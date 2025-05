Cosa fare a Como e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 17 e domenica 18 maggio 2025

Un'occasione per vivere questi prossimi tre giorni in serenità, magari partecipando anche a qualche evento sul nostro territorio. Ecco quindi la nostra consueta selezione di appuntamenti di cosa fare nel weekend!

Cosa fare a Como nel week-end

Olgiate Comasco - da venerdì 16 a domenica 18 maggio il Leto Festival al Medioevo: apertura oggi alle 18.30 col confronto intergenerazionale sul tema "Giovani e territorio: quali prospettive?". Un incontro tra istituzioni (Regione Lombardia, Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese e Comune. Il Leto Festival prosegue nella giornata di sabato 17 e domenica 18 maggio con una ricca serie di attività per tutti i gusti e con l’obiettivo di aggregare i giovani: laboratori creativi, musica dal vivo, teatro, danza e proposte gastronomiche al Medioevo di via Lucini.

Olgiate Comasco - sabato 17 maggio "L’Alveare" organizza una serata conviviale a sostegno dell’associazione. Dalle 19.30, nella sede di via Maestri Comacini, cena con menù in cui saranno protagonisti gli asparagi. C’è ancora posto per aggiungersi, inviando un messaggio WhatsApp al presidente Raffaele Cantacesso, al numero 348-7823579.

Castelnuovo Bozzente - domenica 18 maggio "Il parco a tavola", ossia come imparare a riconoscere le erbe commestibili. Alle 9, dalla sede castelnovese del Parco Pineta, nell’ambito delle attività denominate "Bioblitz" partirà l’escursione alla scoperta di ciò che la natura offre per la tavola. L’attività, gratuita e finanziata da Regione Lombardia, prevede la partenza dal parcheggio di via Baietti: è consigliato un abbigliamento conoscono al percorso boschivo. Informazioni e iscrizioni: prenotazioni@parcopineta.it

Cosa fare a Erba nel week-end

Bellagio - Domenica 18 maggio si tiene il primo evento di "Camminando" alla scoperta delle montagne del territorio, organizzato dalla Proloco Bellagio. Insieme a Emanuele Valli, accompagnatore di media montagna, il primo appuntamento prevede una passeggiata sul sentiero del Tivano: partenza alle 9.45 da Magreglio (parcheggio di via Garibaldi). Prenotazione obbligatoria (su Whatsapp al numero 339-6958146). Sempre domenica 18 maggio, in biblioteca incontro con l'autrice Stefania Suvero e il suo libro "La Lalla". Appuntamento alle 17.30, ingresso libero.

Caslino - Sabato 17 maggio alle 17.30 presso Palazzo Pecori avrà luogo la presentazione del libro "Sedermi all’incontrario" di Marina Barbieri. L’appuntamento sarà introdotto da una performance di teatrodanza e alla fine dell’incontro tutti i presenti potranno prendere parte a un rinfresco. La partecipazione è gratuita.

Castelmarte - La Pro Loco organizza "Quatar pass per Castelmàrt" per domenica 18 maggio. I partecipanti potranno svolgere un pranzo itinerante per le vie ed i cortili di Castelmarte dalle 12 alle 14.30, con partenza da piazza Castelli. I cortili resteranno aperti dalle 12 alle 18. Durante la giornata non mancherà l’intrattenimento per grandi e piccini: saranno presenti il gruppo I Bej di Erba e il truccabimbi, laboratori didattici, una merenda per tutti, l’esposizione di attività commerciali locali, spettacoli folcloristici, hobbistica e molto altro.

Sormano - Domenica 18 maggio alle 14 il gruppo folcloristico "I Brianzoli" e l'artista rumena Mariana Preda si esibiranno sui prati della Colma. L'iniziativa fa parte del progetto "I monti dei narcisi" della Pro Caglio: obiettivo far ritornare a vivere le fioriture che hanno fatto risplendere del loro candore i monti intorno a Caglio fino agli anni '70. Visite guidate sabato 17, sabato 24 e domenica 25. Per info e prenotazioni: Sharryland oppure direttamente Pro Caglio.

Valbrona -L'associazione Asso Incontra organizza "Quattro passi a Caprante" per domenica 18 maggio. Una passeggiata nella natura tra paesaggi mozzafiato. Alle 11 ritrovo a Valbrona (parcheggio del campo sportivo), alle 11.30 partenza della passeggiata con arrivo all'Agriturismo Caprante verso le ore 12, pranzo in Agriturismo con menù fisso o scegliendo dai piatti proposti (il pranzo è facoltativo), rientro alle 15 circa. La partecipazione all'evento è gratuita. Sempre domenica 18 maggio, l'oratorio organizza "Camminiamo con Anastasia", iniziativa alla sua nona edizione dedicata ad Anastasia Acquistapace. La camminata ha uno scopo solidale: tutto il ricavato sarà destinato alle attività dell’oratorio di Visino. Ritrovo alle 9 all’oratorio di via Roma, partenza alle 9.30. La camminata non competitiva, di 7 o 10 km, prevede un costo di iscrizione di 5 euro comprensiva di un gadget. Dalle 12 si potrà pranzare in oratorio, a seguire il dj set e il calcio balilla umano e per finire la messa alle 16.

Cosa fare a Cantù nel week-end

Carugo - L’Amministrazione comunale ha organizzato, in collaborazione con l’assessorato dell’Ambiente, con la Protezione civile e con il Parco delle Groane, la giornata del Verde Pulito che si terrà domenica 18, dalle 8.45. Il ritrovo è alle 8.45 al parcheggio di via XXV Aprile ed è prevista la passeggiata del boschetto adiacente al cimitero con la pulizia di quella zona. È necessario munirsi di scarponcini, stivali e guanti da lavoro. In caso di maltempo l’evento sarà annullato. L’obiettivo è quello di coinvolgere ragazzi e famiglie per sensibilizzare sul tema dell’ecologia e dell’ambiente, argomenti centrali in questo periodo storico.

Mariano Comense - Croce Bianca festeggia i 50 anni dalla sua fondazione e lo fa con una serie di eventi che prendono il via domenica 18 maggio, con un open day. Nella sede di via Donatori di sangue alle 10.30 e alle 14.30 andrà in scena un corso di disostruzione pediatrica per essere in grado di mettere in atto le fondamentali manovre salvavita. Alle 11 e alle 14.30 in collaborazione con Areu ci saranno delle dimostrazioni di massaggio cardiaco e verrà spiegato come chiamare il 112 per chiedere l’intervento dei soccorsi. Informazioni utili, ma anche tanto divertimento con «pompieropoli», attraverso cui si potranno vestire i panni di un vigile del fuoco e un bel circuito di mini moto. E poi gonfiabili e zucchero filato per tutti. Durante tutta la giornata saranno presenti gli stand di altri enti di soccorso e sicurezza come il Reparto Mobile Milano della Polizia di Stato, la Guardia di Finanza e la Protezione civile. La giornata, che in particolare sarà dedicata a bambini e famiglie, si concluderà alle 18. «Vogliamo mostrare la nostra associazione in occasione di un compleanno così importante, ma serve far capire ai più piccoli che non siamo solo quelli che salgono sull’ambulanza a sirene spiegate», hanno spiegato la vicepresidente Alessandra Compagnioni e il vicecomandante Luca Tantsis.