Cosa fare a Como e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 27 e domenica 28 luglio 2024

Un'occasione per vivere questi prossimi tre giorni in serenità, magari partecipando anche a qualche evento sul nostro territorio. Ecco quindi la nostra consueta selezione di appuntamenti di cosa fare nel weekend!

Cosa fare a Erba nel weekend

Alserio - Tornano le domeniche sul lago di Alserio a bordo della barca Amicizia, promosse dal Parco Valle Lambro e finora sospese a causa di un guasto al motore dell'imbarcazione. Il primo appuntamento è per domenica 28 luglio: un naturalista illustrerà i luoghi più incantevoli e suggestivi del lago. Partenza dal molo dei Giardini a Lago, in via Carcano. È richiesto un contributo: adulti 5 euro, bambini 6-14 anni 2 euro, gratis fino ai 5 anni. È necessaria la prenotazione, da effettuare online sul sito del Parco Valle Lambro (333-7358200 o in loco).

Asso - Proseguono gli appuntamenti della rassegna "Luglio medievale in Vallassina". Sabato 27 e domenica 28 torna "Luci al castello": 4a edizione della rievocazione medievale, all'oratorio di Asso (ingresso gratuito). Dalle 14 alle 22 di sabato e dalle 10 alle 18 di domenica ci saranno il corteo storico, spettacoli, visite guidate, buon cibo, tornei con giochi medievali e tanto altro per grandi e piccini. Il programma dettagliato sulla pagina Facebook di Asso Incontra (organizzatore).

Bellagio - (località CIVENNA) Sabato 27 dalle 18.30 la "Festa campagnola" organizzata dalla Pro Civenna: appuntamento al Parco Bellavista con salamelle, patatine e birra alla spina. A intrattenere il karaoke in sax con Dj Francesco. In caso di maltempo l'evento si svolgerà in Sala Gandola dalle 19.

Merone - Sabato 27 luglio, si svolgerà la Festa Lariana organizzata dalla Pro loco con il patrocinio del Comune e del Parco Valle Lambro in collaborazione con il gruppo Qdm e l'associazione Amici di Lollo Onlus. Per tutta la durata dell'evento saranno attivi il servizio bar e la cucina e un dj set. L'appuntamento è dalle 16.30 nella sede della Pro loco in via Battisti, in località Oasi di Baggero.

Rezzago - Proseguono gli eventi organizzati dalla Pro Rezzago. Sabato 27 tocca alla sagra dei pizzoccheri. Dalle 18 alle 19 asporto, dalle 19 cena in loco e dalle 21 la musica degli Aerea band.

Rogeno - Rogeno Sunset Festival. A Casletto dalle 18 fino a mezzanotte: sabato 27 luglio evento dedicato alla musica elettronica con area birra e drink, area food truck e musica per tutti.

Valbrona - Festa della Croce Rossa: da venerdì 26 a domenica 28 appuntamento con la Cri Comitato di Triangolo Lariano per raccogliere fondi. L'evento si terrà nell'area ricreativa: dalle 19 di venerdì cena con polenta e piatti tipici, dalle 21 serata musicale con Lorenzo e Molinari. Sabato la cucina apre alle 12 (con possibilità di asporto), alle 15 merenda col paradell, alle 19 riapre la cucina (anche da asporto), alle 21 musica dell'Orchestra Lanzi. Domenica alle 8.30 controllo della pressione e tasso glicemico (presentarsi a digiuno), dalle 12 stesso programma del sabato con alle 15 giochi per bimbi e alle 21 esibizione della Aerea Band.

Erba - Torna la tradizionale festa de «La IV di luglio», un evento che da molti anni si svolge in occasione della festa patronale della Madonna della Cintura a Buccinigo. Domenica 28 luglio, la parrocchia di San Cassiano ospiterà la funzione solenne alle 10.30, mentre alle 20.30 la processione per le vie della frazione. Longone - Fine settimana di tradizione con la Festa di Sant'Anna organizzata dalla Pro loco. Sabato, 27 luglio, e domenica 28, piazza Sant'Anna sarà sede di divertimento, musica e buon cibo. Sabato la cucina aprirà alle 19 e in serata l'intrattenimento musicale sarà a cura de I capitan de la curiera (De Sfroos tribute), domenica la cucina sarà attiva dalle 12 alle 14 e poi dalle 19. Il programma prevede anche la celebrazione della messa alle 18 messa in piazza Sant'Anna e la musica della cover band Bandhita in serata.

Amministrazione comunale in collaborazione con Arci Xanadù e Ucca. Sabato 27 luglio, alle 21.30, al Parco Barni (in caso di pioggia al teatro Sociale) sarà proiettato il film "L'ultima notte di amore". Il biglietto d'ingresso dà diritto a un euro di sconto nelle gelaterie canzesi. Canzo - Prosegue la rassegna di cinema all'aperto organizzata dall'Amministrazione comunale in collaborazione con Arci Xanadù e Ucca. Sabato 27 luglio, alle 21.30, al Parco Barni (in caso di pioggia al teatro Sociale) sarà proiettato il film "L'ultima notte di amore". Il biglietto d'ingresso dà diritto a un euro di sconto nelle gelaterie canzesi.

Cosa fare a Cantù e nel marianese nel weekend

Cermenate - Con «fai del bene con il Mala» si continuano ad aiutare le associazioni di cui Gianluca Malacarne faceva parte. «In tanti ci hanno chiesto di poter avere qualcosa che apparteneva a Luca - spiega il fratello Renzo con la voce rotta dall’emozione - Mia figlia mi ha chiesto di poter avere le sue bretelle rosse, un suo amico il suo papillon. Così abbiamo dato vita a quest’iniziativa. Doveva essere un momento di ricordo e di condivisione rivolto ai parenti e agli amici, ma poi la cosa, diciamo, con i social e il passaparola ci è un po’ scappata di mano. E ormai siamo in ballo...».

Domenica 28 luglio, nel cortile dell’abitazione di famiglia di via Adige, al civico 5, dalle 18.30 alle 20.30 si potranno trovare tanti oggetti che appartenevano a Luca. Con un’offerta chiunque potrà prendere qualcosa e tenerlo in suo ricordo. L’iniziativa avrà uno sfondo di solidarietà: "Ciascuno potrà dare qualcosa liberamente, secondo le proprie possibilità - prosegue il fratello Renzo - Tutte le offerte raccolte saranno destinate all’associazione Antonio Castelnuovo e a Il Carretto Equosolidale, due sodalizi di cui Luca ha sempre fatto parte e con cui ha sempre dato una mano nelle varie iniziative". In questo modo continueranno questa collaborazione e questo sostegno di cui Luca, sarebbe ben felice.

Mariano - Ultimi giorni di apertura per la mostra d’arte collettiva «Sussurri dalla terra». Sabato 27 luglio, dalle 15 alle 22, e domenica, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30, le opere di Valentina Aleotti, Rita Bagnoli, Laura Capellini e Aurora Vettori potranno essere visionate dagli interessati. La mostra si terrà in villa Sormani.

Proprio la storica dimora marianese sarà protagonista anche degli ultimi giorni di «Estate in villa». Ci sarà il beer park e musica dal vivo mentre domenica oltre ai gonfiabili per i bambini, si potrà ballare al ritmo dei grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

Alessandro Martire con “Luminous Gardens”. Sabato 27 luglio, alle 19. Apertura del portone da Piazza Umberto I alle 18.30, ingresso libero. Novedrate - A Villa Casana arrivacon “Luminous Gardens”. Sabato 27 luglio, alle 19. Apertura del portone da Piazza Umberto I alle 18.30, ingresso libero.

Cosa fare a Como e Olgiatese nel weekend

Lurate Caccivio - Gli eventi non vanno in vacanza. E’ un ricco programma quello proposto dalle associazioni del territorio in collaborazione con l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Serena Arrighi. Nonostante nei mesi di luglio e agosto la città tenda a svuotarsi, i sodalizi hanno pensato bene di organizzare una serie di appuntamenti per chi non si trova in luoghi di villeggiatura. Sabato 27 luglio, dalle 9 alle 10, yoga nel parco Custera. Giovedì primo agosto, alle 21, cinema per le famiglie allo Spazio Volta 3. Sempre in biblioteca, il giorno successivo, dalle 16 alle 18, "Disegniamo manga e fumetti".



Il clima caldo, ha concesso ai volontari del sodalizio luraghese di poter svolgere tre giorni di festa senza intoppi. Da venerdì 19 a domenica 21 luglio l’area Castello, a fianco al Municipio, si è animata con tanta musica e il sempre ottimo e curato servizio di ristorazione, grazie agli infaticabili soci del sodalizio promotore - giovani e non - che si sono prodigati per la buona riuscita della manifestazione. Finita una festa, giusto il tempo di riassettare, l’estate luraghese non si ferma e sabato sarà la volta della "West Fest", evento country giunto alla sesta edizione.

Apertura della manifestazione alle 18 con l’ormai tradizionale aperitivo. Dalle 19.30 cucina aperta col tex-mex menù: arrosticini, fasolada con salsiccia, grigliata di carne, costata, hamburger, panino con la salamella, piadine dolci e salate, fagioli con cipolla e patatine fritte. Non mancherà la pasta, nelle varianti al sugo, ragù e amatriciana. Dalle 20.30 alle 22.30 esibizione live della country rock band Half Blood e, a seguire, tutti in pista a ballare con i Jack n’Jack. Lurago Marinone - Archiviata la "Summer Fest" con un inaspettato successo di visitatori, la Pro loco guarda all’iniziativa di oggi, sabato 27 luglio.Il clima caldo, ha concesso ai volontari del sodalizio luraghese di poter svolgere tre giorni di festa senza intoppi. Da venerdì 19 a domenica 21 luglio l’area Castello, a fianco al Municipio, si è animata con tanta musica e il sempre ottimo e curato servizio di ristorazione, grazie agli infaticabili soci del sodalizio promotore - giovani e non - che si sono prodigati per la buona riuscita della manifestazione. Finita una festa, giusto il tempo di riassettare, l’estate luraghese non si ferma e sabato sarà la volta della "West Fest", evento country giunto alla sesta edizione.Apertura della manifestazione alle 18 con l’ormai tradizionale aperitivo. Dalle 19.30 cucina aperta col tex-mex menù: arrosticini, fasolada con salsiccia, grigliata di carne, costata, hamburger, panino con la salamella, piadine dolci e salate, fagioli con cipolla e patatine fritte. Non mancherà la pasta, nelle varianti al sugo, ragù e amatriciana. Dalle 20.30 alle 22.30 esibizione live della country rock band Half Blood e, a seguire, tutti in pista a ballare con i Jack n’Jack.