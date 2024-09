Cosa fare a Como e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 28 e domenica 29 settembre 2024

Un'occasione per vivere questi prossimi tre giorni in serenità, magari partecipando anche a qualche evento sul nostro territorio. Ecco quindi la nostra consueta selezione di appuntamenti di cosa fare nel weekend!

Caglio - castagnata domenica 29 settembre. Appuntamento in Arena dalle 12 con le castagne ma anche la possibilità di degustare grigliata e piatti tipici, accompagnati dalla musica e animazione con Dj Perri e la Visita ai castagneti storici con gli amici di OltreLario.



Da non dimenticare le celebrazioni religiose: sabato 28 alle 17.15 messa solenne in chiesa parrocchiale di cui ricorre l’anniversario dalla dedicazione; domenica 29 messa alle 9.30; lunedì 30 messa per i defunti. Anzano - Il paese si prepara per una nuova edizione della Festa patronale di San Michele: l’appuntamento, organizzato dalla Pro loco e patrocinato dal Comune, è per questo fine settimana, sabato 28 e domenica 29 settembre, al centro sportivo di via Valera.Si comincia sabato 28: a partire dalle 18, solo su prenotazione, si potranno ordinare da asporto i piatti della tradizione, preparati dai volontari della Pro loco: cassoeula, trippa, brasato, polenta e lasagne (prenotazioni: 328/1587440). Dalle 19, si potrà cenare in loco con i piatti della tradizione. La serata proseguirà poi con l’orchestra Ieri e oggi, a partire dalle 21, per ballare e cantare insieme.Domenica 29 settembre, il programma della manifestazione prende il via dalla mattina: dalle 9 alle 17 bancarelle di hobbistica e artigianato e truccabimbi, per i più piccoli. Dalle 10, giro sui pony del Jump Circolo ippico. In mattinata, inoltre, gioco libero calcio balilla con la supervisione di giocatori professionisti.Dalle 11 alle 12 possibilità di asporto, solo su prenotazione, dei piatti della tradizione preparato dalla Pro loco; dalle 12 si potrà pranzare in sede. E dal pomeriggio, novità di questa edizione sarà il I Torneo esibizione di calcio balilla.Da non dimenticare le celebrazioni religiose: sabato 28 alle 17.15 messa solenne in chiesa parrocchiale di cui ricorre l’anniversario dalla dedicazione; domenica 29 messa alle 9.30; lunedì 30 messa per i defunti.

Albavilla - Entreranno nel vivo nel fine settimana le celebrazioni per i cento anni del gruppo locale degli Alpini. La data «ufficiale» del compleanno delle Penne nere albavillesi è il 27 settembre: e nel weekend saranno i festeggiamenti che coinvolgeranno la comunità.

Dallo scorso 19 settembre è allestita in sala civica una mostra di cimeli riguardanti gli Alpini: copricapi, divise, armi dei Carabinieri, stufette utilizzate nelle trincee e tantissime altre attrezzature. L’esposizione sarà visitabile fino a domenica 29 settembre e a ingresso libero.

Queste sono poi le celebrazioni del fine settimana per il centenario degli Alpini: oggi, 28 settembre, alle 15 ci sarà la deposizione delle corone al Monumento di Carcano e alla Cappelletta al cimitero; in serata alle 21 concerto in chiesa del coro di Canzo.

Domani, domenica, dalle 9 il paese ospiterà il primo raduno degli Alpini zona Alta Brianza: sono sette i gruppi provenienti da Albavilla, Albese, Erba, Ponte Lambro, Longone, Lambrugo e Castelmarte. Sono circa trecento in totale gli Alpini attesi in paese.

Per l’occasione si celebreranno i 100 anni degli Alpini di Albavilla, ma il primo raduno dell’Alta Brianza sarà anche il momento giusto per festeggiare i 95 anni di Albese, i quarant’anni di Castelmarte e i 65 anni dalla costruzione del Monumento agli Alpini di via Patrizi.

Tutta la comunità è invitata a partecipare per festeggiare insieme l’importante anniversario delle Penne nere.

Tavernerio - «A suced mai niènt»: passeggiata nella Valle di Ponzate per prendere coscienza dei cambiamenti del territorio a causa del clima. L’interessante appuntamento è in programma per domenica pomeriggio 29 settembre alle 14.15: il ritrovo è previsto per quell’orario alla Cappelletta dell'Addolorata (via Monte Rosa -SP37), a Ponzate.

L’iniziativa è organizzata dalla Commissione cultura con la collaborazione delle associazioni locali e il tema sarà proprio l’analisi dei cambiamenti della natura sul territorio. La passeggiata, priva di difficoltà, durerà circa due ore, con brevi soste nei punti di interesse e si concluderà al punto di partenza.

Gli organizzatori consigliano a tutti di indossare calzature adeguate per cammino su sentieri di montagna; si sconsiglia di portare passeggini per bimbi.

In caso di pioggia l’evento si terrà direttamente al centro civico di Ponzate; sarà seguito da una piccola merenda.