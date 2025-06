Cosa fare nel week-end a Como e provincia: gli eventi di sabato 14 e domenica 15 giugno 2025

Un'occasione per vivere questi prossimi tre giorni in serenità, magari partecipando anche a qualche evento sul nostro territorio. Ecco quindi la nostra consueta selezione di appuntamenti di cosa fare nel weekend!

Cosa fare a Como nel week-end

Olgiate Comasco - sabato 14 giugno, alle 21 al centro congressi Medioevo, Festa di primavera con l'Avis. Ingresso libero, premiazione degli avisini benemeriti e spettacolo musicale con il complesso Banda larga.

Binago - sabato 14 e domenica 15 giugno Prealpinfest, al parco comunale, con vari gruppi Alpini del territorio. Street food, tornei sportivi, musica e la corsa Prealpincup.

Colverde - sabato 14 giugno Sagra di San Giovanni Battista a Parè. Serata di gusto all’oratorio del Sacro Cuore. Menù con linguine al batelatt (gamberi, pomodorini e olive taggiasche), linguine al ragù, trippa, carni alla griglia e fritto misto di mare.

Oltrona di San Mamette - Un pomeriggio e una sera di festa immersi nel verde con "Oltrona young music & art festival”. Ormai ci siamo e la tanto attesa manifestazione curata dai ragazzi di Oltrona di San Mamette, insieme al consigliere di maggioranza Nazarena Pini è, sostanzialmente, sulla rampa di lancio L’evento si terrà sabato 14 giugno, nel parco del santuario sul colle e avrà inizio alle 16, con termine alle 23.30. Ovviamente, l’ingresso sarà gratuito. Un primo passo verso i giovani così da gettare le fondamenta per qualcosa di duraturo. L’intenzione dell’Amministrazione comunale, infatti, è quella di avviare un percorso duraturo che possa dare una serie di spunti per realizzare nuovi progetti indirizzati a una determinata fascia della popolazione. Il progetto è stato reso possibile grazie alla collaborazione con la scuola di musica di Appiano Gentile “TilT" e "Oltrona Young": offrirà ai partecipanti musica live, street art, danza (scuola di ballo “Boomerang") e bancarelle. Non mancheranno le associazioni, birra artigianale e street food. Veniano - Appuntamento al parco comunale domenica 15 giugno con il concerto per festeggiare i 100 ani della banda. Durante la manifestazione premi ai musicanti. Inizio alle 17.

Villa Guardia - Festa alpina al parco comunale. Proposte gastronomiche nelle serate di sabato 14 e domenica 15 giugno.



Un’esperienza unica che unisce arte, natura e musica: la storica Banda Baradello, si esibirà nella serata di domani, sabato 14 giugno, alle 21. Nata nel 1920 come Fanfara Baradello, la Banda Baradello Aps è oggi un’associazione musicale profondamente radicata nel tessuto sociale e nelle tradizioni della città di Como. Nel corso della sua lunga storia è cresciuta fino a diventare un punto di riferimento culturale, che si distingue per la qualità dei suoi concerti e la varietà dei suoi programmi, capaci di spaziare dalla musica classica alle colonne sonore, dalla musica popolare a quella contemporanea, fino ai brani d’opera. Diretta dal maestro Edoardo Piazzoli, la Banda Baradello si avvale della collaborazione di circa 50 musicisti (tra i quali molti diplomati e giovani allievi del Conservatorio), che si incontrano ogni settimana mossi dall’amicizia e dal sincero amore per la musica.

Cosa fare a Cantù nel week-end

Cermenate - Un concerto per festeggiare i patroni di Cermenate. Il corpo musicale Giacomo Puccini, in occasione della festività dei Santi Vito e Modesto che ricade il 15 giugno, si esibirà in una serata musicale. Il concerto è in programma per sabato 14 giugno. Dirige il maestro Luca Russo . L'appuntamento è in piazza della Pace, davanti alla chiesa parrocchiale. Si comincia alle 21; la partecipazione è libera e gratuita. Nel caso il maltempo non dovesse consentire l'esecuzione dei brani all'aperto, l'iniziativa si svolgerà all'interno dell'auditorium comunale di via Grassi (sarà mantenuto lo stesso programma). L'evento, patrocinato dal Comune, vuole essere un'occasione per ascoltare tanta buona musica trascorrendo una serata all'aperto, in compagnia di amici. I musicanti, con la loro bravura e con i brani che suoneranno durante il concerto, sapranno allietare la serata, alla quale sono invitati a partecipare tutti i cermenatesi. Di sicuro sarà un'esibizione che lascerà il segno, tanto sarà bella la rassegna musicale proposta.

Figino Serenza - Sabato 14 giugno si terrà la Festa della Fondazione Eleonora e Lidia. Si inizierà alle 14.30 con l’accoglienza e i saluti, seguiti dalla benedizione di don Alberto e da animazioni e giochi di gruppo. Alle 16.30 ci sarà la merenda in compagnia. L’invito è aperto a tutta la cittadinanza.

Carimate - "Star bene a Carimate” si terrà domenica 15 giugno e sarà un’intera giornata dedicata alla cura di sé con bancarelle, laboratori e dimostrazioni ispirate alla salute e al benessere. Organizzata dalla Pro loco, l’evento si terrà dalle 10 alle 18 nel cortile del Torchio.

Fino Mornasco - E’ tempo di concerti all’aperto per il corpo musicale "Giuseppe Verdi". Sabato 14 giugno si svolgerà il «Concerto in villa». I componenti del corpo musicale finese si esibiranno nel parco della villa comunale in via Brera. Il concerto sarà presentato da Mino De Grandis, presidente del Corpo musicale e i musicisti verranno diretti da Consuelo Meroni.

Domenica 15, la banda si esibirà "fuori casa", sempre alle 21, al parcheggio di via Petrarca a Portichetto. In caso di maltempo l’evento si terrà presso la parrocchia Madonna della neve di Portichetto. Il concerto di questa sera inizierà alle 21. In caso di maltempo la manifestazione musicale sarà annullata.

Cosa fare a Erba nel week-end

Caslino - Domenica 15 giugno dalle 10.30 alle 18 presso il Parco degli Alpini "Vele vichinghe all’orizzonte: storie delle genti di Birka sulla via dell’est". L’evento didattico darà l’opportunità ai partecipanti di scoprire la storia vichinga, attraverso il commercio, la guerra e l’avventura. Sarà anche possibile ottenere ulteriori informazioni sulla città di Birka, ovvero uno dei più vitali centri per il commercio, il quale era situato su un’isola di un lago svedese.

Merone - Torna per l’11esima edizione il memorial "Ciao Tia": appuntamento domenica 15 giugno, al campo sportivo comunale, per una giornata di sport e amicizia. manifestazione è organizzata dall’Associazione Giovanile Tricheco e da Festone From Merone. Si inizia alle 10 con il torneo di calcio, che proseguirà fino alle 19 circa. Saranno presenti un’area graffiti e uno slowfashion corner con Fashion Guerrilla, il servizio bar con birre artigianali e cucina con Birreria Majnoni. Dalle 14 torneo di scopa d’assi a coppie; dalle 15.30 live music con Blan1, Inchiostro Sporco, Fondo di Palude Major7even, ospitato da Kele & Sisma; dalle 18.30 dj set con Kele e Kimas, infine dalle 21.30 karaoke con Ivan Stefanoni.

Proserpio - La nuova associazione di promozione sociale "Proserpio: Tradizioni e Futuro" parte col primo evento: lo spettacolo teatrale "A mille ce n’è", a cura della realtà Il Giardino delle Ore. Appuntamento nella giornata di domenica 15 giugno. Lo spettacolo sarà a ingresso gratuito e itinerante, con partenza dalla piazza E. Brenna di Proserpio.

Sormano - La mostra "Perché ancora natura?" inaugura sabato 14 giugno alle 17 alla Casa dei quadri di Sormano. Organizzata dalla Fondazione Sormani Prota Giurleo Ets e dall’associazione Lumis Arte, con il sostegno del Comune di Sormano. Le opere ruotano attorno a due importanti domande: può avere la natura un ruolo di spicco nell’arte odierna? Che ruolo può avere l’arte naturalistica nel mondo di oggi, sempre più tecnologico e virtuale?

Valbrona - "Valbrona sport days" questo fine settimana (14 e 15 giugno) al centro sportivo del paese. L’Associazione sportiva Inter Club di Valbrona organizza una serie di tornei calcistici dedicati alle categorie Under 8, Under 12 e Allievi, oltre a un derby Open, ma non mancheranno altri sport. La Polisportiva Alta Valassina Asd mostrerà esercizi di karate, basket e pallavolo; la Sportiva Valbronese farà una dimostrazione di arrampicata (nella palestra di via De Amicis), lo Sporting Fitness Canzo e il Bigidance Magreglio un’esibizione di hip hop e danza moderna, ci saranno poi l’Atletica Triangolo Lariano e il Tennis Club Erba; infine, un’esibizione di pesistica con la Palestra Black Bull. Per le due giornate sarà attivo il servizio bar e cucina.

Albavilla - Prima festa biancoblu per il Como Club Albavilla «I matt da vila»: un fine settimana con buon cibo, musica e tanto divertimento per festeggiare la stagione sportiva dei lariani. Appuntamento a sabato 14 giugno, nell’area mercato di via XXV Aprile: alle 19 si potrà cenare con cucina tipica, in sede o da asporto. Seguirà musica dal vivo con il gruppo musicale I Draghi.

La festa continuerà domani, domenica 15 giugno, nella stessa location. Sono previsti giochi, animazione e intrattenimento per tutte le età; si potrà pranzare dalle 12 con cucina tipica e trascorrere un bel momento di condivisione in nome della comune passione sportiva.

Durante la due giorni di festa sono previsti tanti ospiti: calciatori della attuale rosa del Como e vecchie glorie della squadra; il dottor Enrico Fermi che per anni è stato medico ufficiale dei giocatori biancoblu; tra gli ospiti già annunciati anche Francesco Cigardi, che con il Como aveva giocato in Serie A.

La manifestazione è aperta a tutta la comunità; tutti sono invitati a partecipare per celebrare insieme un anno dalla nascita del Como Club che già conta ben 120 iscritti. Il tutto per tifare Como, ma anche a scopo benefico, nel pieno spirito dei Pesi Massimi: come annunciato dagli organizzatori gli utili della manifestazione saranno devoluti a un ente benefico del territorio ancora da definire; sono inoltre in programma altri eventi allo scopo di sostenere realtà locali. La manifestazione è organizzata con la collaborazione della Pro loco.

Albavilla - «Weekend della montagna» all’Alpe del Vicerè con la banda «Santa Cecilia» sabato 14 domenica 15 giugno. Le iniziative sono organizzate dal Corpo musicale e il suo gruppo giovani e rientrano nel progetto «Escalation Giovane: Montagne di Pace» del bando regionale «Giovani Smart 2.0», vinto da Ageo con il Comune. Sabato, c’è l’«Open day ad alta quota» dalle 15 nell’area meeting all’Alpe. Alle 19.30, Mountain rock Apericoncerto: al ristoro «Alla Salute» i giovani della banda con il direttore Michele Cappelletti, si esibiranno in una serata rock acustica con altri musicisti e la voce di Grace Darkling. Domenica, si inizia alle 10 con Drum circle: un progetto aperto a tutti, da 0 a 99 anni per connettersi e diventare un solo battito anche con l’Alpe del Viceré. Dalle 14.15, camminata della montagna con il Gruppo Bolettone, la Consulta comunale della montagna e Ageo. Appuntamento in Piazza Roma per raggiungere insieme la Salute per il gran finale alle 17: la terza edizione del Concerto della Montagna, diretto da Cappelletti, sarà insieme al Corpo Musicale «La Trionfale» di Orsenigo, diretto da Laura Rigamonti. Un momento di condivisione con l’impegno di due bande unite per costruire qualcosa di speciale. Tutti sono invitati a partecipare.

Albese con Cassano - Sale l’attesa per l’ultimo appuntamento della rassegna culturale «Versi e Diversi: parole d’autore», organizzata dall’Amministrazione comunale. Domenica 15, si terrà «Parole di libertà, teatro e danza», in cui l’autrice Marina Barbieri presenterà il suo libro «Sedermi all’incontrario - Parole di un mondo sottosopra», nell’ambito del progetto editoriale di Villa San Benedetto Menni. L’evento è in programma alle 17.30 presso l’anfiteatro in piazza Olimpionici Albesini. Inoltre, la presentazione del libro sarà accompagnata da un’interessante performance di teatrodanza, a cura di Marina Girola e Camilla Beatrice Viscito. Un’esperienza unica di arte e accoglienza: tutta la cittadinanza è invitata. Ingresso libero. In caso di maltempo l’evento si svolgerà al centro civico «Casartelli».

Alzate - L’arte torna in mostra in Torre civica con la mostra «Basta immaginare» che aprirà al pubblico sabato 14 giugno. L’esposizione è organizzata dall’associazione «Dimmi che puoi urlare» e promette di trasportare il pubblico in un viaggio tra creatività e visione artistica.

L’inaugurazione è in programma per le 20 di sabato 14 giugno, poi, fino al prossimo 21 giugno si potranno ammirare le opere degli artisti Roberto Atria, Aurelio Rovelli, Valentina Bielli, Giovanni Cavallaro, Beatrice Turra, Şaşa Başorovic e Giusy Piubel. La mostra resterà infatti aperta per tutti i giorni fino al prossimo sabato dalle 16 alle 20.

Si tratta di un’opportunità da non perdere per chi ama l’arte e desidera vivere un momento di bellezza e ispirazione attraverso opere che la celebrano in diverse forme.

Ingresso gratuito. La manifestazione è patrocinata dal Comune. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Anzano - «Anzano del Party»: c’è la terza edizione della giornata organizzata dalla Consulta giovani «Quelli che av-Anzano». L’appuntamento è fissato per sabato 14 giugno, al centro sportivo di via Valera, per trascorrere insieme una giornata di sport e divertimento con il torneo di beach volley e l’aperitivo. Il programma prevede l’inizio della manifestazione alle 15.30 con il ritrovo per le squadre iscritte e l’avvio della competizione. L’iscrizione ha il costo di 10 euro a persona con uno spritz incluso. Sono previsti premi e tante iniziative per una giornata di divertimento.

Per iscriversi, inquadrare il Qr code sulla locandina pubblicata sui canali della Consulta e sul sito del Comune, e successivamente compilare l’apposito form. Ogni squadra può essere mista da 5 o 8 persone. Le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento di 12 squadre.

Informazioni contattando direttamente gli organizzatori: Federico 334-3787375 o Emanuele 349-6292144.

Anzano - Terza domenica del mese, ormai, ad Anzano, significa una sola cosa: al centro sportivo tornano le bancarelle agroalimentari del Mercato contadino del Parco. L’appuntamento è per domenica 15 giugno. Le modalità di organizzazione dell’iniziativa sono sempre le stesse: dalle 8 alle 12.30 al centro sportivo di via Valera, per tutta la mattinata, saranno esposte le bancarelle per la vendita diretta di prodotti agricoli freschi e trasformati a cura dei commercianti del territorio.

Nella stessa mattinata è in programma la «pausa caffé» con gli amministratori; dalle 10.30 alle 11 circa, in sala polifunzionale, gli amministratori incontreranno i cittadini per informarli in merito a quanto fatto fino a ora e saranno a loro disposizione per fornire chiarimenti, spiegazioni e per raccogliere istanze e segnalazioni sul paese, il tutto accompagnato da una buona colazione in compagnia. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Lipomo - Festa di San Vito: entrano nel vivo le celebrazioni in paese per il santo patrono. Sabato 14 giugno, in area feste si potrà cenare con la buona cucina della Pro loco e ascoltare la musica dal vivo della Zona Pezzali 883 tribute band, dalle 21, per cantare a squarciagola i maggiori successi del gruppo. Domenica 15 giugno, è il giorno di San Vito Martire e il paese si prepara a celebrarlo con momenti comunitari religiosi, ma anche all’insegna del divertimento e per stare insieme in allegria. La giornata di domani, domenica, inizierà con la messa solenne delle 10.30 alla presenza dell’Amministrazione comunale, delle associazioni e dei gruppi religiosi del paese. Al termine, fuori dalla chiesa sarà allestito un banchetto di vendita a sostegno della parrocchia. In serata, cena e musica in sede Pro loco con l’orchestra Danilo Ponti. Per tutta la durata della manifestazione sarà presente uno stand con i prodotti di San Vito. Informazioni e prenotazioni 338-3876196.

Tavernerio - Ora Tavernerio si prepara a vivere un’altra giornata di festa in occasione della tradizionale Sagra di San Fereolo, in programma per domenica 15 giugno. Sono previste le sante messe al Santuario alle 8.30 e alle 10.30.

Tra le attività, oltre alla zona mercato con bancarelle in via I Maggio, zona associazioni e creativi, laboratorio creativo di Magolibero, l’Angolo del Dialetto a cura della Commissione Cultura, giochi per bambini con il Centro Ippico Agriranch ASD, esposizione di auto storiche del Classic & Sport Cars Club Como. Dalle 12 zona ristoro a cura della Pro loco e Consulta giovani; nel pomeriggio, la sfilata dei ragazzi del Grest con l’associazione Noi Amici di Seba. La manifestazione è resa possibile grazie al prezioso contributo delle associazioni del territorio.