimi tre giorni in serenità, magari partecipando anche a qualche evento sul nostro territorio. Ecco quindi la nostra consueta selezione di appuntamenti di cosa fare nel weekend!

Cosa fare a Como nel weekend

Drezzo - sabato 10 agosto dopo 17 anni, tornano i campanari di Bergamo, con appuntamenti alle 18.30, alle 20 e alle 20.30, con la messa animata dalle campane alla festa dell'Assunta sul colle di Chiesa Alta. Ogni sera fino al 13 agosto in funzione le prelibatezze del crotto.

Veniano - sabato 10 agosto alle 10 messa solenne, durante la quale si svolgerà il rito del faro, con l’incendio del pallone che, nella tradizione ambrosiana, simboleggia il martirio del santo. Alla sera, dalle 20.30, preghiera e benedizione con la reliquia di San Lorenzo e, a seguire, giochi tradizionali e pesca di beneficenza. Dalle 18 alle 24 bancarelle e animazioni per i più piccini. Domenica 11 agosto prima messa alle 8.30, in San Lorenzo e, alle 10.30, funzione liturgica in Sant’Antonio.

Dizzasco - scocca l’ora della "Festa dei mulini del parco del Telo". L’appuntamento terrà banco dalle 10.30 alle 17.30 di oggi, sabato 10 agosto. Organizza l’associazione "Amici di Dizzasco e Muronico": sarà l’occasione per apprezzare «un angolo naturalistico integro e che ha visto nascere gli opifici a forza idraulica, i magli, le leggende, la cultura e l’emozione di un passato che ha radici nella Valle Intelvi». Il fiume Telo è un corso d’acqua che fa da comune denominatore della cultura contadina di cinque paesi: Schignano, Cerano, Castiglione, Dizzasco e Argegno. Per tutta la durata dell’evento in funzione il servizio ristoro. Il programma prevede musica, visita dei mulini, giochi medievali e dimostrazioni di scherma storica, tiro con l’arco. Alle 16.30 concerto (arpa e voce) in riva al Telo.

Como - è l’insieme degli eventi di spessore proposti dalla basilica cattedrale di Como in collaborazione con l’associazione musicale "Amici dell’organo" di Como-Breccia. Oggi, sabato 10 agosto, alle 21 nella basilica di San Carpoforo il concerto di Cecile Prakken e Motoko Tanaka (flauto e arpa). Lunedì 12 agosto, alle 18 nel duomo di Como, celebrazione di una messa a suffragio dei maestri e dei cantori defunti, alle 21 concerti dell’organista Alessandro Bianchi.

Cosa fare a Erba nel weekend

Asso - Con Asso Incontra la seconda edizione di "Asso Oscura" sabato 10 agosto. Alle 19 apericena per tutti in piazza Mercato. Dalle 21.30 percorso guidato, fra luci e ombre, per le vie del vecchio borgo: ci saranno apparizioni di personaggi misteriosi, tra storia e leggenda, e il consueto spettacolo del fuoco a conclusione della serata.

Bellagio (Civenna) - La Pro loco di Civenna organizza una "serata in fienile" sabato 10 agosto, dalle 19.30, nel fienile sulla Passeggiata Foschi. Durante la serata si avrà la possibilità di degustare gli stuzzichini del casale, la ribollita rustica, le polpette del contadino e un dolce a sorpresa. Il dress code dei partecipanti dovrà essere jeans e t-shirt oppure camicia bianca.

Domenica 11 agosto la Pro loco di Bellagio e la Pro loco di Civenna organizzano "Conosciamo le stelle": gli astrofili Graziano Ventre ed Emanuele Valli faranno osservare le stelle e i crateri lunari da un potente telescopio, inoltre guideranno al riconoscimento delle costellazioni estive; appuntamento alle 21 alla Panchina gigante di Civenna.

Caglio - Sabato 10 agosto una serata all'insegna della grande musica con le IWT Italian Women Tribute come intrattenimento musicale, mentre per deliziare i palati ci sarà lo gnocco fritto.



Rezzago - La Pro Rezzago organizza per sabato 10 agosto la Sagra della selvaggina. Dalle 18 alle 19 possibilità di asporto, dalle 19 la cena e dalle 21 intrattenimento musicale con Orchestra Ieri e Oggi. Sormano - Appuntamento, come ormai da tradizione, sabato 10 agosto per vedere le "stelle cadenti" e non solo. Con il Gruppo Astrofili Brianza, dalle 15, possibilità di osservare il sole dal telescopio solare; dalle 21 osservazione di oggetti del profondo cielo con il telescopio installato nel nuovo osservatorio/planetario. Dalle 17 tanti laboratori con Università dell'Insubria, nella casetta comunale della Colma; alle 18 e 18.30 due conferenze con esperti; dalle 20 alle 23 osservazione del cielo col telescopio.

Cosa fare a Cantù nel weekend