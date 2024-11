Cosa fare a Como e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 30 novembre e domenica primo dicembre 2024

Un'occasione per vivere questi prossimi tre giorni in serenità, magari partecipando anche a qualche evento sul nostro territorio. Ecco quindi la nostra consueta selezione di appuntamenti di cosa fare nel weekend!

Cosa fare a Como nel weekend

Lurate Caccivio - Domenica primo dicembre, anche la città di Lurate Caccivio accoglierà a braccia aperte il periodo più bello dell’anno con l’evento "Uniti dalla magia del Natale". La manifestazione, pensata dall’Amministrazione comunale, in sinergia con l’"Associazione Genitori Associati", la Pro loco, i sodalizi del territorio e i commercianti (una sessantina gli aderenti), mira a creare il clima ideale per affrontare il mese di dicembre. Dalle 9 alle 18, attività per grandi e piccoli in piazza Madonnina, piazza Sant’Ambrogio, via XX Settembre e via Volta. Proprio in piazza Madonnina sarà presente la casetta di Babbo Natale: dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18 sarà possibile incontrare il rosso signore. Sempre dalle 10 e per tutto l’arco della giornata, possibilità di addobbare l’albero di Natale posizionato in piazza Sant’Ambrogio. In biblioteca, alle 11, canti natalizi con il Ghiricoro. Alle 12 flash mob degli elfi in piazza Sant’Ambrogio. Due ore più tardi la fata a cavallo nel giardino della gelateria "Bacio". Alle 15 spettacolo con Elfo Ben in biblioteca e, mezz’ora dopo, secondo flash mob elfico in piazza Sant’Ambrogio. Dalle 16 laboratori e lancio delle storie dell’Avvento con i volontari lettori (biblioteca). Alle 16.30 tutti con il naso all’insù per il lancio dei palloncini e, a seguire, concerto del Corpo musicale Santa Cecilia (via XX Settembre). Alle 17 spettacolo "Due di Fiamme" in piazza Sant’Ambrogio. Gran finale, alle 18, con la degustazione dei vini (piazza Sant’Ambrogio). Non mancheranno i mercatini lungo le vie, le attività ricreative, gli stand gastronomici e molto altro ancora.

Lurago Marinone - Laboratorio, merenda e "Affari tuoi". Il celebre format televisivo verrà proposto sabato 30 novembre, dopo la messa delle 18.30 e il conviviale aperitivo, nei locali dell’oratorio San Giorgio, a fianco della chiesa parrocchiale. Una giornata all’insegna dell’aggregazione, che prenderà avvio alle 16.30 con laboratori creativi dedicati agli addobbi natalizi. E non mancherà una dolce merenda. Alle 20 tutti con le gambe sotto al tavolo per il ghiotto giropizza, che comprenderà pizze salate e dolci. Il divertimento è garantito, anche in caso di maltempo.



Valmorea - Torna la tradizionale vendita delle stelle di natale. A portare avanti l'iniziativa è, come ogni anno, la scuola dell'infanzia di Casanova Lanza. Tre giorni in cui si potranno acquistare confezioni regalo e favolose composizioni realizzate dalla floricoltura "Stefanetti", che da sempre sostiene la materna in quest'attività del periodo natalizio. Il primo appuntamento è fissato per domenica primo dicembre, dalle 9 alle 11, quando i fiori saranno in vendita nell'oratorio di Casanova.

Cassina Rizzardi - Una panchina rossa per dire «basta» con la violenza contro le donne. In occasione dell’ormai tradizionale ricorrenza, anche l’Amministrazione di Cassina Rizzardi ha voluto lanciare un messaggio chiaro tramite l’installazione di una panchina colorata di rosso proprio in piazza Elena Porro Lambertenghi. L’inaugurazione di terrà sabato 30 novembre alle 9.30.

Faloppio - “Mercatini di Natale” domenica primo dicembre. Dalle 10 alle 18, espositori, hobbisti e attività per grandi e piccini.



Albiolo - Cinquanta mila luci illumineranno la casa di Babbo Natale. Sabato 30 novembre e domenica primo dicembre, tornerà l'atmosfera natalizia in via Quarto dei Mille. Dalle 15, l'abitazione accoglierà i cittadini con mercatini natalizi, laboratori didattici per bambini, cori, canti e balli, ma anche un punto ristoro con cioccolata calda. E non mancherà il momento tanto atteso dai più piccoli: l'incontro con Babbo Natale, a cui potranno consegnare le loro letterine.

Olgiate Comasco - Sabato 30 novembre, dopo la messa delle 17, gli Alpini saranno sul sagrato della chiesa parrocchiale per il primo dei quattro asporti d’Avvento: menù del giorno caratterizzato dalla zuppa di San Gerardo. Montano Lucino - Domenica primo dicembre "Tucc in piazza ul dì de la festa". L’appuntamento nel piazzale Gilardoni di Montano inizierà alle 10.30 con la messa dedicata al patrono della parrocchia, Sant’Andrea. Seguirà il gustoso pranzo, che prevede un menù a base di grigliata, trippa, pinse, focacce e tanto altro. Dalle 14 i Same City Alice e Francesca Live si esibiranno con buona musica. Per il divertimento dei più piccoli ci saranno il truccabimbi, l’acconciabimbi, il laboratorio di pasticceria e tanti giochi per bambini e ragazzi. Evento organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la parrocchia e i suoi ragazzi e Same City Alice e Francesca Live e la partecipazione dei commercianti della zona. Binago - Domenica primo dicembre mercatini e intrattenimenti, iniziative che vede schierati in prima linea i volontari della Pro loco, che saranno affiancati da alcune realtà binaghesi, tra cui la neonata associazione "Gli Amici di Margherita Rosa. Alle 10 avvio della manifestazione con le bolle di sapone giganti. Solbiate con Cagno - Sabato 30 novembre, all’oratorio Pier Giorgio Frassati di Cagno, l'associazione culturale Scusaritt di Binago propone una serata di convivialità dal titolo "Cena con i cantautori". Alle 19 tutti a tavola con polenta e brasato (o pasta al ragù per i più piccoli) e, a seguire, spettacolo "I colori della vita" del coro Aurora di Caronno Pertusella. Como - Sabato 30 novembre, alle 21 nella chiesa parrocchiale di San Giuseppe, in via G. Bonomelli 4 a Como, concerto solidale dal titolo "The Christmas show" per far conoscere e sostenere la mensa di solidarietà di Casa Nazareth. San Fermo della Battaglia - Sabato 30 novembre "Movimento Cantautori - Cantautori in movimento", con inizio alle 21 in Villa Imbonati. Quindici cantautori si esibiranno e presenteranno i loro pezzi, con la partecipazione degli allievi della scuola di musica Tilt. Il concerto vedrà impegnati 50 cantanti tra coristi e solisti del coro Monday Gospel. L’ingresso è con offerta libera.

Cosa fare a Erba nel weekend

Albese - Appuntamento per sabato 30 novembre, al padiglione polifunzionale di via Cristoforo Colombo: si svolgerà l’evento «Magia di Natale», organizzato dalla Filarmonica Albesina. Si tratta di un’occasione speciale in cui i bambini, dalle 15.30 alle 17, potranno divertirsi con laboratori creativi: avranno l’opportunità di suonare insieme alla banda portando un pentolino e di dare poi un tocco di colore a Babbo Natale, contribuendo alla realizzazione della scenografia per il concerto. Alle 21 la serata proseguirà con un concerto e una fiaba musicale, diretti dal maestro Daisy Citterio. Un’iniziativa aperta a tutti che permette di entrare nella magia delle feste.



Albavilla - Torna il mercatino natalizio della Caritas parrocchiale di Albavilla e Carcano per sostenere le famiglie in difficoltà. L'iniziativa, al via da sabato 30 novembre, proseguirà per tutto il fine settimana e per il prossimo weekend del 7 e 8 dicembre. Le bancarelle con tanti manufatti e prodotti artigianali saranno allestite nella sede Caritas di via Mazzini, nel pomeriggio di sabato dalle 14.30 alle 19 e nella mattina di domenica dalle 9 alle 12. Lo scopo è sempre il sostegno alle famiglie in difficoltà economica: una bella iniziativa alla quale tutti possono partecipare per dare una mano alla Caritas in occasione delle festività natalizie. Tutti sono invitati e l'ingresso è libero.



Alzate Brianza - «Vidario»: il nuovo Sistema integrato 0-6 si presenta alle famiglie. Dopo il pomeriggio di festa con il taglio del nastro alla storica scuola dell'infanzia alzatese per la presentazione degli spazi dedicati al Polo 0-6, la scuola ha organizzato una giornata a porte aperte in programma per oggi, sabato 30 novembre. L'appuntamento è dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 17.30, aperto a genitori e famiglie: sarà un'ottima occasione per esplorare gli spazi recentemente rinnovati dell'istituto di via Vidario e conoscere l'offerta formativa e le tante attività didattiche proposte ai bambini. Si potrà dunque conoscere in toto l'asilo nido, la sezione Primavera e la scuola dell'infanzia. Le famiglie sono invitate a partecipare. Maggiori informazioni sull'open day presso la scuola: 031/630352 oppure segreteria@ asiloinfantilevidario.it

Bellagio - Iniziano gli eventi natalizi del calendario "Bellagio in festa". Sabato 30 novembre alle 16 ci sarà l’esibizione del Coro Gospel "VoiSing - Chorus on the Move" alla Residenza Bellagio. Domenica 1° dicembre alle 10 mercatino degli hobbisti in piazza della Chiesa (Borgo), Villaggio di Natale con gonfiabili e merenda sul Lungolago Europa, il tutto organizzato dalla Proloco Bellagio. Sempre domenica 1° dicembre alle 16 "La stanza dei racconti", narrazione musical - teatrale alla Residenza Bellagio. Bosisio Parini - Il paese si accende di magia nella nuova Area Natalizia al parco Precampel, dove si terranno tanti eventi che promettono di regalare momenti di gioia e allegria a grandi e piccini. L’area verrà inaugurata domenica 1° dicembre con l'apertura ufficiale della pista di pattinaggio, a disposizione fino al 6 gennaio. L’apertura sarà accompagnata dalla "Corsa dei Babbi Natale", aperta a tutti, per le vie di Bosisio: le regole per partecipare alla corsa sono semplicissime, basta indossare un costume di Babbo Natale e mettere qualcosa di rosso. Per tutta la giornata ci saranno anche i mercatini natalizi e alle 15.30 la possibilità di incontrare Babbo Natale per la consegna delle letterine. Proserpio - L’Associazione Punto d’Incontro, la scuola dell’infanzia e l’Associazione Amici di Alessandro propongono il mercatino di Natale, domenica 1° dicembre dalle 10.30 alle 16.30 presso la via Puecher di Proserpio: saranno presenti hobbisti, artigiani, realtà del paese, prodotti alimentari, iniziative per i bambini e altre idee per i regali. Dalle 14.30 e per tutto il pomeriggio, sarà anche possibile portare a Babbo Natale dei giochi usati ma in buone condizioni, i quali verranno poi donati a case famiglia del territorio. Rogeno - Domenica 1° dicembre arriva "A spasso con Babbo, alla ricerca del tassello perduto" con il Gruppo amici della scuola dell'infanzia di Rogeno, patrocinata dal Comune e sostenuta dalle associazioni del paese. Appuntamento in area mercatoria alle 14 per le iscrizioni, alle 14.30 inizierà la camminata animata per le vie del paese. Si avrà anche la possibilità di consegnare la propria letterina, vedere Babbo Natale e abbellire il presepe. Per grandi e piccini ci sarà anche la merenda con cioccolata calda, tè caldo, frittelle, panettone e vin brulè. Maggiori informazioni sul sito web del Comune di Rogeno Suello - La palestra della scuola primaria di via Turati ospiterà per tutto il weekend del 30 novembre e 1° dicembre la Mostra del libro 2024. Un’iniziativa organizzata dalla biblioteca di Suello in collaborazione con la Libreria di via Volta di Erba. Dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 sarà esposta una selezione dei migliori titoli e novità editoriali per i bambini, i ragazzi e gli adulti, con la possibilità di acquisto dei volumi. Sarà altresì possibile visitare la mostra "La Divina Brick Commedia". Ci saranno anche due eventi particolari: "I racconti dell’Avvento" (sabato alle 17) e la presentazione del libro "Una casa di ferro e di vento" (domenica alle 16.30).

Cosa fare a Cantù e nel Marianese nel weekend

Cantù - Via agli eventi benefici di Natale al Centro commerciale di Mirabello. Oggi, sabato, e domani, Luisa Procopio, ex Miss Mamma, e l’azienda Corrado Tessuti organizzano un laboratorio per i bambini, che si terrà in entrambi i giorni dalle 16 alle 19. Il laboratorio consisterà nel creare un addobbo natalizio con i tessuti messi a disposizione dall’azienda brianzola. Dal 7 al 23 dicembre poi Procopio sarà presente nuovamente al Centro commerciale Mirabello per la raccolta del giocattolo benefico insieme ad A.C.M.A. Onlus e alla sezione di Figino Serenza dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Anche in quell'occasione saranno organizzati laboratori per bambini, una pista di pattinaggio e il villaggio di Babbo Natale.