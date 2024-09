Cosa fare a Como e provincia nel weekend, gli eventi di sabato 21 e domenica 22 settembre 2024

Un'occasione per vivere questi prossimi tre giorni in serenità, magari partecipando anche a qualche evento sul nostro territorio. Ecco quindi la nostra consueta selezione di appuntamenti di cosa fare nel weekend!

Cosa fare a Erba nel weekend



Albese - Domani, sabato 21 settembre, ci sarà «Forever Young», evento in area feste. La serata promette musica revival anni Settanta, Ottanta e Novanta con il dj Dario Oldani, che farà ballare i partecipanti dalle 21.Dalle 19 sarà possibile gustare specialità culinarie grazie all'impegno dei volontari. L'evento è organizzato dalla Pro loco con il patrocinio del comune e il supporto dei volontari civici. Un'occasione imperdibile per rivivere i successi del passato.



Alzate Brianza - Musica in Villa: sarà la suggestiva cornice di Villa Giovio, nella frazione di Verzago, a ospitare il terzo dei quattro concerti della rassegna culturale alla quattordicesima edizione. L'appuntamento è in programma per domenica 22 settembre, alle 17: «100° Puccini in love» sarà un omaggio a Giacomo Puccini nel centenario dalla morte, interpretato da Marianna Iencarelli (soprano), Edoardo Manzardo (tenore) con Claudio Capretti (pianoforte) in un omaggio a Callas e Di Stefano. L'iniziativa è organizzata dai Comuni di Alzate, Anzano e Orsenigo e con il sostegno della Bcc Brianza e Laghi. La direzione artistica della rassegna concertistica è della professoressa Claudia Boz.Il quarto e ultimo concerto sarà domenica 29 settembre a Villa Carcano. L'ingresso è libero.

Erba - Il parco Majnoni è pronto a ospitare la Festa dello sport. E’ prevista per sabato, 21 settembre, la manifestazione organizzata dall’assessorato allo Sport con la collaborazione del Consiglio comunale dei ragazzi. Presenti ben sedici discipline che potranno essere personalmente «testate» dai visitatori: basket, calcio, ginnastica dinamica militare, judo, karate - katori shinto ryu, kick boxing, rugby, skateboard, scacchi, giocoscacchi, scherma, shorinji kempo, taijiquan, tiro con l’arco, tennis e volley. La Festa si svolgerà dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 18. Per consentire un migliore accesso al parco per i visitatori, sarà sospesa la sosta regolamentata del parcheggio di piazza Prepositurale dalle 8 alle 20 del 21 settembre. Erba - Arcellasco è pronta a scendere in strada con la sua «Notte bianca». Sabato 21 settembre, la frazione sarà protagonista con una festa che unirà musica, giochi e buona cucina con un fine benefico. Alle 18.30 prenderà il via il contest «Notte bianca Arcellasco» con la sfida sul palco di giovani talenti. Alle 19.30 si aprirà la cucina, a cura dell’oratorio in collaborazione con il bar San Pietro. Alle 20.30 ci sarà l’esibizione dei Fuori controllo, la resident band di Noi Genitori, alle 21 l’esibizione del gruppo folcloristico I Bej e alle 21.30 la premiazione del contest. Chiuderà la serata la party band Bistecche al sangue che infiammerà il palco con la sua energia. La location è il grande parcheggio di via Marconi. Erba - Torna la Festa del bastardino, che ha raggiunto ormai la 27esima edizione. Domenica 22 settembre, presso il Noivoiloro, in via del Lavoro 7, sono invitati tutti gli amanti degli amici a quattro zampe. Ci sarà una sfilata di cani meticci e di razza, un vero e proprio «show dog», con i cani all’opera, ma anche mercatini e una lotteria a premi. Canzo - Con l’«Orange party» la Sos festeggia il suo quarantacinquesimo anniversario dalla fondazione. Domenica 22 settembre, si svolgerà la festa inizialmente prevista per lo scorso 7 luglio ma rimandata a causa delle pessime condizioni meteorologiche. Alle 10.30 verrà celebrata la messa nella chiesa parrocchiale di Santo Stefano, a cui seguirà il pranzo con grigliata al Parco Barni. L’evento proseguirà anche nel pomeriggio, sempre al Parco Barni: dalle 14 spazio ai più piccoli con giochi, gonfiabili e truccabimbi, oltre che una golosa merenda. Alle 16 prenderà il via la musica: sarà Lorenzo Bonfanti con voce e chitarra a riscaldare il palco, su cui dalle 16.30 saliranno i Sulutumana. Eupilio - Torna la rassegna «Tastiere d’autunno», quest’anno alla sua quindicesima edizione. Il primo appuntamento si svolgerà proprio sabato, 21 settembre, alle 20.45. Si intitola «Suggestioni in musica e canto» e all’organo della chiesa di San Vincenzo a Galliano siederà il maestro Alessandra Mazzanti, organista titolare della basilica di Sant’Antonio da Padova a Bologna.

Asso - L'associazione Asso Incontra invita alla serata su "Tecnologia digitale e intelligenza artificiale": quattro esperienze professionali giovanili a confronto. Appuntamento sabato 21 alle 21 in piazza Ratti (ingresso libero): per chi non potesse, è disponibile anche una diretta streaming (maggiori info e link sulla pagina Facebook di Asso Incontra).

Asso - Domenica 22, invece, "Una porta su Asso": itinerari culturali alla scoperta del nostro territorio, da Asso a Scarenna. Ritrovo alle 14 a Scarenna e partenza alle 14.30. Bellagio - Un weekend di festa, prevenzione e street food in paese: l’appuntamento, iniziato ieri sera, proseguirà per le giornate di oggi e domani. Il festival dedicato al cibo da strada è organizzato sul lungolago Europa da Tipico Eventi in collaborazione con l’associazione dei Volontari del Soccorso di Bellagio, che quest’anno festeggia i 40 anni di attività. Per questo il sodalizio sarà presente con veri e propri corsi ad accesso gratuito per tutti i presenti. La manifestazione offrirà una selezione dei migliori street chef dall’Italia e dal mondo che prepareranno piatti dolci e salati accompagnati da ottime birre. Ma non solo, perché questa sera alle 20 si esibirà la Greygoose Band. Infine, intrattenimento per tutti i bambini con spettacoli di magia, bolle di sapone e mini baby dance nel pomeriggio.

Merone - la Fondazione Zaffiro Isacco di Merone organizza, con la collaborazione di ItLug e diverse associazioni, una manifestazione di costruzioni Lego e modellismo dinamico e statico di treni, elicotteri, modellismo navale e mezzi ed escavatori radiocomandati.L'evento, dal titolo "Dalla A di asilo alla Z di Zaffiro, in viaggio nel tempo" si svolgerà sabato 21 e domenica 22 settembre presso la sede della scuola dell'infanzia. L'ingresso è libero, secondo i seguenti orari: sabato dalle 14 alle 21 e domenica dalle 10 alle 18.

Cosa fare a Como e provincia

Lurate Caccivio - Lo spirito alpino, la voglia di condivisione e di ripercorrere, insieme, il viale dei ricordi. Ma anche la convivialità e la forza più grande delle Penne nere, ovvero il desiderio di spendersi per gli altri. Tutto questo e molto di più sta attraversando la comunità di Lurate Caccivio proprio in questi giorni, per l’esattezza dalla mattinata di oggi, venerdì 20 settembre. E’ infatti in corso l’adunata sezionale che, per la prima volta in 45 anni, vede come gruppo ospitante quello guidato da Enrico Negretti. Gli incontri hanno preso il via ieri, alle 10, nello Spazio Volta 3, con un momento speciale dedicato ai più giovani. I referenti della commissione Scuola della sezione di Como hanno tenuto una lezione rivolta agli alunni di quinta elementare e agli studenti di terza media. Domani, sabato 21 settembre, invece, alle 21, al cineteatro "Pax", concerto del Corpo musicale Santa Cecilia e del coro alpino sezionale "Sandro Marelli". Il piatto forte, però, sarà domani alle 8.30: ammassamento nel piazzale tra via San Carlo e via Battisti. Poi, un’ora più tardi, inizio del corteo con sosta ai monumenti ai Caduti per la deposizione delle corone di alloro. In piazza Alpini, alle 11, interventi delle autorità e, mezz’ora più tardi, messa. La sfilata partirà nel piazzale tra via San Carlo e via Cesare Battisti, per poi proseguire in via XX Settembre. Da lì, il percorso continuerà in via Volta, via Regina Margherita e via Unione, per arrivare in piazza Alpini. Alle 13 rancio offerto agli alpini partecipanti alla sfilata. Ed è proprio questa una novità fortemente voluta dal Consiglio direttivo. Si attendono dalle 700 alle 900 Penne nere.

Olgiate Comasco - sabato 21 settembre open day del Corpo musicale olgiatese. Nella sede della banda in via San Gerardo primo incontro alle 10, dedicato a bimbe e bimbi dai 3 ai 6 anni. Dalle 14.30, invito dai 6 anni in su: gli strumenti che verranno presentati sono flauto, clarinetto, sassofono, tromba, trombone, corno, percussioni/ batteria. Partecipazione gratuita.

Como - sabato 21 settembre evento benefico per sostenere la mensa di solidarietà di Casa Nazareth, il servizio di via Don Luigi Guanella aperto ogni giorno sia a pranzo che a cena per offrire un pasto caldo alle persone in difficoltà della città. Alle 11.15, organizzato dagli enti promotori, il concerto della serie "ImMENSAmente musica", che vedrà questa volta l’esibizione del Corpo musicale di Rebbio proprio nel giardino di Casa Nazareth. Ingresso libero con offerte a favore di Casa Nazareth. Al termine, un momento conviviale.