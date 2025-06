Cosa fare a Como e provincia nel week-end: gli eventi di sabato 21 e domenica 22 giugno 2025

Un'occasione per vivere questi prossimi tre giorni in serenità, magari partecipando anche a qualche evento sul nostro territorio. Ecco quindi la nostra consueta selezione di appuntamenti di cosa fare nel weekend!

Cosa fare a Como nel week-end

Solbiate con Cagno - Al via la kermesse dedicata al cibo da strada. venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 giugno il centro di Solbiate si animerà - per la sesta edizione di questo evento di successo - di suoni, luci e variegate proposte gastronomiche in grado di soddisfare anche i palati più esigenti. La musica degli Anni 90 detterà il ritmo di venerdì 20 giugno, con dj set, e uno spettacolo live - ad accesso gratuito - alle 21. Il sabato sera sarà la volta della musica cantautorale, con la «Compagnia del Blasco», che dedicherà un concerto tributo a Vasco Rossi. La domenica sera, confermando le richieste degli spettatori sempre entusiasti di questa scelta, la kermesse si chiuderà con la 883 band che eseguirà i più celebri brani degli 883.

Tremezzina - «Solstizio d’estate: alberi monumentali» a Villa Carlotta.

Appuntamento in calendario sabato 21 giugno, alle 18: un percorso tra museo e giardino, con un pic-nic all’uliveto. L’evento inizierà dal museo dove la mostra «Gli argenti del Duca. Oggetti preziosi dalle collezioni di Villa Carlotta» sarà l’occasione per scoprire le abitudini e gli oggetti della tavola del duca Georg II Sachsen Meiningen e di conoscere meglio il museo. Per i bambini è prevista una divertente lettura alla quale seguirà un laboratorio per imparare ad apparecchiare una tavola... di carta, dove disegnare un insolito menù. A seguire, l’esperienza si sposterà in giardino, alla scoperta dei grandi alberi di Villa Carlotta. Per partecipare e prenotare il proprio posto: online.villacarlotta.it.

Olgiate Comasco - Festa dell’estate a Somaino, sabato 21 e domenica 22 giugno appuntamento all’oratorio della frazione. Sabato, dalle 18 aperitivo, animazione e crotto insieme ai ragazzi, agli animatori e alle famiglie del Grest. Domenica 22 giugno, alle 10, nella chiesa della Visitazione, la messa. Poi aperitivo e il pranzo (su prenotazione).

San Fermo della Battaglia - Festa di inizio estate con la Pro loco. Sabato 21 giugno, in piazza XXVII Maggio a San Fermo, serata sotto le stelle, con musica e buon cibo. La cucina aprirà alle 19 e alle 21 inizierà il concerto. Per i piccoli, gonfiabili a loro riservati.

Uggiate con Ronago - Ouverture musicale. Con l’arrivo della bella stagione, spazio alla condivisione e al senso di comunità. Il tutto, attraverso la musica. La Consulta giovani presieduta da Luca Baretti, infatti, è l’organizzatrice della due giorni che ha preso avvio venerdì 20 giugno, in piazzale Europa. Dopo l’esibizione di Anforsyn, Como Ovest e Gio&Cri, nella serata di sabato 21 giugno saliranno sul palco la band alternative-indie rock Broken Butterfly e Cactus, un vero e proprio movimento di gioia e autenticità: il gruppo più atteso di questa edizione. A contornare il tutto, dalle 19 non mancherà il servizio bar e gastronomia a disposizione dei partecipanti. L’ingresso è libero.

Cosa fare a Erba nel week-end

Albese con Cassano - Domenica 22, l’area delle feste ospiterà la vivace «Color run - passeggiata a colori». Si tratta di una camminata non competitiva aperta a bambini e adulti, all’insegna della musica, del divertimento e, naturalmente, dei colori: il ritrovo è fissato per le 17 e, a seguire, si cenerà tutti insieme.

Le iscrizioni sono aperte scrivendo su Whatsapp al numero 389-3188838 oppure al 371 6934117: sabato 21 giugno, dalle 14 alle 18 è ancora possibile ritirare il kit con il necessario presso l’area delle feste. La partecipazione prevede appunto l’acquisto di un kit al costo di 8 euro per gli adulti e 5 per i bambini da due a undici anni.

L’iniziativa, organizzata dalla Pro loco con la Scuola dell’Infanzia, è un’occasione per vivere lo sport in compagnia.

Alzate Brianza - Fiestival Latino»: al Palazzetto dello sport ci si scatena con i balli latinoamericani grazie all’evento della Pro loco. Prosegue sabato 21 giugno, la manifestazione dedicata a musica e balli latinoamericani: la festa aprirà alle 19 con l’avvio del servizio ristorazione e l’inizio di musica e balli; dalle 21 ministage di danza per tutti; alle 21.30 si balla con Renodeejay. Alle 23.30 animazione e balli di gruppo con special guest Max Leao, Yanediz Martinez e Maikol Rodriguez. I balli proseguiranno poi fino alla 1, termine previsto della manifestazione.

E’ prevista inoltre l’area bimbi «Fiesta infantil»: i più piccoli potranno giocare con le animatrici dalle 20.30 circa alle 23.30. Dalle 21, intrattenimento con bolle di sapone e molto altro.

Biglietti di ingresso direttamente in sede al costo di 9 euro per adulti; 5 euro per bambini da 4 a 12 anni; gratis fino ai 3 anni. Non è compresa la consumazione.

Informazioni sul sito ufficiale della manifestazione www.fiestivallatino.it o sui canali della Pro loco. L’iniziativa è patrocinata dal Comune.