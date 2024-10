Cosa fare a Como e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 5 e domenica 6 ottobre

Un'occasione per vivere questi prossimi tre giorni in serenità, magari partecipando anche a qualche evento sul nostro territorio. Ecco quindi la nostra consueta selezione di appuntamenti di cosa fare nel weekend!

Cosa fare a Como nel weekend

Olgiate Comasco - "So Young in concerto - Heroes" nell’auditorium del centro congressi di via Lucini. Sabato 5 ottobre, con inizio alle 20.45, protagonisti giovani musicisti, evento organizzato da Anbima (Associazione nazionale delle bande italiane autonome) provinciale, in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Olgiate Comasco e col Corpo musicale olgiatese.

Binago - domenica 6 ottobre ratorio di San Giuseppe in festa. Appuntamento con la messa delle 10.30, che per l’occasione sarà presieduta da don Davide Milanesi. Dopo la funzione prenderà avvio la processione che si concluderà a Santa Maria. Alle 12.30 pranzo in oratorio, con un ricco menù: gnocchi alla romana, saltimbocca con patate al forno, dolce, acqua, vino e caffé (prezzo adulti 15 euro, ridotto a 10 per i bambini sotto i 10 anni). Alle 14.30 sarà la volta di un’entusiasmante caccia al tesoro, che porterà i concorrenti in giro per il paese. Alle 16.30 preghiera conclusiva e proiezione delle foto della vacanza in montagna della scorsa estate.

Montano Lucino - sabato 5 ottobre, alle 10.30 nel centro civico di via Varesina, si terrà il primo incontro del percorso "Piccoli cittadini crescono": letture ad alta voce , focus su "La democrazia", con la lettura da parte del sindaco Silvio Aiello.

Cosa fare a Erba nel weekend

Asso - Torna questo weekend la storica Festa del Cavallo, alla 41esima edizione, occasione anche per celebrare il gemellaggio con la cittadina francese di Saint-Péray e per rinnovare i legami di amicizia con Santo Tirso (Portogallo) e Gross-Umstadt (Germania). Sabato alle 9.30 in largo Saint-Péray saluto del sindaco; dalle 10 alle 12 in piazza Mercato la tradizionale Rassegna del cavallo Avelignese. Per i più piccoli laboratori interattivi, truccabimbi e giochi tradizionali, mentre per gli amanti dell’arte ci sarà la mostra dell’Associazione "Dimmi che Puoi Urlare". Alle 14.30 al campo dell’oratorio ci sarà lo show "The Natural Horseman" di Christian Da Pos. Prevista alle 16.30 la sfilata di cavalli per le vie del paese. Alle 21, in chiesa parrocchiale, il concerto d’organo del Maestro Arno Hartman nell’ambito della Rassegna organistica Giuseppe Zelioli. La festa proseguirà domenica con la Fanfara Alpina di Asso che alle 9.30 animerà il Largo Saint-Péray prima di accompagnare la sfilata fino al municipio, con la cerimonia ufficiale del gemellaggio. Dalle 14.30 la visita guidata di Asso Incontra porterà i presenti alla Tipografia Vallassinese e al Parco della Cascata Vallategna.

Caglio - Ultima castagnata dell'anno in paese con la Pro Caglio, domenica 6 ottobre. Appuntamento dalle 12 in Arena per un pranzo e un pomeriggio pieno di castagne, cibo, musica, divertimento e voglia di stare insieme. Oltre alle castagne sarà possibile degustare la carne grigliata e altri piatti tipici accompagnati dall'intrattenimento musicale, giochi e animazione con Perry.

Caslino - Domenica 6 ottobre si parlerà di un’agricoltura "riscoperta" attraverso la produzione dell’olio e la coltivazione della vite. L’appuntamento si inserisce nel ciclo di incontri dedicato alla storia, alle tradizioni e alle innovazioni di Caslino ed è organizzato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Caslino insieme al Centro Tecnico Naturalistico Stp Srl. Appuntamento alle 10 nel Centro Polifunzionale "La Curt" di piazza Mazzini: si parlerà delle nuove sfide e dei risultati ottenuti dai coltivatori sulle colline caslinesi parlandone con i diretti interessati e osservandoli da vicino. A introdurre la mattinata ci sarà un piccolo gioco didattico, per piccoli e grandi, sulle coltivazioni locali e la loro storia. A seguire una merenda per i partecipanti, dopo di che si avrà la possibilità di visitare l’uliveto di Alessandro Corti (olio di Caslino) e la vigna di Gianluca Porro. L’evento è ad accesso gratuito e libero, gli spostamenti avverranno in automobile organizzandosi tra i presenti. E’ richiesto di segnalare la propria partecipazione alla mail convegni.pnrr@comune. caslinoderba.co.it

Merone - Sabato 5 domenica 6 ottobre si svolgerà la tradizionale festa di San Francesco a Moiana, organizzata dalla parrocchia dei Santi Giacomo e Filippo con la collaborazione della Pro loco e del Gruppo San Francesco. Si parte questa sera: sarà infatti possibile cenare gustando un piatto tipicamente brianzolo, la trippa (disponibile anche per l’asporto). Domani si potrà invece pranzare con brasato e polenta oppure stinco con polenta su prenotazione chiamando i numeri 360556668 e 031611592 (anche in questo caso vi è la possibilità di prende i piatti da asporto per gustarli a casa). Saranno inoltre disponibili, presso lo stand gastronomico: salamelle, zola con polenta, nuggets di pollo e patatine, il tutto senza la necessità di prenotazione. Domenica pomeriggio si potranno gustare, infine, caldarroste e frittelle.Domani alle 11 sarà celebrata la santa messa in piazza Tre Martiri. A seguire, apertura dell'esposizione "Attraverso i cortili di Moiana: Cento x settanta; cento per settanta anni di radio, settanta per cento anni di televisione", a cura del Gruppo San Francesco, che ogni anno propone una tematica diversa. Si proseguirà nel pomeriggio con la benedizione solenne dei fedeli con la reliquia di San Francesco alle 14.30. Dalle 15 divertimento per i più piccoli con servizio truccabimbi, spettacolo di magia del Mago Axel e un laboratorio a cura della scuola dell'infanzia Zaffiro Isacco di Merone. Durante tutta la giornata sarà attiva, inoltre, la pesca di beneficenza.

Proserpio - Torneo di Burraco per fare del bene: l’obiettivo è infatti quello di raccogliere fondi che saranno destinati alla ricerca per sconfiggere le malattie proliferative. L’iniziativa si terrà domenica 6 ottobre, presso l’oratorio di Proserpio a partire dalle 14. L’evento è organizzato dall’Associazione Amici di Alessandro che raccoglie fondi per aiutare a sconfiggere la Leucemia. Il ricavato dell’evento sarà destinato, infatti, al Reparto Ematologia dell’Istituto dei tumori di Milano. Per avere maggiori informazioni sulla partecipazione al burraco è possibile contattare Marinella al numero 3397316643.

Pusiano -Una giornata dedicata alle "Supercar" in compagnia del gruppo "Grande cuore rosso": domenica 6 ottobre, dalle 10.30 alle 16 Pusiano verrà invasa da una ventina di vetture di grandi marchi. Lamborghini, Porsche, Ferrari e tante altre: le auto si mostreranno in tutta la loro bellezza nel cortile del municipio (Palazzo Beauharnais) e nella piazza centrale del paese. L’evento si intitolerà "Grande cuore rosso nel paese dei tramonti" ed è aperto a tutti: appassionati, curiosi, grandi e piccini che vogliono ammirare da vicino le "Supercar".

Rezzago - La Pro Rezzago organizza una castagnata per domenica 6 ottobre. Dalle 11 ci sarà la possibilità di asporto, mentre dalle 12 si potrà pranzare degustando piatti tipici della zona. Valbrona - Torna il weekend micologico. Due giornate intere dedicate ai funghi sabato 5 e domenica 6 ottobre. Il tema micologico verrà trattato in diversi momenti. Si parte con un’escursione didattica e di raccolta insieme al micologo e agli esperti dell’Associazione Micologica Bresadola – Gruppo Mario Galli – Barlassina, sabato alle 9.30 (ritrovo alla bacheca 5 itinerari, fontana del ciclista in via Milano). La colazione sarà al sacco, a cura dei partecipanti. Domenica dalle 10 all’area ricreativa comunale si terrà la mostra del fungo, a seguire alle 12.30 il pranzo con risotto ai funghi (su prenotazione) e alle 15 la presentazione di "Alzarsi presto. Il libro dei funghi (e di mio fratello". Per tutti i dettagli e le modalità di iscriversi all’escursione: www.valbrona.net.